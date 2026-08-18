Kiili: kampaaniat Landi toetusallkirjade kogumiseks pole

ERR-ile antud intervjuus ütles Kiili, et kuigi on oma allkirja Landi toetuseks andnud, ei kogu ta neid teistelt. "Mingisugust kampaaniat allkirjade korjamiseks pole," sõnas ta ja lisas, et tema pole ka kampaania juht.

Kiili rääkis, et fraktsioonitud saadikud on oma arutelud ära pidanud ja selle põhjal teeb igaüks otsuse, kas toetab Landi või Ülle Madise kandidatuuri ülesseadmist. "Mida teevad Keskerakond ja Isamaa, on nende otsustada," lisas ta.

Nn aknaalune Tõnis Mölder rääkis seevastu, et Landile koguvad allkirju Kiili, Kalev Stoicescu ja Leo Kunnas. Mölderi sõnul tegid nad ettepaneku Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonidele, et liituda Landi kandiduuri toetamisega. "See looks pinnase, et Landil oleks vähemalt 21 toetusallkirja, mis on eelduseks, et ta saaks ametlikuks presidendikandidaadiks," selgitas ta.

Koos ülejooksikutega on Isamaal ja Keskerakonnal kokku 19 saadikut riigikogus.

Mölder nentis, et Kiili, Stoicescu ja Kunnas ei helista inimesi ükshaaval läbi ega veena neid Landi toetama. Ta rääkis, et iga inimene on vaba ise otsuseid langetama.

Mölder ütles, et allkirja Landi kandidaadina ülesseadmiseks annavad Kiili, Stoicescu ja Kunnas. Kiili kinnitas, et tema ja Kunnas on allkirja juba ära andnud.

Mölder nentis, et kui Stoicescu veel oma allkirja Landi toetuseks andnud pole, teeb ta seda õige pea. Ta ütles, et peale Stoicescu, Kiili ja Kunnase pole praeguseks ükski teine saadik oma allkirja Landi toetuseks andnud.

Mölder ise plaanib veel maha istuda Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuuga, arutada teemasid ja siis otsustada, kas või kellele toetusallkiri anda.

Õiguskantsler Madise teatas esmaspäeva hommikul, et kandideerib Eesti presidendiks. Tema vastaskandidaadiks riigikogus võib saada rektor Land.