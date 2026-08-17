Ülle Madise kandideerib presidendiks

Õiguskantsler Ülle Madise teatas esmaspäeva hommikul ametlikult, et kandideerib Eesti presidendiks. "Presidendi põhiseaduslik ülesanne on hoida seda, mis teeb Eestist Eesti," märkis Madise. Avaldame Ülle Madise teate täismahus.

"Kandideerin Eesti Vabariigi presidendiks. Tunnen seda kirjutades suurt austust ja aukartust. Presidendi roll kätkeb suurimat vastutust, mida Eesti riigi ja rahva ees saaksin kanda võtta.

Mu seisukohad pole saladus: Eesti mõte on olla Eesti. Iseseisvus annab võimaluse teha kõik selleks, et Eesti oleks parim koht elamiseks, laste kasvatamiseks, leiutamiseks, luuletamiseks, ettevõtluseks. Hoida oma keelt, kultuuri ja väärtusruumi; olla julge, unistada suurelt ja viia unistused täide.

Presidendi põhiseaduslik ülesanne on hoida seda, mis teeb Eestist Eesti. Meie inimesi, keelt, kultuuri, loodust, vabadust ja rahu. Inimesed on me kalleim vara. Kõik võimalik tuleb teha selleks, et sünniks lapsi, et lapsed saaksid kasvada headeks haritud inimesteks, teha meelepärast tööd ja saada õiglast palka, rajada oma kodu ja pere, siduda elu Eestiga. Selleks peab olema Eestis hea olla. Puhas loodus, kultuur ja vaib, vabadus ja vastutus, hooliv ja arenev riik.

35 aastat tagasi võtsid me vabaduse tagasi inimesed, kes julgesid rohkem. Jah, praegu on väikesed põlvkonnad. Kuid saagu neist väge täis põlvkonnad! Kui Eesti noortel on usku, lootust, teotahet, haridust, heaolu ja elurõõmu ehitame põlvkondade koostöös Eesti üha suuremaks.

Eesti peab maailmas kaaluma rohkem. President peab siin olema vankumatus uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. See ei ole lihtne, aga ma ei karda neid uksi, lävepakke ega kärestikulisi jõgesid. Eestil on maailmale pakkuda palju - meie inimeste loodud teoseid, teenuseid ja tooteid.

Kes sobib praegustes oludes Vabariigi Presidendiks, selgub salajasel hääletusel Riigikogus või valimiskogus. Eesti riik on Eesti rahva oma. President on oma rahva oma.

Presidendikandidaadina olen valmis avatud suhtluseks. Täna ja lähipäevil kohtun Riigikogu liikmetega, et tutvustada enda mõtteid presidendi rollist. Olen valmis vastama ka kõigi teiste küsimustele ning selgitama oma arusaama presidendi rollist ja vastutusest.

Kui mind valitakse Eesti Vabariigi presidendiks, võtan au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja Eesti riiki riigipea ametis."