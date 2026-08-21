Madise toetajad esitavad tema kandidatuuri ametlikult esmaspäeval

Riigikogu suurima, Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles reedel ERR-ile, et viivitusel on mitu praktilist põhjust.

Ühest küljest ei ole veel kõik riigikogu liikmed, kes on oma toetust Madisele väljendanud, saanud tema esitamise avaldusele oma allkirja anda, märkis Pillak ja viitas Isamaa erakonnale, mis andis oma heakskiidu Madise kandidatuurile viimasena.

Teisalt on Pillaku sõnul vaja veel ka mõned muud bürokraatlikud toimingud teha, et dokumendid korrektselt esitada.

Valimisteenistuse teatel tuleb kandidaadi üles seadmiseks esitada Vabariigi Valimiskomisjonile esildis, kus on kirjas kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, -kuu ja –päev, ülesseadjate nimed ja allkirjad ning esildise koostamise kuupäev.

Esildisele tuleb lisada presidendikandidaadi omakäelise allkirjaga nõusolek kandideerimiseks ja kinnitus, et kandidaat vastab seaduses sätestatud nõuetele. Samuti dokumendid, mis tõendavad, et kandidaat on sünnilt Eesti kodanik.

ERR-ile teadaolevalt on eeldada, et Madise kandidatuuri esitamisel osalevad kõigi nelja talle toetust avaldanud fraktsiooni – Reformierakonna, Eesti 200, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa - esindajad ning lisaks ka teda toetavad fraktsioonitud saadikud.

Kandidaatide registreerimine Vabariigi Presidendi valimiseks algas reedel kell üheksa ning kndidaate saab esimeseks hääletusvooruks üles seada kuni esmapäeva, 24. augusti õhtul kella kuueni.

Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust ehk 21 saadikul. Iga Riigikogu liige võib olla ainult ühe kandidaadi ülesseadjaks.

Vabariigi Valimiskomisjon koguneb koosolekule teisipäeval, 25. augustil kell 15, et kandidaadid registreerida.

Riigikogu erakorraline istungjärk Vabariigi Presidendi valimiseks toimub kolmapäeval, 2. septembril 2026 algusega kell 12.