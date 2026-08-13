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Ülle Madise presidendikandidaadina ülesseadmiseks on koos 62 häält

Eesti
Õiguskantsler Ülle Madise.
Õiguskantsler Ülle Madise. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Neljapäeval lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200-st ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Kui võtta aluseks just neisse kolme erakonda kuuluvad riigikogu liikmed, ei olnud oma allkirja veel andnud kaks saadikut: Mart Võrklaev ja Züleyxa Izmailova.

Reformierakondlane Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et mõtleb veel selle üle, kas Ülle Madise kandidaadina üles seadmise toetuseks allkiri anda.

"Meil on plaan Üllega kohtuda, siis kuuleb ka tema mõtteid," sõnas Võrklaev.

"Ma jätaks praegu need põhjused enda teada," vastas ta küsimusele, miks ta ei soovi kohe allkirja anda. Reformierakond kohtub Madisega teisipäeval.

Võrklaev nimetas Tiit Landi samuti väärikaks kandidaadi kandidaadiks.

Züleyxa Izmailova ütles vastuseks ERR-i päringule, kas ta plaanib lähiajal oma toetusallkirja anda või mitte: "Hetkel mitte. Ta (Ülle Madise – toim) tuleb esmaspäeval meie fraktsiooniga kohtuma. Siis saan edasi mõelda."

Samuti ei olnud oma allkirja andnud veel ükski neist nn aknaalustest, kes hetkel ühegi erakonnaga seotud pole. Osa neist on deklareerinud, et ei hääletagi, osa on lubanud kujundada seisukoha pärast Landi ja Madisega kohtumist.

Kaks hiljuti koalitsiooni kuulunud saadikut Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili on öelnud, et nemad võivad oma allkirja presidendikandidaadi ülesseadmisel anda hoopis Tiit Landile, et oleks kaks kandidaati ja tekiks valik ning debatt. Stoicescu lisas, et see ei tähenda, et ta ütleks kindlasti lahti Madise toetamisest.

Meenutusena, veel 23. juulil kirjutas Stoicescu sotsiaalmeedias, et ootab Ülle Madise nõusolekut ja toetusallkirjade kogumist. "Mul on pastakas valmis," lubas ta toona.

Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält.

Madise võimaliku vastaskandidaadina on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisel anda Isamaa ja Keskerakond. Tõsi, mõlemad parteid kohtuvad ka Madisega ja lubavad otsuse teha pärast seda.

Isamaal ja Keskerakonnal on fraktsiooni liikmeid vastavalt kaheksa ja seitse ehk kokku 15. Kui sinna lisada fraktsioonidesse mittekuuluvad, kuid nende erakondadega ühinenud poliitikud, oleks neil lisahääli veel neli ehk kokku 19. Ehk kaks vähem kui Landi ülesseadmiseks vaja. Seega oleks vähemalt kaks lisahäält n-ö sõltumatutelt aknaalustelt vajalikud. Kui Stoicescu ja Kiili seda teevad, on vajalikud 21 allkirja koos.

Presidendi äravalimiseks on riigikogus vaja vähemalt 68 saadiku toetust.

Nimekiri Madisele toetushääle andnutest:

Helmen Kütt, Marek Reinaas, Valdo Randpere, Anti Haugas, Kristo Enn Vaga, Mait Klaassen, Toomas Kivimägi, Madis Kallas, Katrin Kuusemäe, Kalle Laanet, Pipi-Liis Siemann, Signe Riisalo, Maria Jufereva-Skuratovski, Mati Raidma, Maido Ruusmann, Hanah Lahe, Jüri Jaanson, Toomas Järveoja, Raimond Kaljulaid, Kristina Šmigun-Vähi, Liina Kersna, Urmas Kruuse, Madis Timpson, Stig Rästa, Signe Kivi, Lauri Hussar, Maris Lauri, Eerik-Niiles Kross, Andrus Seeme, Urve Tiidus, Andre Hanimägi, Heljo Pikhof, Mihkel Lees, Annely Akkermann, Mario Kadastik, Jaak Aab, Diana Ingerainen, Yoko Alender, Timo Suslov, Õnne Pillak, Toomas Uibo, Ester Karuse, Luisa Värk, Anti Allas, Tiit Maran, Vilja Toomast, Tanel Tein, Juku-Kalle Raid, Eero Merilind, Ando Kiviberg, Aivar Sõerd, Riina Sikkut, Tanel Kiik, Reili Rand, Lauri Läänemets, Kadri Tali, Peeter Tali, Irja Lutsar, Alar Laneman, Marko Mihkelson, Tarmo Tamm, Margit Sutrop.

Toimetaja: Urmet Kook, Aleksander Krjukov

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