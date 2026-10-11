Kell 20 "Ukraina stuudios" Fredi Karu ja Ivan Verbõtskõi

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ja Ukraina asekultuuriminister Ivan Verbõtskõi.

Venemaa tegi sel nädalal mitu väga ohvriterohket rünnakut Ukraina tsiviilobjektide vastu. Massiivsete kombineeritud õhurünnakute vastu, kus venelased kasutavad reaktiivmootoritega droone ja ballistilisi rakette, on äärmiselt keeruline võidelda. Kuidas ja millega seda tehakse, selgitab "Ukraina stuudios" õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu.

Ukraina asekultuuriminister Ivan Verbõtskõi selgitab, milliseks jõu allikaks on ukrainlastele sõja ajal kultuur, kuidas Ukraina püüab kaitsta oma kultuuripärandit, millised monumendid seevastu maha võetakse ja mida teha rahvusvahelistele spordivõistlustele naasvate agressorriikide sportlastega.

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 20.00. Saatejuht on Epp Ehand.