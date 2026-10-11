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Karu: Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja naftataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates "Ukraina stuudio", et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha.

Sellel nädalal olid mitmed väga rängad kümnete tsiviilohvrite ja vigastatutega õhurünnakud, mille käigus tapeti une pealt ka mitu last. Kas nendel rünnakutel on mingi ühine nimetaja ja millega need korda on saadetud?

See ühine nimetaja on tõenäoliselt Vene Föderatsiooni terror tsiviilelanikkonna vastu. Oleme seda näinud juba sõja esimestest päevadest saadik ja selle üldisem eesmärk on Ukraina rahva võitlusvaimu murdmine. Viimased uuringud aga näitavad, et tegelikult viib see hoopis vastupidisesse suunda. Minu meelest on Ukraina rahvas praegu ühtsem kui kunagi varem.

Millega need rünnakud praegu eelkõige korda saadetakse?

Vene Föderatsioon ründab peaaegu kõikide vahenditega, mis tal on. Enamik neist rünnakutest on läbi viidud erinevate ballistiliste rakettide, liugpommide, tiibrakettide ja suures osas droonidega.

Venemaa ise väidab, et need rünnakud on sihitud Ukraina sõjaliste objektide vastu. Näiteks ühe rünnaku puhul toodi välja, et seal oli ettevõte, mis toodab tiibrakette Flamingo. Kas on ka andmeid, et mõne pommitamise kõrval on tegelikult olnud sõjaline objekt, või on selgelt näha, et need on sihitud tsiviilelanike pihta?

Vene Föderatsioon tulistab kõike – loomulikult sihivad nad ka sõjalisi objekte, kaitsetööstusettevõtteid ja elektrijaamu. Viimastel päevadel oleme näinud Kiievis ka sildade ründamist. Me ei tea päris täpselt Vene Föderatsiooni sihtmärgistamise protsessi, aga seal on kõik sees.

Kindlasti on hetki, kus pole mingit loogilist põhjendust või sõjalist objekti läheduses, kuid raketid, droonid ja pommid lendavad elumajadesse. Muidugi on pihta saadud ka erinevatele kaitsetööstusettevõtetele, mida on ka Ukraina president ise kinnitanud.

Kuidas venelased oma rünnakuid üles ehitavad – kui palju nad kasutavad rakette, kui palju on vanakooli droone ja kui palju reaktiivdroone?

See on igapäevaselt natuke erinev. Tiibrakette ja ballistilisi rakette kasutavad nad tõenäoliselt peaaegu kõike, mis neil on. Kui varasemalt moodustasid suurema massi aeglased sisepõlemismootoriga droonid, mida Ukraina õhutõrjel oli lihtsam maha võtta, siis viimasel ajal on nad panustanud just kiirematele reaktiivmootoriga droonidele.

Nende osakaal on praegu umbes 40 protsenti koguvahenditest. Ukrainlased ennustavad, et venelased tõstavad lähiajal nende tootmist, misjärel võib see tulevikus olla juba 80 protsenti.

Kui hästi ukrainlased nende reaktiivdroonidega juba hakkama saavad?

Ukrainlased on ise tunnistanud, et nad magasid selle arengu natuke maha, kui venelased nendega ründamist alustasid. See on mõnes mõttes loogiline, sest kõikidele vastase tegevustele ei jõua kohe vastukäiku leida. Nüüd on nad aga saavutanud teatud taseme ja arendavad oma uusi võimeid välja.

Nad arvavad, et suudavad praegu peaaegu iga teise reaktiivmootoriga drooni alla tuua, ja loodavad lähitulevikus tõsta selle protsendi umbes 80 peale. Eks lähikuudel on seda näha.

Ballistiliste rakettide osas sõltuvad nad ikkagi väga palju sellest, kui palju neil Patriot-rakette on?

Täpselt nii, ja viimasel ajal nad ei avalda ka seda, kui palju venelased ballistilisi rakette lasevad ning mis protsendiga neid alla tulistatakse. Nad ei taha erinevatel põhjustel seda infot välja anda, aga kindlasti on neil rakette puudu ja läheb rohkem vaja.

Kui tõhusad on olnud ukrainlaste enda vasturünnakud viimasel ajal?

Rünnatud on erinevaid lennubaase ja juhtimispunkte, aga nende teine suurem eesmärk on alati rünnata ka kaitsetööstusettevõtteid ja kohti, kust Vene Föderatsioon raha teenib. Eriti puudutab see naftarafineerimistehaseid ja muid tehaseid ning andmekeskusi.

Ka Yandexi andmekeskused ja naftataristu on olnud viimasel nädalal löögi all. Kui efektiivsed need löögid on olnud?

Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga nad üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Kuna suur tulu tuleb naftast, siis kõik muud tehased ja andmesidekeskused muudavad nende elu tõenäoliselt ebamugavamaks. Ukraina üritab muuta venelastele sõjapidamise võimalikult kalliks.

Eile tulid välja infokillud, et ameeriklased on väidetavalt kõnelustel ukrainlasi hoiatanud: kui te Vene naftataristu pommitamist ei lõpeta, siis me piirame luureinfo jagamist. Kui valus see oleks, kui see tõesti tõeks osutuks?

Kui see tõeks osutub, on see ukrainlastele kindlasti ebameeldiv. See on täpselt samamoodi nagu Starlinki ühenduse ja teatud ameeriklaste antavate võimetega – see on kindlasti ebameeldiv.

Kui rääkida natukene rindeseisust, siis ukrainlastel olid hiljuti väikesed edusammud. Kuidas viimast nädalat võib hinnata?

Umbes sama nagu suvel on olnud – ukrainlased teevad teatud rindelõikudel edukaid vasturünnakuid ja on ka oma territooriumi vabastanud. Räägitakse umbes 80 ruutkilomeetrist septembris. See aga ei tähenda, et nad vabastavad täielikult oma territooriumi, sest teistes rindelõikudes okupeerivad venelased teatud alasid juurde.

Rindejoon on seega staatiline, suuri muutusi pole olnud ega ole ka lähiajal ette näha. Venemaa jaoks on ehk kõige keerulisem see, et kui nad varem kaotasid üle tuhande mehe päevas, said nad teatud alade vallutamisel oma rahvale ja riigile siiski mingit edu näidata. Nüüd on see suhteliselt keeruline, sest nad kaotavad juba kuid järjest 1500 meest päevas, aga mingit edu ei ole ja rindejoon tegelikult seisab.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: "Ukraina stuudio"

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