X!

Kell 20 "Ukraina stuudios" Maanus Nigul ja Jüri Luik

Eesti
Eesti

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks õhuväe staabiülema asetäitja kolonel Maanus Nigul ja suursaadik Jüri Luik.

Rindel Venemaa eriti ei edene ja Ukraina on viimasel ajal territooriume rohkem tagasi võitnud, kui ära andnud. Samal ajal üritab Kreml sõjaloogikat muuta, tehes panuse pikamaa õhurünnakutele ja lootes sellega Ukrainat alistuma sundida. Kas üksnes õhusõjaga on võimalik sõda võita, kommenteerib õhuväe staabiülema asetäitja kolonel Maanus Nigul.

Kremli kõneisikud ähvardasid rünnata sõjatehaseid Euroopas, kes toodavad relvi Ukrainale. Ka hoiatasid nad NATO-t Kaliningradi blokeerimise eest. Miks sellised ähvardused ja järjekordne tuumaretoorika just praegu päevakorda on tõusnud ning milline on NATO vastus sellele, selgitab suursaadik Jüri Luik.

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 20.00. Saatejuht on Epp Ehand.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:25

Päevakaja (04.10.2026 18:00:00)

18:25

Tartu Ülikooli Raamatukogus peeti rahvusvahelist plaadi- ja kassetilaata

18:25

Prantsusmaal süüdistatakse menuka kirjandusteose autorit tehisaru kasutamises

18:20

Muinsuskaitseamet soovitas kolmandiku Jõgevamaa mõisatest kaitse alt välja võtta

18:13

Männama ja Sikk valmistusid Dakari ralliks Marokos tugevas konkurentsis

17:59

Kell 20 "Ukraina stuudios" Maanus Nigul ja Jüri Luik

17:17

Djokovic alistas Zverevi ja sai enda nimele järjekordse rekordi

16:49

VAATA OTSE | Tallinnas selgub takistussõidu MK-etapi võitja Uuendatud

16:47

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

16:21

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita Uuendatud

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

03.10

Suri Venemaa legendaarne teleravitseja Anatoli Kašpirovski

12:44

Helsingi-Tallinna laevaliikluse peatanud ese osutus ohutuks Uuendatud

15:18

Analüütikute andmeil on Ukraina hakanud territooriumi tagasi võitma Uuendatud

03.10

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu Uuendatud

03.10

Siberis suri naine katku, 200 on karantiinis

03.10

Jõksi paneb muretsema valijate rumalus

03.10

Britid ei plaani Põhjala ja Balti riikidele eraldi tuumagarantiid pakkuda

09:32

Läti seimivalimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei Uuendatud

03.10

Sõja 1683. päev: Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta sihikule Vene naftatehased Uuendatud

03.10

Rootsi lubab Vene rünnaku korral vastata kauglöökidega Venemaa tagalasse

ilmateade

SPORT

18:13

Männama ja Sikk valmistusid Dakari ralliks Marokos tugevas konkurentsis

17:17

Djokovic alistas Zverevi ja sai enda nimele järjekordse rekordi

16:49

VAATA OTSE | Tallinnas selgub takistussõidu MK-etapi võitja Uuendatud

16:47

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

loe: kultuur

16:19

EKA tundengid kureerivad Poco popkunstimuuseumi uue püsinäituse

15:08

Prantsuse näitleja Léa Drucker: filmikunsti roll on võtta aeg, et rääkida lugusid

13:07

Galerii: Pille Ernesaks avas Vabaduse galeriis vanaemast inspireeritud näituse

11:30

Eesti keeles ilmus nobelist Sinclair Lewise romaan "See ei saa siin juhtuda"

loe: eeter

14:45

Proviisor alanud viirushaiguste perioodist: kõige parem ravi on puhkus

12:15

Voldemar Kuslap: mind on pika lauljateega õnnistatud

10:35

Märt Avandi: sõltuvusest vabanenuna on elu paradiis

10:16

Eleryn Tiit: mulle on jõudnud kohale, et kõik ei ole igavene

Raadiouudised

03.10

Narva-Jõesuus algas reketialade keskuse ehitus

03.10

Päevakaja (03.10.2026 18:00:00)

03.10

Vabadussõja võidusambal vahetatakse valgusallikaid

02.10

Päevakaja (02.10.2026 18:00:00)

02.10

Lätis toimuvad homme seimivalimised

02.10

Tekstiilijäätmete kokku kogumine on ülejärgmisest aastast tootja vastutus

02.10

Raplamaal Kohilas avati Eesti esimene tööstuslik valukoda

02.10

Tartu vanglasse on saabunud oodatust vähem Rootsi kinnipeetavaid

02.10

Euroopa riigid tahavad varude kasutuselevõtu üle otsustada rahvusvahelise energiaagentuuris

02.10

Ida-Viru infoportaalid tekitavad kasutajates segadust

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo