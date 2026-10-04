Kell 20 "Ukraina stuudios" Maanus Nigul ja Jüri Luik

Rindel Venemaa eriti ei edene ja Ukraina on viimasel ajal territooriume rohkem tagasi võitnud, kui ära andnud. Samal ajal üritab Kreml sõjaloogikat muuta, tehes panuse pikamaa õhurünnakutele ja lootes sellega Ukrainat alistuma sundida. Kas üksnes õhusõjaga on võimalik sõda võita, kommenteerib õhuväe staabiülema asetäitja kolonel Maanus Nigul.

Kremli kõneisikud ähvardasid rünnata sõjatehaseid Euroopas, kes toodavad relvi Ukrainale. Ka hoiatasid nad NATO-t Kaliningradi blokeerimise eest. Miks sellised ähvardused ja järjekordne tuumaretoorika just praegu päevakorda on tõusnud ning milline on NATO vastus sellele, selgitab suursaadik Jüri Luik.

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 20.00. Saatejuht on Epp Ehand.