"Ukraina stuudios" kell 21.35 Jüri Luik ja kolonel Fredi Karu

Sel esmaspäeval on "Ukraina stuudios" külas Jüri Luik ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski võib USA visiidiga rahule jääda, sest mitmed Donald Trumpi lähikondlased on asunud Kiievit toetama. USA on valmis edasi liikuma Patriot tõrjerakettide tootmisega Ukrainas ja Kongress arutab Venemaa vastaseid sanktsioone. Kas muutunud olukord sunnib Vladimir Putini lõpuks läbirääkimiste laua taha? Teemat analüüsib suursaadik Jüri Luik.

Ukraina ehitab üles suurt lennukiparki, et tõrjuda liugpomme kandvad Venemaa lennukid rindest võimalikult kaugele. Kes kontrollib Ukraina õhuruumi ja kuidas lennukite kasutamine sõjas on viimastel aastatel muutunud? Stuudios on õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu.

Saatejuht on Epp Ehand.