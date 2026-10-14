Otse kell 12.25: Michali ja Rutte pressikonverents
Kolmapäeval külastab Eestit NATO peasekretär Mark Rutte, kes kohtub siin ka peaminister Kristen Michaliga. Kell 12.25 annavad Michal ja Rutte pressikonverentsi, mida saab jälgida ka otseülekandes eesti ja inglise keeles ERR-i portaalis.
Visiidi käigus kohtub Rutte veel president Ülle Madise ja välisminister Margus Tsahknaga, külastab Ämari lennubaasi ja peab avaliku loengu Tallinna tehnikaülikoolis.
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Toimetaja: Mirjam Mäekivi