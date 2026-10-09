Mark Rutte külastab Eestit

NATO peasekretär Mark Rutte teeb järgmisel nädalal visiidi Eestisse, mille raames ta kohtub riigijuhtidega ning külastab Ämari lennubaasi ja peab kõne Tallinna Tehnikaülikoolis.

Rutte kohtub kolmapäeval Eestis president Ülle Madisega, peaminister Kristen Michali, kaitseminister Martin Heremi ja välisminister Margus Tsahknaga, teatas NATO pressiteenistus reedel. Madise astub presidendiametisse esmaspäeval.

Rutte annab ka koos peaminister Michaliga pressikonverentsi.

Rutte käis viimati Eestis 2024. aasta oktoobris, vahetult pärast alliansi peasekretäri ametisse astumist. See oli tema esimene visiit NATO idatiiva riiki. NATO tegevjuht kohtus siis kahepäevase külaskäigu ajal Eesti juhtidega, käis Tapa sõjaväebaasis ja Tallinna Ülikoolis ning külastas ka Tallinnas kommunismiohvrite memoriaali.