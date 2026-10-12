Madise teeb presidendina esimesed välisvisiidid Lätti ja Soome

Esmaspäeval ametisse nimetatud Ülle Madise teeb vabariigi presidendina esimesed visiidid Lätti ja Soome.

Madise sõidab juba teisipäeval Riiga, kus ta kohtub Läti riigipea Edgars Rinkēvičsiga.

Kohtumise järel annavad presidendid kell 16.40 ühise pressikonverentsi (eesti ja läti keeles), mida saab jälgida otseülekandes.

Veel kohtub president Madise Riias Läti seimi esimehe Daiga Mieriņa ning peaministri Andris Kulbergsiga. Õhtuks naaseb Ülle Madise Tallinna.

Kolmapäeva hommikul sõidab Ülle Madise Helsingisse kohtuma Soome riigipea Alexander Stubbiga.

Presidendid kohtuvad presidendilossis ning arutavad Eesti ja Soome kahepoolseid suhteid, Venemaa agressioonisõda Ukrainas, Euroopa kaitset, piirkonna julgeolekuolukorda ning NATO koostööd.

Pärast kohtumist annavad riigipead kell 11.45 ühise pressikonverentsi (inglise keeles).