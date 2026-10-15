Bulgaarias asuvat Starlinki maajaama tabas rünnak

Rünnaku avalikustanud Bulgaaria parlamendiliikme Ivailo Mirčevi sõnul süütasid kaks tundmatut maskides isikut eelmisel nädalal riigi pealinna Sofia lähedal asuvas rajatises 17 Starlinki ühenduse loomiseks kasutatavast antennist 11. Kolmapäeval kinnitas rünnakut ka peaminister Rumen Radev.

Väljaande The Moscow Times andmeil on see juba teine Venemaa lähedal asuvas NATO riigis Starlinki terminalide vastu toime pandud sabotaaž. Septembri lõpus toimus samalaadne rünnak Poolas, Varssavi süüdistas süütamises Venemaad.

Hoolimata Bulgaaria parlamendiliikmete nõudmistest avaldada väidetava rünnaku kohta teavet, keeldus peaminister Radev juhtunu üksikasju avaldamast, viidates käimasolevale uurimisele.

In Bulgaria, near Sofia, two masked individuals set fire to 11 of the 17 SpaceX antennas providing Starlink connectivity. According to Bulgarian MP Ivaylo Mirchev, these stations provided backbone connectivity to satellites, including for Ukraine. Mirchev called on the security services and the Interior Ministry to explain what had happened: "It was no coincidence that these particular antennas were set on fire. They provide the backbone communications link to these satellites. The same thing happened to similar antennas in Poland at the end of September." Bulgarian PM Rumen Radev refused to disclose details of the suspected arson, citing the ongoing investigation, BNR News reports. The Interior Ministry said that security at similar facilities had already been stepped up. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 14, 2026

Bulgaaria riikliku julgeolekuameti juht Plamen Tončev teatas parlamendis, et Starlinki jaamas puhkenud tulekahju oli sabotaaži tagajärg. Ta rõhutas, et sellised rünnakud ei ole välistatud ka tulevikus.

Bulgaaria siseminister Ivan Demerdžijev teatas, et selliste objektide kaitseks on võetud kasutusele täiendavad meetmed.

Bulgaaria opositsiooni esindajad olid varem öelnud, et rünnak toimus 9. oktoobril. Nende andmetel süüdati Sofia lähedal salajases Starlinki rajatises 11 antenni. Rajatis tagab sideühenduse ettevõttega SpaceX ning seda kasutavad Ukraina relvajõud kaitsesõjas Venemaa vastu. Bulgaaria opositsioonipoliitikud kahtlustavad, et sabotaaži taga on Moskva, märkis The Moscow Times.

Leht tõi välja, et 23. septembril süütasid kurjategijad Poola riigiettevõttele Exatel kuuluva Starlinki terminali, mis tagab internetiühenduse muu hulgas Ukrainale. Juhtum leidis aset Wola Krobowska külas, umbes 40 kilomeetri kaugusel Varssavist. Võimude teatel hävitas tuli jaotuskilbi, millega olid ühendatud antennid.

Päev hiljem teatasid Poola võimud, et sabotaaži korraldas Venemaa. Poola palvel vahistati Saksamaal kaks Türgi kodanikku, keda süüdistati ametlikult Starlinki taristu tahtlikus süütamises.

"Meil pole kahtlustki, et selle sabotaažiakti taga on Venemaa eriteenistused," ütles Poola eriteenistuste tegevust koordineeriv minister Tomasz Siemoniak. Tema sõnul kasutavad Venemaa eriteenistused üha sagedamini kuritegeliku taustaga isikute teenuseid.

Poola peaminister Donald Tusk nimetas sabotaaži järjekordseks hübriidsõja aktiks.