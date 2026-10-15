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Bulgaarias asuvat Starlinki maajaama tabas rünnak

Välismaa
Starlinki maajaama antennide põleng Bulgaarias.
Starlinki maajaama antennide põleng Bulgaarias. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Välismaa

Bulgaarias asuvas satelliitside operaatori Starlink maajaamas puhkes hiljuti tulekahju, mille põhjustas süütamine.

Rünnaku avalikustanud Bulgaaria parlamendiliikme Ivailo Mirčevi sõnul süütasid kaks tundmatut maskides isikut eelmisel nädalal riigi pealinna Sofia lähedal asuvas rajatises 17 Starlinki ühenduse loomiseks kasutatavast antennist 11. Kolmapäeval kinnitas rünnakut ka peaminister Rumen Radev.

Väljaande The Moscow Times andmeil on see juba teine Venemaa lähedal asuvas NATO riigis Starlinki terminalide vastu toime pandud sabotaaž. Septembri lõpus toimus samalaadne rünnak Poolas, Varssavi süüdistas süütamises Venemaad.

Hoolimata Bulgaaria parlamendiliikmete nõudmistest avaldada väidetava rünnaku kohta teavet, keeldus peaminister Radev juhtunu üksikasju avaldamast, viidates käimasolevale uurimisele.

Bulgaaria riikliku julgeolekuameti juht Plamen Tončev teatas parlamendis, et Starlinki jaamas puhkenud tulekahju oli sabotaaži tagajärg. Ta rõhutas, et sellised rünnakud ei ole välistatud ka tulevikus.

Bulgaaria siseminister Ivan Demerdžijev teatas, et selliste objektide kaitseks on võetud kasutusele täiendavad meetmed.

Bulgaaria opositsiooni esindajad olid varem öelnud, et rünnak toimus 9. oktoobril. Nende andmetel süüdati Sofia lähedal salajases Starlinki rajatises 11 antenni. Rajatis tagab sideühenduse ettevõttega SpaceX ning seda kasutavad Ukraina relvajõud kaitsesõjas Venemaa vastu. Bulgaaria opositsioonipoliitikud kahtlustavad, et sabotaaži taga on Moskva, märkis The Moscow Times.

Leht tõi välja, et 23. septembril süütasid kurjategijad Poola riigiettevõttele Exatel kuuluva Starlinki terminali, mis tagab internetiühenduse muu hulgas Ukrainale. Juhtum leidis aset Wola Krobowska külas, umbes 40 kilomeetri kaugusel Varssavist. Võimude teatel hävitas tuli jaotuskilbi, millega olid ühendatud antennid.

Päev hiljem teatasid Poola võimud, et sabotaaži korraldas Venemaa. Poola palvel vahistati Saksamaal kaks Türgi kodanikku, keda süüdistati ametlikult Starlinki taristu tahtlikus süütamises.

"Meil pole kahtlustki, et selle sabotaažiakti taga on Venemaa eriteenistused," ütles Poola eriteenistuste tegevust koordineeriv minister Tomasz Siemoniak. Tema sõnul kasutavad Venemaa eriteenistused üha sagedamini kuritegeliku taustaga isikute teenuseid.

Poola peaminister Donald Tusk nimetas sabotaaži järjekordseks hübriidsõja aktiks.

Toimetaja: Mait Ots

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