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Rumeenia kahtlustab relvatehase süütamiskatses Vene sabotööre

Välismaa
Kuvatõmmis Rumeenia luure avaldatud videost, kus Vene sabotöörid püüavad süüdata sõjatehast.
Kuvatõmmis Rumeenia luure avaldatud videost, kus Vene sabotöörid püüavad süüdata sõjatehast. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Rumeenia luureteenistus teatas esmaspäeval, et on tuvastanud Venemaa juhtimise all tegutseva sabotööride võrgustiku, mida peetakse septembris ühe riikliku relvatööstusettevõtte lähedal asuvas tööstusrajatises puhkenud tulekahju põhjustajaks.

Rumeenia organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse prokurörid teatasid esmaspäeval, et taotlevad kahe Valgevene kodaniku väljaandmist Saksamaalt ning ühe Poolas kinni peetud Ukraina kodaniku väljaandmist. Kõiki kolme kahtlustatakse seotuses süütamisjuhtumiga.

Luureteenistuse teatel kuulusid kõik kolm Venemaa koordineeritud võrgustikku, mille juhtijad olid määranud sihtmärkideks muu hulgas riiklikud ja eraomandis olevad relvatootmisrajatised ning muud sõjalise ja tööstusliku tähtsusega objektid.

Aasta tagasi pidasid Poola ja Rumeenia kinni kaheksa inimest, keda kahtlustati osalemises Venemaa plaanis saata Ukrainasse postipakke, mis oleks sobival hetkel plahvatanud.

Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigil Rumeenial on Ukrainaga üle 600 kilomeetri pikkune maismaapiir. Riigi tsentristlik president Nicușor Dan on öelnud, et Venemaa peab Rumeenia ja teiste Kiievit toetavate riikide destabiliseerimiseks nende vastu hübriidsõda.

Dani sõnul ulatuvad rünnakud droonide sissetungidest Rumeenia õhuruumi küberrünnakute, desinformatsioonikampaaniate ja sabotaažiaktideni, samuti kaubalaevade ründamiseni Rumeenia lähistel.

Moskva on selliseid süüdistusi korduvalt eitanud.

Dan süüdistas Venemaad oktoobris rünnakute intensiivistamises NATO idatiival pärast mitut droonirünnakut Mustal merel asuvate kaubalaevade vastu.

Viimase kolme nädala jooksul on NATO liikmesriikide Rumeenia ja Bulgaaria ranniku lähedal saanud tabamusi vähemalt kaheksa kaubalaeva. Teadete kohaselt on hukkunud või kadunuks jäänud ligikaudu 34 meremeest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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