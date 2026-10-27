Rumeenia kahtlustab relvatehase süütamiskatses Vene sabotööre

Rumeenia luureteenistus teatas esmaspäeval, et on tuvastanud Venemaa juhtimise all tegutseva sabotööride võrgustiku, mida peetakse septembris ühe riikliku relvatööstusettevõtte lähedal asuvas tööstusrajatises puhkenud tulekahju põhjustajaks.

Rumeenia organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse prokurörid teatasid esmaspäeval, et taotlevad kahe Valgevene kodaniku väljaandmist Saksamaalt ning ühe Poolas kinni peetud Ukraina kodaniku väljaandmist. Kõiki kolme kahtlustatakse seotuses süütamisjuhtumiga.

Luureteenistuse teatel kuulusid kõik kolm Venemaa koordineeritud võrgustikku, mille juhtijad olid määranud sihtmärkideks muu hulgas riiklikud ja eraomandis olevad relvatootmisrajatised ning muud sõjalise ja tööstusliku tähtsusega objektid.

BREAKING: Romania's intelligence service (SRI) has uncovered a Russian intelligence-directed sabotage network involved in a fire at the Carfil military industrial platform in Brașov, Romania, on September 14. According to the SRI, the network was coordinated from Russia and involved several citizens of former Soviet states living in EU countries. Judicial proceedings are underway in Romania and in cooperation with authorities in other European countries. Investigators say Russian coordinators had assigned the network additional targets across the region, including arms factories and other military and industrial facilities. The SRI also identified other sabotage attempts in Romania this year, including at facilities used to train Ukrainian armed forces. Romanian authorities say the operations aim to intimidate European countries, damage their defence capabilities and undermine regional security. The investigation is ongoing, with Romanian intelligence working alongside national agencies and European partners. — GeoInsider (@InsiderGeo) October 26, 2026

Aasta tagasi pidasid Poola ja Rumeenia kinni kaheksa inimest, keda kahtlustati osalemises Venemaa plaanis saata Ukrainasse postipakke, mis oleks sobival hetkel plahvatanud.

Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigil Rumeenial on Ukrainaga üle 600 kilomeetri pikkune maismaapiir. Riigi tsentristlik president Nicușor Dan on öelnud, et Venemaa peab Rumeenia ja teiste Kiievit toetavate riikide destabiliseerimiseks nende vastu hübriidsõda.

Dani sõnul ulatuvad rünnakud droonide sissetungidest Rumeenia õhuruumi küberrünnakute, desinformatsioonikampaaniate ja sabotaažiaktideni, samuti kaubalaevade ründamiseni Rumeenia lähistel.

Moskva on selliseid süüdistusi korduvalt eitanud.

Dan süüdistas Venemaad oktoobris rünnakute intensiivistamises NATO idatiival pärast mitut droonirünnakut Mustal merel asuvate kaubalaevade vastu.

Viimase kolme nädala jooksul on NATO liikmesriikide Rumeenia ja Bulgaaria ranniku lähedal saanud tabamusi vähemalt kaheksa kaubalaeva. Teadete kohaselt on hukkunud või kadunuks jäänud ligikaudu 34 meremeest.