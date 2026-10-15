Sõja 1695. päev: Ukraina teatas korraga kuue Vene sõjalennuki hävitamisest

Ukraina relvajõud teatasid korraga kuue Vene sõjalennuki Su-34M hävitamisest. Ukraina andis ööl vastu neljapäeva – mõni tund pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski oli teatanud rünnakute taasalustamisest Vene naftarafineerimistehaste vastu – õhulöögi Venemaa Rjazani oblastis asuva naftatöötlemistehase pihta. Ukraina 3. armeekorpus teatas, et on Donetski oblastis Lõmani suunal vabastanud 101 ruutkilomeetrit territooriumi.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 15. oktoobril kell 22.55:

- Bloomberg: Suurbritannia annab Ukrainale veel Storm Shadow rakette;

- Ukraina õhurünnak tabas Rjazani naftatöötlemistehast;

- Ukraina relvajõud teatasid korraga kuue Vene sõjalennuki Su-34M hävitamisest;

- Ukraina teatas veel 101 ruutkilomeetri vabastamisest Donetski oblastis;

- Zelenski: Ukraina jätkab Vene naftatöötlemistehaste ründamist;

- Ukraina ründas arvatavalt Vene sõjaväelennuvälja Voroneži oblastis;

- Ukraina: Starlinki ühendus on paranenud, kuid kiiruspiirangud jäävad;

- Sikorski pidas Muskiga Ukraina Starlinki piirangute asjus sõnasõda;

- Hollandi peaminister: Kõik EL-i maad peavad suurendama Ukraina toetamist;

- Meloni kaitses jõuliselt Ukraina toetamist;

- Venemaa ehitas Rostovi oblastisse reaktiivmootoriga ründedroonide stardikompleksi;

- Brovdi sõnul suudavad Ukraina drooniväed tappa üha rohkem Vene sõdureid;

- Muski satelliitsüsteem taastas Ukrainas tavapärase töö;

- Le Pen: Prantsusmaa ei saa jätkata Ukraina rahastamist;

- Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 580 Vene ründedroonist 536;

- Venemaa õhurünnakus Kropõvnõtskõile hukkus kolm inimest;

- Burnham lubas kiirendada õhutõrjetarneid Ukrainale;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1880 sõdurit.

Bloomberg: Suurbritannia annab Ukrainale veel Storm Shadow rakette

Ühendkuningriik saadab Ukrainale veel kaugmaarakette Storm Shadow, et tabada sihtmärke sügaval Venemaal, teatas neljapäeval meediakanal Bloomberg, mida vahendas ajaleht Kyiv Independent.

Bloombergi asjaga kursis olevatele allikate kohaselt leppisid president Volodõmõr Zelenski ja Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham päev varem Londonis toimunud kohtumisel kokku uues raketitarnes.

Ametlikku avalikku teadaannet selle tarne kohta pole veel tehtud.

Pärast seda, kui USA president Donald Trump tühistas sanktsioonid Vene nafta müügile Ühendriikides, on Euroopa liidrid asunud suurendama toetust Ukrainale. Samal ajal jätkavad Vene väed riigi energia- ja tsiviiltaristu ründamist.

Vastuseks Moskva intensiivistuvatele rünnakutele peab Ühendkuningriik Storm Shadow rakettide kasutamist Kiievi poolt Venemaa sõjaliste sihtmärkide ründamiseks Bloombergi andmetel kaitsetegevuseks. Uus raketivaru aitab Ukraina vägedel tabada sihtmärke kuni 250 kilomeetri sügavusel Venemaal.

Ukraina teatas Venemaa droonioperaatorite väljaõppekeskuse hävitamisest

Ukraina sõjaväeluure (HUR) teatel hävitasid Ukraina üksused 11. oktoobri öösel okupeeritud Hersoni oblastis Venemaa 18. ühendvägede armee droonioperaatorite väljaõppekeskuse. Luureagentuuri teatel hävitati väljaõppekeskus operatsiooni käigus täielikult, vahendas The Kyiv Independent.

Brovdi sõnul suudavad Ukraina drooniväed tappa üha rohkem Vene sõdureid

Ukraina droonivägede ülem Robert "Madjar" Brovdi ütles, et Ukraina droonirünnakutega seotud Vene sõdurite hukkunute ja haavatute arv kasvas oktoobri esimesel poolel märgatavalt võrreldes augusti ja septembriga.

1.–14. oktoobrini registreerisid Ukraina drooniväed enda andmetel 7306 Vene sõduri hukkumise või haavatasaamise. See on 59,45 protsenti rohkem kui augusti ja 24,65 protsenti rohkem kui septembri samal perioodil.

Dobropillja–Pokrovski suunal ulatusid vastase kaotused Aasovi grupi vastutusalas 3221 inimeseni, mis on augustiga võrreldes 102 protsenti ja septembriga võrreldes 42,52 protsenti rohkem.

Muski satelliitsüsteem taastas Ukrainas tavapärase töö

Elon Muski ettevõttele SpaceX kuuluv sõjalise kasutusega satelliitsüsteem Starshield töötab Ukrainas taas tavapäraselt, teatas Ukraina kaitseministeeriumi allikas.

Kolmapäeval teatas Ukraina, et süsteemi kasutamist on piiratud. See ei töötanud seadmetes, mis liikusid kiiremini kui 160 km/h.

Venemaa ehitas Rostovi oblastisse reaktiivmootoriga ründedroonide stardikompleksi

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Venemaa ehitas kõigest kuue nädalaga Rostovi oblastis Millerovo sõjaväelennuvälja lähedale suure reaktiivmootoriga ründedroonide stardikompleksi.

Kompleks asub lennuväljast umbes 3,5 kilomeetri kaugusel. Ukraina avatud luureandmete analüüsirühm Absolutely Reliable Source tuvastas seal kaheksa stardiplatvormi ja 32 ala droonide ettevalmistamiseks.

Reutersi andmetel olid 15. oktoobriks kahele stardiplatvormile paigaldatud stardirööpad ning veel kahel käis nende paigaldamine. Satelliidipiltidel oli näha ka droonide mahalaadimist.

Luureettevõtte DroneSec juht Mike Monnik hindas, et baas võib töökorda saada juba lähinädalatel.

Ukraina õhurünnak tabas Rjazani naftatöötlemistehast

Ukraina andis ööl vastu neljapäeva – mõni tund pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski oli teatanud rünnakute taasalustamisest Vene naftarafineerimistehaste vastu – õhulöögi Venemaa Rjazani oblastis asuva naftatöötlemistehase pihta.

"Täna öösel ja hommikul langes meie piirkond ulatusliku droonirünnaku alla. Naftatöötlemistehase territooriumil puhkes tulekahju. Rjazani teise ettevõtte territooriumil said kahjustada ladu ja sõidukid," kirjutas oblasti kuberner Pavel Malkov sõnumirakenduses Max.

❗️At night in Ryazan, locals reported a fire at the oil refinery. The local governor also confirmed the fire. https://t.co/wLIePSGpG4 — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) October 15, 2026

Malkovi sõnul ei ole esialgsetel andmetel keegi vigastada saanud.

Võimud asusid hindama tekkinud varalist kahju ning sündmuskohale saabusid operatiivteenistused.

Mõni tund varem oli Malkov teatanud, et droonirünnaku tõttu jäetakse ohutuse tagamiseks Rjazani Oktjabrski rajoonis ja Sovetski rajooni osas kümnetes koolides ja lasteaedades tunnid ära.

Ukraina relvajõud teatasid korraga kuue Vene sõjalennuki Su-34M hävitamisest

Ukraina relvajõudud hävitasid ööl vastu neljapäeva korraldatud rünnakuga Venemaal Voroneži oblastis asuvale sõjaväelennuväljale kuus lennukit Su-34M.

Ukraina merevägi korraldas ööl vastu 15. oktoobrit raketirünnaku Vene sõjaväelennuväljale Voroneži oblastis Borissoglebskis. Rünnakus kasutati rannakaitse raketikompleksi Neptun ning tabamuse tagajärjel hävis kuus hävitus-pommituslennukit Su-34M, teatas Ukraina mereväe pressiteenistus.

Lisaks lennukitele said kahjustada tehnilised seadmed, mida on vaja lennuväe tegevuse tagamiseks. Lennuvälja territooriumil registreeriti tulekahju ja korduvaid detonatsioone. Merevägi täpsustas, et rünnaku tagajärgede kohta käivat teavet kontrollitakse endiselt.

On October 13th, 6 Su-34 aircraft were observed at the impact site. https://t.co/aM0zz7SdQe — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 15, 2026

Hävitus-pommituslennukid Su-34M kuuluvad Venemaa taktikalise lennuväe oluliste lahingulennukite hulka. Need suudavad korraga kanda mitut juhitavat ja fugasspommi ning eri tüüpi rakette. Venemaa armee kasutab neid lennukeid liugpommidega ründamiseks, sihtides Ukraina kaitseväe positsioone ja rindeäärseid asulaid.

Selliste lennukite hävitamine vähendab okupatsioonivägede lennuvõimekust ning võib vähendada taktikalise lennuväe kasutamise intensiivsust rinde vastavates lõikudes, märkis uudisest teatanud väljaanne Dialog.ua.

Ukraina teatas veel 101 ruutkilomeetri vabastamisest Donetski oblastis

Ukraina 3. armeekorpus koos sellele allutatud üksustega on Donetski oblastis Lõmani suunal operatsiooni Vivaldi neljanda etapi käigus tagasi võtnud veel 101 ruutkilomeetrit territooriumi, teatas korpus kolmapäeva õhtul.

Ukraina väed vabastasid Zelena Dolõna, Lõpove ja Kolodjazi küla. Korpuse teatel kaotas Venemaa operatsiooni neljandas etapis ligikaudu 3000 sõdurit.

"Vaenlasel ei õnnestunud läbi lõigata meie Donbassis tegutseva väegrupeeringu peamist logistikakoridori. Me nurjasime grupi Zapad pealetungi ja sundisime vastast üle viima osa 1. tankiarmee üksustest, mis vähendas survet Kupjansk-Vuzlovõile," ütles korpuse ülem brigaadikindral Andri Biletski.

⚡️ Ukrainian forces continue to achieve the incredible, liberating another 101 km² of territory Operation Vivaldi has concluded in the Lyman sector. Russian forces tried to encircle Sloviansk and Kramatorsk — but ended up being forced to retreat themselves. Ukrainian troops also prevented Russian forces from outflanking the Sloviansk-Kramatorsk area and cutting off the Kharkiv–Sloviansk highway, one of the key supply routes for Ukrainian forces in Donbas. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

Korpuse teatel on operatsiooni Vivaldi käigus vabastatud kokku 16 asulat ning taastatud Ukraina kontroll 277 ruutkilomeetri territooriumi üle. "Vivaldi neli aastaaega on läbi, kuid muusika jätkub," teatas 3. armeekorpus.

15. septembril kinnitas Biletski, et Ukraina väed korraldavad 3. armeekorpuse juhtimisel Donetski oblastis rindelinnast Lõmanist põhja pool mitmeid vasturünnakuid.

Biletski sõnul andis operatsioon raske hoobi Venemaa 20. ja 25. ühendvägede armee lahinguvõimele. Ta lisas, et Ukraina droonirünnakud sundisid Venemaad viima oma varustuskeskusi tagasi riigipiiri taha.

Niinimetatud Donbassi kindlustusvööndi südame – Slovjanski, Kramatorski, Druživka ja Kostjantõnivka – pärast peetav võitlus on lähenevat talve silmas pidades otsustava tähtsusega. Venemaa püüab talvel tugevdada oma positsioone linnades, et valmistuda 2027. aasta pealetungikampaaniaks, märkis The Kyiv Independent.

Ukraina sõdur lipuga. Autor/allikas: SCANPIX / ALAMY / Ievgen Shcherbyna

Zelenski: Ukraina jätkab Vene naftatöötlemistehaste ründamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ta väljendas vestluses väljaandega Financial Times (FT) pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ning Starlinki satelliit-internetiteenuse samaaegse piiramise pärast ajal, mil Venemaa ründab Ukrainat eriti intensiivselt.

"Piirang [naftatöötlemistehaste ründamisele] on maas. Meie jaoks on see teema lõpetatud," ütles Zelenski Londonis antud intervjuus Financial Timesile, mida FT iseloomustas kui trotslikku. Samuti kritiseeris ta Washingtoni innukust sõlmida Moskvaga äritehinguid ning president Donald Trumpi väljendatavat imetlust Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini vastu.

Vastates palvele selgitada kahe liidri suhteid, ütles Zelenski, et Trumpil on vaistlik sümpaatia autokraatide ja ülirikaste vastu. "Ta [Trump] ütleb avalikult ja valjuhäälselt, et armastab selliseid inimesi ja austab neid. Sest tema jaoks tähendab see, et inimesed, kes suudavad olla juhid 20, 30 või 40 aastat, võivad olla väga tugevad."

Ukraina ründas arvatavalt Vene sõjaväelennuvälja Voroneži oblastis

Kolmapäeva hilisõhtul kostsid plahvatused Venemaal Voroneži oblastis Borisoglebskis asuval sõjaväelennuväljal, misjärel puhkes seal ulatuslik tulekahju, selgub sõjasündmusi kajastavate sotsiaalmeediakontode postitustest.

Kohalike elanike sõnul kostsid plahvatused õhuhäire ajal. Sündmuskohal möllab suur tulekahju, rünnaku tagajärgi täpsustatakse.

Footage captures the missile attack on the Borisoglebsk military airfield in Russia's Voronezh Oblast. This is a missile, not a drone. #Russia https://t.co/Vz4Fbmf26O — NOELREPORTS (@NOELreports) October 14, 2026

Uudistekanal RBK-Ukraina märkis, et pole veel teada, kas lennuväli sai tõepoolest kannatada ja milliseid objekte seal tabati.

Lennuväljal paiknevad Vene relvajõudude 783. lennuväe väljaõppekeskus ning 105. lennuväediviisi üksused. Diviis kasutab lennukeid Su-34, Su-35 ja Su-30SM, mida Venemaa rakendab Ukraina ründamiseks, sealhulgas juhitavate lennukipommide väljalaskmiseks.

Tänavu suvel ei paiknenud lennuväljal püsivalt lahingulennukeid. Lennuväli toimis vahepeatusena, kus lennukid tankisid ja said enne Ukrainasse suundumist uue lahingumoona.

Borisoglebski lennuväli on ka varem Ukraina kaitseväe rünnakute sihtmärgiks sattunud. 2024. aasta augustis tabasid seda Ukraina julgeolekuteenistuse SBU droonid. Sama aasta oktoobris sattusid rünnaku alla juhitavate lennukipommide laod, lennukite Su-34 ja Su-35 parkimisalad ning kütusehoidlad. Veel kaks rünnakut lennuväljale toimusid 2025. aasta juulis ja 2026. aasta juulis.

Ukraina: Starlinki ühendus on paranenud, kuid kiiruspiirangud jäävad

Ukraina ühendus USA kosmosefirma SpaceX sidevõrguga Starlink on paranenud, teatas kolmapäeva õhtul Ukraina kaitseministeerium.

Ministeerium märkis siiski, et tehnoloogiamiljardäri Elon Muski ettevõte säilitab piirangud droonide liikumiskiirusele, mille juures nad suudavad teenusega ühendatuks jääda.

"SpaceX säilitab jätkuvalt 161 km/h piirangut. Päeva jooksul olid tegelikud piirangud oluliselt madalamad. Praeguse seisuga aga märgime, et kiirusel kuni 160 km/h on ühenduse kvaliteet paranenud," ütles kaitseministeeriumi kõneisik ajakirjanikele.

Musk ütles enne seda, et kõik Ukraina teatatud häired satelliidisidesüsteemi Starshield kasutamisel on USA valitsuse ja mitte ettevõtte vastutusel.

"Starshieldi süsteemid kuuluvad USA valitsusele ja on nende kontrolli all. Kõik kiiruse- või kasutuspiirangud otsustab USA sõjavägi ja lõppkokkuvõttes president," kinnitas Musk.

Musk tegi vahet Starshieldi süsteemil, millele Ukraina toetub lahinguvälja sides ja paralleelsel tsiviilkasutuseks mõeldud Starlinki satelliidisüsteemil, mida Ukraina samuti kasutab, kuid mis pole lubatud ründeoperatsioonideks.

Mõlemad süsteemid on välja töötanud Muski ettevõte SpaceX.

Sikorski pidas Muskiga Ukraina Starlinki piirangute asjus sõnasõda

Poola välisminister Radosław Sikorski ja Starlinki satelliitside teenuseid haldava USA tehnoloogiaettevõtte SpaceX juht Elon Musk sattusid kolmapäeval Ukrainale Starlinki kasutamisele seatud piirangute tõttu sõnasõtta.

Sikorski reageeris kolmapäeval teadetele, et Muski ettevõtte SpaceX on Starlinki teenuseid Ukraina kaitseväe jaoks piiranud, vähendades liikumises olevate Starlinki terminalide töökiirust, mis on probleemina mõjutanud Ukraina kaitseväge.

"Hei, Elon Musk, suur mees, kas sa mängid oma toodetega jälle poliitikat?" kirjutas Poola minister sotsiaalmeedias. "Teie Euroopa klientidena me jälgime teid," lisas Sikorski.

Hey, @elonmusk, big man, are you playing politics with your products again? As your European customers, we are watching you. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) October 14, 2026

Ukraina uudistekanali Ukrinform andmetel ütles Ukraina presidendi tehnoloogiaküsimuste nõunik Serhi Beskrestnov, et SpaceX kehtestas öösel liikumises olevate Starlinki terminalide töökiirusele piirangud ilma Ukraina kaitseväge eelnevalt hoiatamata.

Eelmise aasta märtsis vaidlesid Sikorski ja Musk avalikult internetis Ukrainas asuvate Starlinki terminalide rahastamise ja toimimise üle.

Sikorski kirjutas tollal sotsiaalmeedias, et Poola maksab Ukraina Starlinki terminalide ja nende kuutasud. Minister hoiatas, et Poola otsib teise teenusepakkuja, kui SpaceX osutub ebausaldusväärseks tarnijaks.

Sikorski märkused tulid vastusena Muski kommentaarile talle endale kuuluval platvormil X, milles miljardär nimetas Starlinki Ukraina armee selgrooks ja ütles, et satelliitside katkestamine põhjustaks kogu rindejoone kokkuvarisemise. Musk ütles ka, et on vastu kurnavale hakklihamasinale, milles Ukraina paratamatult kaotaks ja kutsus üles viivitamatult rahu sõlmima.

USA välisminister Marco Rubio vastas Sikorskile ja kinnitas, et keegi pole ähvardanud Ukrainat Starlinkist lahti ühendada.

Rubio lisas, et Poola välisminister peaks tänama, sest ilma Starlinkita oleks Ukraina sõja juba ammu kaotanud ja Vene väed asuksid praegu Poola piiril.

Musk läks oma vastuses Sikorskile veelgi kaugemale, nimetas Poola välisministrit "väikeseks meheks" ja käskis tal "vait olla". Miljardär väitis ka, et Varssavi maksab vaid väikese osa kogukuludest ja Starlinki terminalidele pole asendust.

Hollandi peaminister: Kõik EL-i maad peavad suurendama Ukraina toetamist

Kõik Euroopa liidrid peavad tegema rohkem, et toetada Ukrainat sõjas Venemaaga, ütles Hollandi peaminister Rob Jetten neljapäeval enne Euroopa Liidu liidrite tippkohtumist.

"Kutsun kõiki Euroopa liidreid üles tegema rohkem nii rahaliselt, sõjaliselt kui ka mittesõjalise abiga, sest paljud Euroopa riigid on Ukraina toetamisel maha jäänud," ütles Jetten Euroopa Ülemkogu eel ajakirjanikele.

"Pingutame rohkem ja tagame, et nad suudaksid selle mõttetu sõja võita."

Meloni kaitses jõuliselt Ukraina toetamist

Itaalia peaminister kaitses parlamendi ees peetud kõnes jõuliselt Ukraina toetamist Venemaa agressiooni vastu võitlemisel, öeldes muuhulgas, et ei soovi näha taas Vene tanke Kesk-Euroopas ega uut Berliini müüri.

ERR avaldab siinkohal lõigu tema kõnest.

"Venemaa on alustanud uut sügisest pealetungikampaaniat Ukraina vastu.

Kuna Moskva ei suuda lahinguväljal edasi liikuda, on ta üha enam suunanud rünnakuid tsiviilobjektide vastu: elektrijaamade, elumajade, haiglate ja isegi tööle sõitvate inimestega busside pihta, nagu juhtus kohutava veresauna ajal Kramatorskis.

See on strateegia, millega Venemaa püüab Ukrainat terrori, külma ja pimeduse abil alistada lihtsalt seetõttu, et tal pole õnnestunud Ukrainat lahinguväljal vallutada.

Faktid räägivad vastu Kremli propagandale ja neile, kes seda siin levitavad.

Alates aasta algusest on Venemaa vallutanud väga vähe territooriumi ning septembris kaotas ta suure osa sellest, mida oli varem hõivanud.

See pealetungi peatumine ei juhtunud juhuslikult. Selle taga on Ukraina vaprus ja lääne toetus, sealhulgas Itaalia oma.

See vastupanu on ainus tõhus vahend Venemaa läbirääkimiste laua taha toomiseks.

Ma austan ja mõistan kirglikku arutelu selle küsimuse üle, sealhulgas siin saalis, sest keegi meist ei taha sõda. Me kõik tahame rahu.

Erimeelsus seisneb selles, kuidas me kavatseme selle saavutada. Minu hinnangul ei ole Ukraina toetamine rahu alternatiiv. Just see teeb rahu võimalikuks.

Sest kui agressor loodab, et vastane alistub, siis miks peaks ta üldse läbirääkimisi pidama?

Alistumine ei ole rahu. See on vallutus.

Kui Ukraina lõpetaks homme enda kaitsmise, nagu paljud soovitavad, ei saabuks rahu.

Me arutaksime hoopis ühe Euroopa riigi okupeerimist ja Nõukogude imperialismi tagasitulekut.

Mina isiklikult ei igatse neid aegu. Ma ei igatse Vene tanke, mis surusid maha ülestõuse Prahas ja Budapestis. Ma ei igatse Berliini müüri.

Just listen to how long the applause lasted after Meloni said she doesn't miss Russian tanks in Europe crushing uprisings in Prague and Budapest The Italian prime minister also said she feels no nostalgia for the Berlin Wall. Her remarks were met with prolonged applause from the audience. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

Ja mitte keegi ei suuda mulle kunagi veenvalt selgeks teha, et oma vabadust kaitsvate inimeste alistumist võib nimetada rahuks.

Rahu, mida me soovime ja mille nimel töötame, isegi järeleandmiste hinnaga, peab olema õiglane rahu, sest ainult õiglane rahu saab püsima jääda.

Ainult õiglane rahu saab kaitsta Euroopat ja meie huve.

Seetõttu jääb meie valitsuse seisukoht muutumatuks: Ukraina toetamine, pöörates erilist tähelepanu tsiviilelanikele, Moskvale surve avaldamine ja euroatlantiline ühtsus on endiselt meie tegevuse alustalad.

Selles kontekstis peame käsitlema Donald Trumpi kokkulepet Venemaaga diislikütuse üle.

Pean seda otsust äärmiselt riskantseks.

Loomulikult mõistame kõik vajadust hoida kütusehinnad kontrolli all, sest need panevad peredele, sealhulgas Itaalia peredele, raske koorma. Kuid peame mõistma, et hinnatõus on eelkõige seotud sõjaga Iraanis, mitte Ukrainas.

Me ei saa eirata asjaolu, et Moskva tegevuse seadustamine ajal, mil tema pommid langevad endiselt Ukraina linnadele, annab Venemaale sõja rahastamiseks uut tulu ja nõrgestab sanktsioone.

Kõik see on vastuolus sellega, mida lääneriigid, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, on teinud Putini läbirääkimiste laua taha sundimiseks.

Energiataristu ründamise vaherahu on hoopis teine küsimus. Itaalia toetab seda ning oleme president Zelenskile tänulikud, et Ukraina oli valmis sellega viivitamatult nõustuma.

Nüüd ootame, et Venemaa lõpetaks Ukraina energiataristu ründamise.

Lõpetuseks: praegusel väga keerulisel ajal, mil nii paljud asjaolud ei ole meie kontrolli all, on vähemalt üks asi, mis sõltub meist endist.

Me peame tagama, et Euroopa ei jääks lihtsalt kõrvalt vaatama, sest rahu tingimused mõjutavad meie maailmajagu ja meie julgeolekut."

Le Pen: Prantsusmaa ei saa jätkata Ukraina rahastamist

Prantsusmaa ei saa jätkata Ukraina rahastamist, sest riigi majanduse olukord on ohtlik, ütles kolmapäeval Prantsusmaa parempopulistide presidendikandidaat Marine Le Pen.

"Me ei saa enam Ukrainat rahastada," ütles Le Pen Brüsselis ajakirjanikele.

"Prantsusmaa on praegu äärmiselt ohtlikus olukorras," lisas ta, viidates euroala suuruselt teise majanduse suurele eelarvepuudujäägile ja nõrgale majanduskasvule.

Praeguste arvamusküsitluste järgi võidab Le Pen järgmisel aastal toimuvad presidendivalimised.

Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 580 Vene ründedroonist 536

Ukraina õhukaitse suutis hävitada rohkem kui 90 protsenti droonidest, mis Venemaa ööl vastu neljapäeva välja lasti.

Ukrainat rünnati 580 ründedrooniga, millest 536 hävitati või suruti elektroonilise sõjapidamise vahenditega maha, teatasid Ukraina õhujõud.

Teate kohaselt tabasid vaenlase ründedroonid sihtmärke 31 paigas.

Lisaks ründas Vene vägi Ukrainat ka kahe tiibraketiga H-59 (v.k. X-59).

Venemaa õhurünnakus Kropõvnõtskõile hukkus kolm inimest

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeval ulatusliku õhurünnaku Ukraina keskosas asuvale Kropõvnõtskõi linnale, kus hukkus vähemalt kolm ja sai vigastada kuus inimest.

Kropõvnõtskõi on Ukraina Kirovohradi oblasti keskus ja seal elab ligikaudu 220 000 inimest.

"Linna ja seda ümbritsevat piirkonda tabas äge Venemaa rünnak, mis algas kolmapäeva hilisõhtul," teatas kuberner Andri Raikovõtš.

"Rünnaku sihtmärgiks olid kohalikud logistika-, transpordi- ja tööstusettevõtted. Õhulöögis on hukkunud vähemalt kolm ja saanud vigastada veel kuus inimest," jätkas ametnik.

Kuberner ei täpsustanud koheselt, milliseid sihtmärke linnas tabati.

"Rünnakud linnale jätkuvad ja kahjude täielik ulatus ei ole veel selge," sõnas Raikovõtš.

Vahetult enne rünnakut andsid Ukraina õhujõud Kropõvnõtskõile õhuhäire seoses piirkonda ohustavate Venemaa reaktiivmootoritega kiirdroonidega.

Massiline rünnak Kropõvnõtskõile näitab, et Venemaa ei ole hoolimata Venemaa ja Ukraina vahel kehtivast niinimetatud energiarahust vähendanud Ukraina linnade laiaulatuslikku pommitamist, kommenteeris juhtunust ülevaate andnud The Kyiv Independent.

Burnham lubas kiirendada õhutõrjetarneid Ukrainale

Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kinnitas kolmapäeval Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et tema riigi toetus Ukrainale jääb vankumatuks. Ühtlasi lubas Burnham, et õhutõrjesüsteemide tarneid Ukrainale kiirendatakse.

"Olete näinud seda solidaarsust ja toetust, mida olete saanud kõigilt siin Suurbritannias. Oleme teie seljataga ja see ei muutu," ütles Briti peaminister Zelenskit Downing Streetil tervitades.

Briti valitsusjuht lisas, et viimased päevad on olnud Ukrainale, mis on kannatanud massiliste pommitamiste all, sünged ja rasked. Peaminister avaldas kaastunnet neile, kes on kaotanud lähedasi.

Burnham ütles ka, et Zelenski on valmis arutama USA presidendi Donald Trumpi ettepanekut energiarahu kohta ajal, mil Venemaa jätkab Ukraina elutähtsa taristu ründamist.

"Neil hetkedel jätkab Suurbritannia teile igasuguse võimaliku toetuse pakkumist," kinnitas Burnham veelkord.

Zelenski avaldas tänu Ühendkuningriigi toetuse eest. "Meie rahvas jääb ellu ja jätkame vastupanu, sest meil on tugevad partnerid ning ma olen väga uhke, et meil on meie ajaloo üks tugevamaid partnereid ja see on teie rahvas, Andy," sõnas Ukraina liider.

Burnhami sõnul London kiirendab Briti päritolu õhutõrjesüsteemide tarneid, et neid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta. Ühendkuningriigi peaminister ärgitas ministreid tegema kõik võimaliku Ukraina toetamiseks ja kaaluma kõiki olemasolevaid abivõimalusi.

"Kogu Ukraina rahval on meie toetus. Meie kahe riigi vahel on sellised sidemed. Me seisame igavesti teie kõrval sel raskel ajal," sõnas Burnham.

Zelenski märkis ajakirjanikele ühtlasi, et arutab Burnhamiga luureandmete jagamise ja Starlinki juurdepääsuga seotud raskusi.

"Meil on täna taas massilised õhurünnakud ja on kahju, et meil oli ka mõningaid raskusi. Mida ma tahan Andyga arutada on Starlink ja luureandmed," ütles Zelenski.

Riigipea tõi välja, et Venemaa jätkab ballistiliste rakettide ja sadade Iraani droonide väljatulistamist ning pakutud energiarahu pole kunagi teoks saanud. Presidendi sõnul tundub, et Venemaa tegevus kujutab endast eskalatsiooni, kui samas Ukraina otsib jätkuvalt sõjale lõppu.

Ukrinformi andmetel saabus president Zelenski kolmapäeval Ühendkuningriiki visiidile. Audientsil kuningas Charles III juures tänas Zelenski monarhi vankumatu toetuse eest Ukrainale.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1880 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 559 230 (+1880);

- tankid 12 414 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 25 537 (+2);

- suurtükisüsteemid 51 233 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2216 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1707 (+3);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 2955 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 564 897 (+1308);

- tiibraketid 5126 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 163 324 (+535);

- eritehnika 4830 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.