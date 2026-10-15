Soome majandus kasvab prognoositust kaks korda kiiremini

Soome majandus on olnud aastaid stagnatsioonis, kuid septembris ennustas Soome Pank, et SKP kasvab prognoositust rohkem ehk tänavu ja järgmisel aastal 1,6 kuni 1,7 protsenti. Nüüd ennustab põhjanaabrite kommertspank OP-Pohjola Soomele nendel aastatel kaheprotsendilist kasvu.

Kiire eksporditempo saavutab aastal 2028 viie aastakümne kõrgeima taseme. SEB analüütik Mihkel Nestor ütles, et Soome majanduse prognoosid on muutunud kordades optimistlikumaks.

"Isegi selle aasta alguses veel prognoositi Soomes väga heal juhul üheprotsendilist majanduskasvu," ütles Nestor. Ta lisas, et Soomel on läinud tänavu üleootuste hästi.

Soomel on hakanud kahes uues valdkonnas hästi minema. Eesti Panga välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel ütles, et üks neist on energeetika, trafode ja elektriülekandeseadmete tootmine. Teine on ravimitööstus.

Metallkomponente tootvale pereettevõttele Danival MV on Soome ettevõtted kõige olulisemateks äripartneriteks. Ettevõtte kaasasutaja Rainer Daniel ütles, et viimase kahe aastaga on nad kahekordistanud ettevõtet ja Soome eksport on viimase aastaga umbes miljon eurot kasvanud.

Ettevõte on huvitatud Soome majanduskasvust. "Värskelt sai käidud Soomes allhankemessil ja minu kogemuse põhjal oli seal kõige rohkem külastajaid," sõnas Daniel. Ta lisas, et ettevõte sai rekordarvu uusi kontakte Soome ettevõtete baasil.

Soome on Eesti kõige olulisem väliskaubanduspartner. Põhjanaabri majanduskasv aitab ka Eesti majanduse arengule kaasa. Nestor ütles, et seda on natuke juba tunda.

"See kajastub ka meie tööstuses juba pisut, natuke rohkem on Soome turiste näha," selgitas ta. Nestor nentis, et suurem muutus võiks toimuda järgmisel aastal.

Tõuke annab see Eesti ehitusele, tööstusele ja allhangetele. Soomlaste ostujõud paraneb tööhõive suurenedes järgmistel aastatel.

Luikmel sõnas, et kui nüüd hõive hakkab tasapisi kosuma, siis 2027 kuni 2028 hakkab suurenema ka nõudlus kestvuskaupade järgi, nagu Eestist toodetud mööbel või muud tooted.