X!

Soome majandus kasvab prognoositust kaks korda kiiremini

Majandus
Foto: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Soome majandus on olnud aastaid stagnatsioonis, kuid septembris ennustas Soome Pank, et SKP kasvab prognoositust rohkem ehk tänavu ja järgmisel aastal 1,6 kuni 1,7 protsenti. Nüüd ennustab põhjanaabrite kommertspank OP-Pohjola Soomele nendel aastatel kaheprotsendilist kasvu.

Kiire eksporditempo saavutab aastal 2028 viie aastakümne kõrgeima taseme. SEB analüütik Mihkel Nestor ütles, et Soome majanduse prognoosid on muutunud kordades optimistlikumaks.

"Isegi selle aasta alguses veel prognoositi Soomes väga heal juhul üheprotsendilist majanduskasvu," ütles Nestor. Ta lisas, et Soomel on läinud tänavu üleootuste hästi.

Soomel on hakanud kahes uues valdkonnas hästi minema. Eesti Panga välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel ütles, et üks neist on energeetika, trafode ja elektriülekandeseadmete tootmine. Teine on ravimitööstus.

Metallkomponente tootvale pereettevõttele Danival MV on Soome ettevõtted kõige olulisemateks äripartneriteks. Ettevõtte kaasasutaja Rainer Daniel ütles, et viimase kahe aastaga on nad kahekordistanud ettevõtet ja Soome eksport on viimase aastaga umbes miljon eurot kasvanud.

Ettevõte on huvitatud Soome majanduskasvust. "Värskelt sai käidud Soomes allhankemessil ja minu kogemuse põhjal oli seal kõige rohkem külastajaid," sõnas Daniel. Ta lisas, et ettevõte sai rekordarvu uusi kontakte Soome ettevõtete baasil.

Soome on Eesti kõige olulisem väliskaubanduspartner. Põhjanaabri majanduskasv aitab ka Eesti majanduse arengule kaasa. Nestor ütles, et seda on natuke juba tunda.

"See kajastub ka meie tööstuses juba pisut, natuke rohkem on Soome turiste näha," selgitas ta. Nestor nentis, et suurem muutus võiks toimuda järgmisel aastal.

Tõuke annab see Eesti ehitusele, tööstusele ja allhangetele. Soomlaste ostujõud paraneb tööhõive suurenedes järgmistel aastatel.

Luikmel sõnas, et kui nüüd hõive hakkab tasapisi kosuma, siis 2027 kuni 2028 hakkab suurenema ka nõudlus kestvuskaupade järgi, nagu Eestist toodetud mööbel või muud tooted.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:15

Alo Kõrve: ootan viimase hetkeni, et äkki ei pea lavale minema

20:09

Meedia: Suurbritannia saadab Ukrainale täiendavaid Storm Shadow tiibrakette

20:04

Serbia tennisistile määrati 24-aastane võistluskeeld

19:57

Raag: Trumpil ei ole jõudu sundida Ukrainat kapituleeruma

19:27

Trump tühistas pahameeletormi järel hukkamise otseülekande

19:23

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:21

Piipuu: lähinädalatel viime Estonias läbi rahulolu-uuringu

19:20

Galerii: Paabel pani albumiesitlusega punkti tänavusele Sügisjazzile

19:16

Ukraina teatas korraga kuue Vene sõjalennuki hävitamisest Uuendatud

19:06

Edith Sepp vastavatud filmilinnakust: see on hea kogu Eesti majandusele

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

19:16

Ukraina teatas korraga kuue Vene sõjalennuki hävitamisest Uuendatud

07:24

Bulgaarias asuvat Starlinki maajaama tabas rünnak

14.10

FBI: direktor Kash Patel ei viibi Venemaal Uuendatud

14.10

Ukrainale piirati ligipääsu Starlinki satelliitsidesüsteemile

14.10

Rootsi vangid: motivatsioon pürgida õiguskuuleka elu poole on kadunud

06:55

FT: USA soovib Euroopalt osa Vene külmutatud varade vabastamist

08:14

Zelenski: Ukraina jätkab Vene naftatöötlemistehaste ründamist

13:53

USA kaalub Iraani vastu võimsaima tavapommi kasutamist

11:20

Madise pakub mõnele nõunikule suuremat palka kui Karis

14.10

"Pealtnägija": Eesti kodanik maksis armastuse eest vabadusega

ilmateade

SPORT

20:04

Serbia tennisistile määrati 24-aastane võistluskeeld

18:56

F2 sarja liider sõidab järgmisest aastast Haasi F1 meeskonnas

18:46

VAATA OTSE | Levadia ja Flora kohtuvad hooaja viimases Tallinna derbis Uuendatud

18:26

Tribuntsov sai MK-etapil Eesti rekordiga kolmanda koha Uuendatud

loe: kultuur

20:15

Alo Kõrve: ootan viimase hetkeni, et äkki ei pea lavale minema

19:21

Piipuu: lähinädalatel viime Estonias läbi rahulolu-uuringu

19:20

Galerii: Paabel pani albumiesitlusega punkti tänavusele Sügisjazzile

19:06

Edith Sepp vastavatud filmilinnakust: see on hea kogu Eesti majandusele

loe: eeter

15:05

Toitumisnõustaja: külmal ajal ei tasu suurema söögiisu pärast stressata

14:45

Tõnu Naissoo: improviseerimine on mu tugevam külg

14:16

Üksi ümber maailma purjetanud Villem Reinaas: võtsin reisil suuri riske

13:20

Ravimtaimeaia perenaine: nõgeses on pool Mendelejevi tabelit sees

Raadiouudised

18:45

Moe piiritusetehas töötab taas ajaloolises asukohas

18:45

Pärnus muutub sorteeritud prügi kogumine

18:45

Päevakaja (15.10.2026 18:00:00)

18:40

EL riigijuhid otsivad lahendust Euroopa majanduse käekäigu parandamiseks

15:50

Valitsus tahab teatud puhkudel lubada topeltkodakondsust

15:30

Raadiouudised (15.10.2026 15:00:00)

13:30

Erakonnad kulutavad valimiskampaania1-2 miljonit eurot

13:10

Õdede koolitus ei vasta haiglate vajadustele

13:05

Sünnitusjärgne depressioon on Eestis aladiagnoositud

12:25

Raadiouudised (15.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo