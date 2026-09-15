Soome keskpank prognoosib majanduskasvu kiirenemist

Soome majandus kasvab ekspordi ja investeeringute toel varem prognoositust kiiremini ning majanduskasv vähendab tõenäoliselt ka praegu üle kümne protsendi ulatuvat töötust, teatas riigi keskpank teisipäeval.

Soome majandus on aastaid olnud stagnatsioonis, kuna eelarvepiirangud ja naaberriigi Venemaa agressioonisõda Ukrainas on kasvu pärssinud.

Kuid Soome Pank prognoosib nüüd, et sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvab sel aastal 1,7 protsenti ja 2027. aastal 1,6 protsenti, mis on kõrgem juunis prognoositud 0,7 protsendist selleks aastaks ja 1,2 protsendist järgmiseks aastaks. Keskpank korrigeeris ka eelmise aasta kasvu 0,2 protsendilt 0,8 protsendile.

"Soome majanduse tulemus aasta esimeses pooles oli tugevam kui varem prognoositud. Ekspordi ja investeeringute kasv loob tingimused laiapõhjalisemaks kasvuks," ütles keskpanga prognoosijuht Juuso Vanhala.

Soome eksporttoodete valik on päris lai ja see ei ole nii tundlik praeguse energiašoki suhtes, märkis Vanhala.

Ta tõi näitena ülemaailmse tehisintellekti buumi, millest Soome tehnoloogiaettevõtted kasu saavad, ning Euroopa kaitseinvesteeringud, mis annavad Soome kaitsetööstusele hoogu. Ka Soome merendussektoril läheb hästi.

Soome Pank prognoosis, et töötuse määr jääb sel aastal peaaegu muutumatuks, 10,4 protsendi tasemele, kuid märkis, et kasvav tööjõuvajadus peaks selle 2027. aastaks langetama 9,8 protsendile ja 2028. aastaks edasi 9,0 protsendile.

Inflatsioon tõuseb sel aastal 2,4 protsendile Lähis-Ida konflikti põhjustatud kõrgemate energiahindade tõttu, kuid tõus peaks olema ajutine ja langema 2027. aastaks 1,4 protsendile, teatas keskpank.

Soome majanduse jaoks positiivse uudisena teatas Alphabeti Google eelmisel nädalal, et investeerib järgmise kahe aasta jooksul Soome tehisintellekti taristusse vähemalt 13 miljardit eurot, mis on USA kontserni suurim investeering Euroopas.

Soomes toimuvad järgmisel aastal parlamendivalimised.