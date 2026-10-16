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Soome vähendab mootorikütuse hinnatõusu leevendamiseks automaksu

Välismaa
Autod Helsingi raudteejaama juures.
Autod Helsingi raudteejaama juures. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Soome valitsus jõudis kokkuleppele mootorikütuse kõrge hinna leevendamise meetmetes ning langetab muuhulgas iga-aastast automaksu. Kokku läheb see maksma 60 miljonit eurot, aga kiiret hinnalangust eratarbijal bensiinijaamas loota ei ole.

Soome valitsus vaidles mitu nädalat meetmete üle, mida kasutada kõrge mootorikütusehinna mõju leevendamiseks. Valitsusse kuuluvad Põlissoomlased (Perussuomalaised) tahtsid, et vähendataks nõuet lisada mootorikütusele biokütust. See aga ei läinud teiste erakondade vastuseisu tõttu läbi.

Põlissoomlaste parlamendifraktsiooni esimees Jani Mäkelä väljendas pettumust, aga ütles, et erakond nõustus lõpuks teiste valitsusparteidega, sest targem annab järele.

"Mina isiklikult ja kogu Põlissoomlaste partei tegime juba kevadel ettepaneku leevendada biokütuse lisamise nõuet, mis oleks langetanud tarbija jaoks lõpphinda kümnete sentide võrra ja toonud riigile lisaraha kütuseaktsiisina," selgitas Mäkelä.

Soome vaatlejate hinnangul andsid Põlissoomlased meetmete paketile lõpuks heakskiidu tänu sellele, et raha selleks võetakse kliimarahast, mis oli mõeldud suurte tööstusettevõtete ja elektrijaamade süsinikuheitmete kogumiseks.

Keskkonna- ja kliimaminister Sari Multala kinnitas, et see ei vähenda valitsuse kliimaeesmärkide usaldusväärsust, sest tegemist pole mitte süsinikumeetmete pealt säästmisega, vaid et see raha ei kulunud lihtsalt ära ja suunatakse nüüd ümber.

Kokku lähevad meetmed maksma 60 miljonit eurot, sellest pool läheb raskeveokite ning maa- ja metsamajandussektori kütusetoetusteks. Erasõidukite jaoks on ette nähtud iga-aastase mootorsõidukimaksu vähendamine.

Suurendatakse ka summat, mille pealt saavad kaugemalt tööl käijad maksud maha arvata. Kui seni sai maksud maha arvata 7000 euro pealt, siis edaspidi on see summa 7800 eurot.

Opositsioon kritiseeris valitsuse meetmete paketti, märkides, et sellest pole kasu enamikule, kes autoga tööl käivad. Seda enam, et automaksu vähendamiseks kärbitakse põhimaanteede hooldamiseks ette nähtud summasid.

Keskkonna- ja kliimaminister Multala tunnistas meetmeid tutvustades, et bensiinijaamas tankides ilmselt tarbija leevendusmeetmete mõju ei märka.

"Meil ei ole olemas ühtki meedet, mis oleks ühtaegu kulutõhus ja suudaks hinda kiiresti mõjutada."

Ta tuletas meelde, et praegune olukord tuleneb eelkõige Lähis-Ida sõjast ja oma mõju on ka Ukraina sõjal. Soome suure võlakoormuse tõttu pole rohkemaks praegu raha.

"Selleks, et saaksime teha sadade miljonite eurode ulatuses maksulangetusi, ei ole riigi praeguses majandusseisus lihtsalt ruumi ja seetõttu ei ole niisugused meetmed kahjuks võimalikud," selgitas minister Multala.

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