Soome andis korralduse peatada kahe Google'i andmekeskuse ehitustööd

Soome järelevalveamet (LVV) teatas, et nõudis Google'it esindavalt ettevõttelt Tuike Finland, et see peataks viivitamatult ja hiljemalt 23. oktoobriks 2026 kõik ettevalmistustööd, mis muudaksid oluliselt keskkonda seoses kavandatavate andmekeskuseprojektidega Muhoses ja Kajaanis.

USA tehnoloogiahiid teatas septembris 13 miljardi euro suurusest investeeringust Soome digitaalsesse taristusse järgmise kahe aasta jooksul, et toetada oma tehisintellektialaseid eesmärke.

Google on nimetanud Muhose, Vaala, Kajaani ja Hamina valdades asuvaid andmekeskuste projekte oma suurimaks üksikinvesteeringuks Euroopas.

LVV on uurinud, kas Tuike Finland raius Muhoses ja Kajaanis sadu hektareid metsa ilma kohustusliku keskkonnamõju hindamiseta.

Kui AFP eelmisel nädalal Muhose objekti külastas, ütles Soome Looduskaitse Liidu juht Hanna Halmeenpää, et enam kui 300-hektarilisel raiealal on maha võetud ka loodusobjekte, mida tuleks säilitada.

Tuike Finland peab 14. oktoobriks andma selgituse ja kirjeldama oma edasisi samme.

Kui ettevõte nõuet ei täida, võib amet algatada täitemenetluse.

LVV keskkonnaosakonna juhataja Tommi Muilu sõnul on puid maha võetud, mullakiht eemaldatud, rajatud teid ja laoplatse ning muudetud kraave.

Google'i pressiesindaja Sondre Ronander tunnistas ettevõtte puudujääke.

"Mõistame muret ning ei ole antud juhul oma kõrgetele standarditele vastanud," ütles ta AFP-le saadetud avalduses.

"Uurime LVV järeldusi ja järgime nende juhiseid," lisas ta.

Soome keskkonna- ja kliimaminister Sari Multala ütles, et Google'i projektid lükkuvad keskkonnauuringutega seotud probleemide tõttu tõenäoliselt edasi.