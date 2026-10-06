X!

Soome andis korralduse peatada kahe Google'i andmekeskuse ehitustööd

Välismaa
Helsingi.
Helsingi. Autor/allikas: Kai Vare/ERR
Välismaa

Soome võimud andsid teisipäeval korralduse peatada kahe Google'i andmekeskuse ehitustööd, kuni on lõpule viidud kohustuslikud keskkonnamõjude hindamised.

Soome järelevalveamet (LVV) teatas, et nõudis Google'it esindavalt ettevõttelt Tuike Finland, et see peataks viivitamatult ja hiljemalt 23. oktoobriks 2026 kõik ettevalmistustööd, mis muudaksid oluliselt keskkonda seoses kavandatavate andmekeskuseprojektidega Muhoses ja Kajaanis.

USA tehnoloogiahiid teatas septembris 13 miljardi euro suurusest investeeringust Soome digitaalsesse taristusse järgmise kahe aasta jooksul, et toetada oma tehisintellektialaseid eesmärke.

Google on nimetanud Muhose, Vaala, Kajaani ja Hamina valdades asuvaid andmekeskuste projekte oma suurimaks üksikinvesteeringuks Euroopas.

LVV on uurinud, kas Tuike Finland raius Muhoses ja Kajaanis sadu hektareid metsa ilma kohustusliku keskkonnamõju hindamiseta.

Kui AFP eelmisel nädalal Muhose objekti külastas, ütles Soome Looduskaitse Liidu juht Hanna Halmeenpää, et enam kui 300-hektarilisel raiealal on maha võetud ka loodusobjekte, mida tuleks säilitada.

Tuike Finland peab 14. oktoobriks andma selgituse ja kirjeldama oma edasisi samme.

Kui ettevõte nõuet ei täida, võib amet algatada täitemenetluse.

LVV keskkonnaosakonna juhataja Tommi Muilu sõnul on puid maha võetud, mullakiht eemaldatud, rajatud teid ja laoplatse ning muudetud kraave.

Google'i pressiesindaja Sondre Ronander tunnistas ettevõtte puudujääke.

"Mõistame muret ning ei ole antud juhul oma kõrgetele standarditele vastanud," ütles ta AFP-le saadetud avalduses.

"Uurime LVV järeldusi ja järgime nende juhiseid," lisas ta.

Soome keskkonna- ja kliimaminister Sari Multala ütles, et Google'i projektid lükkuvad keskkonnauuringutega seotud probleemide tõttu tõenäoliselt edasi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:59

Slaalomi valitseja Shiffrin keskendub uuel hooajal teistele aladele

19:57

Terviseameti ametnik Venemaa katkujuhtumist: meie riskitase pole tõusnud

19:43

Soome andis korralduse peatada kahe Google'i andmekeskuse ehitustööd

19:39

Neidude jalgpallikoondis võõrustab Lätit Tehvandi staadionil

19:24

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile Uuendatud

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:59

Hyundai ja Neuville'i jaoks terendab WRC-s vaheaasta

18:54

EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi

18:49

Vabariiklased üritavad Sununu dünastia toel säilitada kontrolli senati üle

18:45

Päevakaja (06.10.2026 18:00:00)

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

07:47

Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest

19:24

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile Uuendatud

13:29

Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises Uuendatud

05.10

FT: Eesti viib aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale

07:19

Otse kell 12: mis põhjustas mullu traagilise kopteriõnnetuse Soomes?

12:06

Täismahus: viie hukkunuga kopteriõnnetuse uurimisraport

14:55

Kopteriõnnetusele Soomes eelnesid ohtlikud manöövrid

05.10

Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi

16:00

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur sai kahtlustuse kelmuses

06:56

Trump väljendas muret Venemaa katkujuhtumi pärast ja pakkus abi

ilmateade

SPORT

19:59

Slaalomi valitseja Shiffrin keskendub uuel hooajal teistele aladele

19:39

Neidude jalgpallikoondis võõrustab Lätit Tehvandi staadionil

18:59

Hyundai ja Neuville'i jaoks terendab WRC-s vaheaasta

18:20

Simuland lõpetas Porsche Saksamaa sarja klassivõiduga

loe: kultuur

18:54

EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi

15:33

Arvustus. Romaan, mis kukub alla põlevast helikopterist, aga koob samal ajal kampsunit

15:23

Linda Kaljundi: identideediotsingud tugevnevad erinevatel kriisiperioodidel

14:17

Tänavu on neli filmi toonud kinodesse üle 100 000 vaataja

loe: eeter

18:54

EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi

17:10

Koolidirektor: matemaatikaärevust leevendab turvaline keskkond

16:25

Tšehhi loobub järgmisel aastal Eurovisioonil osalemisest

14:45

Lennuki kapten: kokpitis vasakul istmel istudes on elu palju mõnusam

Raadiouudised

18:40

Paide gümnaasiumi koolipäeva alguse küsimus ootab lahendust

15:40

Kopteriõnnetusele Soomes eelnesid ohtlikud manöövrid

15:35

Uus üleriigiline planeering nügib inimesi kompaktsemalt elama

15:30

Koolid soovivad maamajanduslike erialade õppe rahastamise muutmist

15:30

Raadiouudised (06.10.2026 15:00:00)

13:05

Narva Vaba Lava tegevustoetuse küsimus ootab poliitilist otsust

13:05

Soome täheldab samuti Vene luuretegevuse elavnemist

12:55

Elektrilevi tahab kümnendi jooksul võrku investeerida kaks miljardit eurot

12:50

Kolmapäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:25

Raadiouudised (06.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo