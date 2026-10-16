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Riigikogu EL-i asjade komisjon valis esimeheks Kadri Tali

Eesti
Kadri Tali, Tiit Maran ja Peeter Tali Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil
Kadri Tali, Tiit Maran ja Peeter Tali Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) valis reedel komisjoni esimeheks Kadri Tali (Eesti 200), komisjoni aseesimehena jätkab Vladimir Arhipov (Keskerakond).

ELAK-i eelmine juht Peetr Tali siirdus riigikaitsekomisjoni esimehe kohale. Peeter Tali jääb edasi ELAK-i liikmeks.

Lisaks kahele Talile ja Arhipovile kuuluvad komisjoni Arvo Aller, Lea Danilson-Järg, Enn Eesmaa, Rain Epler, Tiit Maran, Anti Poolamets, Maido Ruusmann, Aivar Sõerd, Tarmo Tamm, Urve Tiidus, Kristo Enn Vaga ja Luisa Värk.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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