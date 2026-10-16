Riigikogu EL-i asjade komisjon valis esimeheks Kadri Tali

Lisaks kahele Talile ja Arhipovile kuuluvad komisjoni Arvo Aller, Lea Danilson-Järg, Enn Eesmaa, Rain Epler, Tiit Maran, Anti Poolamets, Maido Ruusmann, Aivar Sõerd, Tarmo Tamm, Urve Tiidus, Kristo Enn Vaga ja Luisa Värk.

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