Riigikogu EL-i asjade komisjon valis esimeheks Kadri Tali
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) valis reedel komisjoni esimeheks Kadri Tali (Eesti 200), komisjoni aseesimehena jätkab Vladimir Arhipov (Keskerakond).
ELAK-i eelmine juht Peetr Tali siirdus riigikaitsekomisjoni esimehe kohale. Peeter Tali jääb edasi ELAK-i liikmeks.
Lisaks kahele Talile ja Arhipovile kuuluvad komisjoni Arvo Aller, Lea Danilson-Järg, Enn Eesmaa, Rain Epler, Tiit Maran, Anti Poolamets, Maido Ruusmann, Aivar Sõerd, Tarmo Tamm, Urve Tiidus, Kristo Enn Vaga ja Luisa Värk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi