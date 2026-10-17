Brasiilia vihmametsade raadamine langes rekordiliselt madalale tasemele

Eelmise aasta augustist kuni tänavu juulini hävitati Amazonase vihmametsi ligikaudu 3335 ruutkilomeetril, selgub reedel avaldatud Brasiilia kosmoseuuringute agentuuri Inpe andmetest. See on madalaim näitaja alates 1988. aastast, kui alustati metsaraiumise mahtude registreerimist. Võrreldes sellele eelnenud 12-kuulise perioodiga vähenes raadamine umbes 42 protsenti.

Brasiilia Amazonase varasem rekordiliselt madal raadamistase registreeriti aastatel 2011–2012, mil hävitati 4571 ruutkilomeetrit metsa. 1990. aastate keskel oli raadamine rekordilisel tasemel – siis hävitati aastas peaaegu 30 000 ruutkilomeetrit metsa.

Reedel avaldatud andmed pärinevad Inpe satelliitseireprogrammist PRODES, mis kogub andmeid kord aastas. Mõõtmisperiood kestab augustist juulini, sest aasta keskel on pilvisus väiksem ning satelliidipiltidel on seetõttu raadamist lihtsam tuvastada.

"Täna avaldatud näitajad on ajalooline saavutus," ütles kliimakaitseorganisatsiooni Observatório do Clima tegevdirektor Marcio Astrini. Tema sõnul näitavad need maailmale, et poliitilise tahte korral on võimalik raadamist ja kasvuhoonegaaside heidet vähendada.

"See on täiesti erakordne langus … see on nagu unistus," ütles keskkonnaminister João Paulo Capobianco pressikonverentsil pealinnas Brasiilias.

Observatório do Clima sõnul on tulemused valitsuse järjepideva keskkonnakaitsealase tegevuse tulemus. Valitsus on tõhustanud järelevalvet ja karmistanud ebaseadusliku metsaraie eest määratavaid karistusi.

Uudisel võib olla mõju presidendivalimiste tulemusele

Uudis avaldati enne 25. oktoobril toimuvat presidendivalimiste teist vooru, kus lähevad vastamisi praegune president Luiz Inácio Lula da Silva ja konservatiivist senaator Flávio Bolsonaro. Küsitluste kohaselt on nende toetus peaaegu võrdne.

Lula da Silva lubas 2023. aastal ametisse astudes lõpetada raadamise 2030. aastaks. Talle eelnenud presidendi Jair Bolsonaro ametiajal oli raadamine tõusnud viimase 15 aasta kõrgeimale tasemele. Lula vastaskandidaat Flávio Bolsonaro on ekspresident Bolsonaro vanim poeg.

Senaator lubas oma valimisprogrammis tugevdada Amazonase keskkonnajärelevalvet, keskendudes piirkondadele, kus raadamise ja metsatulekahjude surve on kõige suurem. Tema sõnul keskenduks õiguskaitse organiseeritud kuritegevusele, mitte loodusvarade kaevandamisega tegelevatele töötajatele ja väikepõllumeestele.

Amazonas on maailma suurim troopiline vihmamets ja üks liigirikkamaid ökosüsteeme. Suurem osa sellest asub Brasiilias.

Vihmamets ulatub ka Peruusse, Colombiasse ja teistesse Lõuna-Ameerika riikidesse. Metsade raadamine ja loodusvarade ebaseaduslik kasutamine viivad seda üha lähemale pöördepunktile, millest alates võivad muutused hakata toimuma järsult ja need võivad osutuda raskesti tagasipööratavaks.

Vihmametsi raiutakse lisaks puidu saamisele ka maa vabastamiseks põllumajanduse ning muu inimtegevuse tarbeks.

Inpe andmetel vähenes raadamine ka Brasiilia Cerrado savannis – umbes 24 protsenti, ligikaudu 5517 ruutkilomeetrini. Ka see on madalaim näitaja alates 2001. aastast, mil selle piirkonna kohta hakati andmeid koguma.