Bolsonaro vehib kääridega ja lubab Brasiilia riigikulutusi kärpida

Ajaleht Financial Times kirjutab, et parempopulistlik Brasiilia presidendikandidaat Flavio Bolsonaro seadis oma majandusprogrammi keskmesse riigi kulutuste kärpimise. Samas on kärbete elluviimine keeruline, kuna valitsus peab selleks muutma seadusi.

Javier Milei lubas mootorsaega kärpida Argentina paisunud riigiaparaati. Tema ideoloogiline liitlane Bolsonaro on valimiskampaania ajal lehvitanud hiiglaslike kääridega.

Bolsonaro lubab vähendada valitsuse kulusid umbes 1,5 protsenti SKP-st ehk ligikaudu 40 miljardi dollari võrra.

Tema plaan hõlmab muu hulgas ministeeriumide arvu vähendamist, avaliku sektori palkade ja soodustuste kärpimist ning sotsiaalkindlustuspettuste vähendamist.

"Hakkan alates järgmise aasta jaanuarist kasutama suuri kääre. Kärbitakse makse, vähendatakse bürokraatiat ja võideldakse korruptsiooniga," ütles Bolsonaro.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et vasakpoolse Luiz Inacio Lula da Silva ametiajal on Ladina-Ameerika suurima majandusega riigi võlg tõusnud 83 protsendini SKP-st. Samuti on riigi eelarvepuudujääk G20 riikide seas üks suuremaid.

"See (kärpimine) on väga pakiline küsimus. Kui sellega ei tegeleta, on tegemist tiksuva pommiga," ütles finantshiiglase Goldman Sachs ökonomist Alberto Ramos.

Lula kriitikute hinnangul pidi keskpank kasvavate kulude ja eelarvepuudujäägi tõttu rahapoliitikat karmistama. Kõrged intressimäärad koormavad tarbijaid ja ettevõtjaid, kuna laenude teenindamine muutub üha kallimaks.

Samas pole Bolsonaro täpsustanud, kuidas ta kavatseb oma ambitsioonikad kärped ellu viia. Kui majanduskasv peaks aeglustuma, ei pruugi tal kärbete läbiviimiseks olla ka piisavalt poliitilist kapitali.

Investorid tervitavad siiski Bolsonaro kärpelubadusi. Pühapäevaste valimiste esimese vooru tulemuste järel tõusid Brasiilia börsiindeksid ning tugevnes ka riigi valuuta.

"Usume, et Flavio Bolsonaro võiduga kaasnev positiivne usaldusšokk võib keskpikas perspektiivis kaasa tuua intressimäärade languse ja aidata seeläbi parandada Brasiilia eelarveolukorda," ütles finantsfirma William Blair partner Jared Lou.

Bolsonaro suurim probleem seisneb aga selles, et umbes 90 protsenti Brasiilia eelarvest moodustavad kohustuslikud kulud, näiteks pensionid ja avaliku sektori palgad. Seetõttu ei saa valitsus lihtsalt suuri summasid kärpida, vaid selleks tuleb muuta seadusi ja saada parlamendi heakskiit.

Märkimisväärsed intressikulud koormavad riigikassat ning majanduskasv aeglustub. Võla edasise kasvu vältimiseks on mõne majandusteadlase hinnangul vaja saavutada esmane eelarveülejääk ligikaudu 2,5 protsenti.

Lula ja tema liitlased hoiatasid, et Bolsonaro võib kärpida Brasiilia sotsiaalpoliitika ja avalike teenuste rahastamist. Bolsonaro isa Jair Bolsonaro kärpis tasuta koolilõunate ja ravimite rahastamist ning vähendas ulatuslikult ka keskkonnakaitse rahastamist.

Bolsonaro toetajad rõhutavad, et eesmärk ei ole kärpida vaesematele suunatud sotsiaalprogramme.

"Bolsonarol ei ole soovi kärpida sotsiaalprogramme ega veeretada eelarve kohandamise koormat vaeseimatele ühiskonnakihtidele," ütles Bolsonaro liitlane ja finantshiiglase Credit Suisse endine tippjuht Marcelo Kayath.

Ta siiski hoiatas, et mõningaid valdkondi ootavad ees tõsised kärped.

"Meil pole muud valikut. Kas teeme seda ise või võib meid mõne kuu pärast tabada kriis. Kui me ei vii kohandamist läbi koordineeritult ja konstruktiivselt, teeb seda turg, seda kontrollimatul moel. See tooks kaasa majanduslanguse," ütles Kayath.