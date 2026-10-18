Loodusmuuseumi kogud kolivad uude majja, vana muuseum sulgeb peagi uksed

Veel kaks nädalat on Tallinna vanalinnas avatud loodusmuuseum. Praegu käib hoidlate kolimine uude loodusmajja, mis avatakse järgmisel aastal. Vana maja keldris pakitakse eksemplare, mida keegi ei näe. Valmivad mulaažid, mida kõik peavad pidama ehtsaks.

See ei ole väljapanek, mida Loodusmuuseumis oktoobri lõpuni vaadata saab. Sinna tänavalt ei pääse, see on hoidla. Eksemplarid rändavad uues majas ka hoidlasse.

Õiges vanas hoidlas peabki olema metsikult ruumi. Kolimise võtab ette ka ürgpiisoni kolju ülemine osa ja tema sarved. Ühes sahtlis peitub mammuti võhk.

Eesti loodusmuuseumi geoloogia kogu vanemkuraator Karin Truuver nentis, et eksponaati rikub see, kui ta hakkab natuke pudisema. "Sellised hapramad asjad tasuks enne ära konserveerida," lisas ta.

Eksponaati hoiavad kinni traadid, kuid uuemate standardite järgi nii ei tohiks. Need on rauast, need roostetavad ja nad hakkavad eksponaati sisse sööma. Truuver selgitas, et ei taha enne kolimist katsuda isegi kõige hapramaid asju liiga palju. "Ma pakin nad hästi õrnalt ära, lähen uude majja ja hakkan siis nendega tegelema," sõnas ta.

Osad eksemplarid lähevad hoidlasse, sest ruumi pole

Truuver nentis, et osad eksemplarid lähevad hoidlasse. "Ma väga tahaksin panna kõik need asjad välja, aga lihtsalt ruumi ei ole," ütles ta.

Kui miski näeb välja liiga hästi säilinud, et olla päris, siis see ei olegi päris.

Vana maja keldris on veel urkaid, kus saaks kanepit kasvatada. Aga seal valmivad hoopis mulaažid. Kõike ei saa originaalis välja panna.

Mulaažikunstnik Ekke Västrik rääkis, et mulaaž kuivab ära ja läheb valgeks. "Ja siis on ka oht, et mingi elu hakkab sinna sisse minema, kes pärast tahab sealt välja saada ja läheb mõne topise sisse elama," sõnas ta.

Västrik tegi mikroskoobi all vesikirbu mulaaži ja proovis sellele soolikaid sisse maalida. Mulaažikunstnik Mari-Liis Aimla valmistas vesiroosi risoomi. "Praegu ma teen juuri, värvin. Ja see on ka savist," sõnas ta.

Muuseum peab hakkama raha teenima

360 000 eksemplari kolib vanalinnast uude majja: kivistised, topised, herbaariumid, putukad. Uus maja, uus ekspositsioon, nüüd peab hakkama raha teenima. Muuseum peab midagi sisse tooma.

Eesti loodusmuuseumi näituseprojektide loovjuht Ulla Villem sõnas, et eesmärk raha teenida on olnud muuseumil kogu aeg. "Meie mastaabid muutuvad väga palju," ütles ta. Villem rääkis, et väikese sellise vanalinna butiik-muuseumi asemel saadakse suureks muuseumiks. "Omatulu teenimine on suur osa meie tegevusest ja see on väga oluline," sedastas ta.

Butiik-muuseumi saab nautida veel napilt kaks nädalat. Uus maja avaneb kahes järgus: ajutine näitus järgmisel aastal, 2028. aastal püsinäitus.