Kliimaministeerium ja Heidi Jõks otsivad kohtuvälist kokkulepet

Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks ning kliimaministeerium otsivad kohtuvaidluse kõrval võimalusi kompromissiks. Kui kokkulepet ei saavutata, jätkab loodusmuuseumi uue juhi konkursi tulemuse kohtus vaidlustanud Jõks kohtuteed.

Kliimaministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Karoli Noor kinnitas, et asjas on toimunud üks kohtuistung, kus osapooled tutvustasid oma seisukohti, kuid paralleelselt otsitakse ka kohtuvälist lahendust.

"Paralleelselt arutame kohtuvälist kokkulepet. Ministeeriumi eesmärk on leida kiirelt lahendus, mis võimaldab taastada loodusmuuseumi töörahu, et muuseumi töötajad saaksid tegeleda uue muuseumi avamise ettevalmistusega," ütles Noor.

Noor lisas, et juriidiliselt on lahenduseks mitmeid erinevaid kompromissivõimalusi, kuid oluline on mõlema poole nõusolek. Kuniks kohus ei otsusta teisiti, kehtib ametlikult senise konkursi tulemus, lisas Noor.

Heidi Jõks oli võimalikest kokkulepetest rääkides napisõnaline, märkides, et protsess alles käib.

"Kompromissist on ennetav rääkida, kuna see protsess pole veel lõppjärgus. Kui kompromissi ei tule, siis kohtuvaidlus jätkub," sõnas Jõks ERR-ile .

Pikalt Eesti Loodusmuuseumi juhtinud Jõks, keda juulikuus toimunud avalikul konkursil ametisse tagasi ei valitud, pöördus halduskohtusse, et tühistada konkursi lõppotsus ning nõuda uue avaliku konkursi korraldamist.

Jõksi lepingujärgne viieaastane ametiaeg lõppeb tänavu 30. novembril. Kokku on ta muuseumi eesotsas olnud ligi 15 aastat.

Juulikuise konkursi tulemusena valiti loodusmuuseumi uueks juhiks endine Tallinna Teletorni ja Eesti Loto direktor Riina Roosipuu. Valik tõi kaasa kriitika muuseumiringkondadest.

Halduskohus kohaldas asjas esialgset õiguskaitset, peatades uue juhi valimise lõppotsuse kehtivuse kuni 23. septembrini, mis tähendab, et kuni selle kuupäevani ei saa ministeerium Roosipuuga töölepingut sõlmida. Jõksi esindaja on taotlenud õiguskaitse pikendamist.