Riigimetsa raiemaht jääb uuel aastal tänavusega umbes samale tasemele

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) võib 2027. aastal teha uuendusraiet kuni 8445 hektaril, mis on tänavusega samas suurusjärgus.

Erkki Keldo märkis, et metsasektor ja maapiirkondade ettevõtted vajavad kindlust, et riigimetsa raiemaht ei kõigu aastast aastasse.

"Järgmisel aastal jääb raiemaht tänavusega samasse suurusjärku ja pikemas plaanis muutub see sujuvalt, mitte hüppeliselt," kinnitas Keldo.