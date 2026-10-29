Keldo esitas plaanid kodutarbijate toetamiseks energiahindade tõusu korral

Väljapakutud meetmed on mõeldud olukorraks, kui elektri-, gaasi- või kaugküttehinnad peaksid talvel oluliselt tõusma ning need vähendaks elektri, gaasi või kaugkütte maksumust tarbijale maksimaalselt kuni 20 protsenti.

Millisest hinnapiirist alates kompensatsioonid jõustuks, teatest ei selgu.

Kolm ettepanekut on:

- Riik kompenseeriks 50 protsenti elektri võrgutasust kuni 1000 kWh suuruse kuise tarbimise ulatuses. Väiksematel, ligikaudu 100 kWh kuus kasutavatel tarbijatel väheneks elektri koguarve kuni 15 protsenti ja suurematel, üle 1000 kWh kuus kasutavatel tarbijatel umbes 7 protsenti.

- Riik kompenseeriks 100 protsenti gaasi võrgutasust kuni 2500 kWh kuise tarbimise ulatuses. Gaasiseadmetest vaid gaasipliiti ja -ahju kasutavatel tarbijatel väheneks gaasi koguarve kuni 14 protsenti ja suurematel, gaasi maja kütmisel kasutavatel tarbijatel umbes 8 protsenti.

- Riik hüvitaks kaugkütte hinnast 80 protsendi ulatuses osa, mis ületab 110 eurot megavatt-tunni kohta (käibemaksuta). Meede puudutaks ligikaudu 40 võrgupiirkonda, milles kaugküttesoojuse piirhind on ligikaudu neljandiku võrra kõrgem Eesti kaalutud keskmisest kaugküttesoojuse piirhinnast. Kõige kallima kaugküttega piirkondades väheneks vähesel määral renoveeritud majade küttearve 15-20 protsenti.

"Me ei tea veel, kui külmaks talv kujuneb ega kui kõrgele energiahinnad võivad tõusta. Seetõttu peame enne talve saabumist olema valmis konkreetsete lahendustega, mis jõuaksid vajadusel kiiresti inimesteni. Võrgutasu hüvitamine on kõige lihtsam ja tarbijale arusaadavam lahendus ja selleks ei pea inimesed ise midagi tegema, küll aga saab igaüks ise enne talve saabumist vaadata üle oma energiatarbimise ja lepingud," ütles energeetika- ja keskkonnaminister Keldo pressiteate vahendusel.

Ta viitas, et olukord rahvusvahelisel energiaturul on endiselt pingeline. "Lähis-Idas toimuv ja häired Hormuzi väinas mõjutavad gaasi kättesaadavust ja hinda. Seetõttu on keskkonnaamet andnud Narva ja Tallinna soojatootjatele ajutised erandid kaugküttes põlevkiviõli kasutamiseks, kui gaasivarustus peaks halvenema," ütles Keldo.

Juhul, kui kirjeldatud ettepaneku kohaselt rakendataks meetmeid kõigil talvekuudel ehk detsembrist märtsini, kaasneks sellega kulu riigieelarvele suurusjärgus 45 miljonit eurot. Sellest kolmveerand kuluks elektri võrgutasu kompenseerimisele. Gaasi võrgutasu kompenseerimise osakaal kogukuludest on väikseim, moodustades kümnendiku kogu võimalikust kulust. Kaugkütte toetamise vajadus varieerub oluliselt, olenevalt eelkõige Narva elektrijaamade soojuse ja elektri koostootmise konkurentsivõimelisusest elektriturul.

Kõrgete energiahindade mõju leevendamise meetmete rakendamise kohta pole otsust veel tehtud. See sõltub energiaturu arengust, võimaliku kriisi ulatusest, meetmete täpsetest tingimustest ja riigieelarve võimalustest. Valitsus valmistab ette eri stsenaariume, et vajaduse korral kiiresti reageerida, teatas ministeerium.

Võimalike ajutiste leevendusmeetmete kõrval on pikaajaline ülesanne suurendada Eestis soodsa elektri tootmist ning arendada salvestust ja juhitavaid tootmisvõimsusi. See aitab vähendada hinnatippude riski ja tugevdada Eesti energiavarustuse kindlust.