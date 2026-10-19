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Tulevast aastast muutub kasutuseta seisva auto ülalpidamine kulukamaks

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Romuautode arv on küll vähenenud, kuid Eestis on endiselt arvel üle 150 000 auto, mis seisavad niisama või mida tegelikult pole enam olemaski. Tulevast aastast võivad need autod omanikele kulukaks muutuda.

Kasutuseta seisvaid sõidukeid oli veel aasta alguses 225 290, praeguseks on nende arv vähenenud 158 274 sõidukini. 1. novembril väheneb nende arv veelgi, sest üle seitsme aasta kasutuseta olnud sõidukid kustutatakse liiklusregistrist automaatselt.

"Esimesel novembril kustutab transpordiamet automaatselt nimekirjast need sõidukid, mis on olnud seitse aastat peatatud kandes meie mõistes. Inimkeeli öeldud, mida sa ei ole liikluses kasutanud. Kui toimingut ära ei tee, siis me kustutame selle sõiduki ja juhul, kui see sõiduk on alles ja te soovite seda uuesti kasutama hakata, siis tuleb tasuda registreerimistasu. Sõltub sõiduki võimsusest - need võivad minna ju tuhandetesse eurodesse, nii nagu mootorsõidukimaks praegu ette näeb," lausus transpordiameti liiklusteenistuse direktor Siim Sarapuu.

Kaheks aastaks saab auto ajutiselt registrist kustutada. Kui omanik seda ei tee, vaid auto seisab lihtsalt aianurgas, tuleb uuest aastast hakata automaksu maksma.

Veel üks oluline muudatus puudutab neid autoomanikke, kelle sõiduk on registris kirjas, aga füüsilist sõidukit enam ei ole. Sellises olukorras ei peaks automaksu maksma hakkama, vaid tuleb oma fantoomsõiduk registrist kustutada. Selle aastanumbri sees saab seda teha veel 15 euro eest, uuest aastast juba 800 euro eest.

Tallinnas on romude probleem endiselt suur, kuigi muutust on näha.

"Ma ei ütleks, et probleemi ei ole, probleem endiselt jätkub. Kui enne meil ikka võttis aega ja inimesed lootsid sellele, et see sõiduk jälle võetakse taaskasutusele või midagi sellist, siis sel aastal on märgatavalt kergemini inimesed hakanud loobuma. Nad, kas annetavad meile selle sõiduki või siis utiliseerivad iseseisvalt," lausus mupo Lasnamäe piirkonna peainspektor Šahrijar Abdullajev.

"Sellel aastal on väljastatud umbes 9300 lammutustõendit. Võrreldes eelmise aasta numbritega, siis pigem on see paarisaja võrra vähem kui eelmisel aastal. Eelmisel aastal sai sõidukeid kustutada nii-öelda riigilõivuvabalt ehk inimesed, ma usun, tegid juba ennetavalt, tegelesid oma romudega ja täna siis veel tegelevad nendega need, kes eelmine aasta ei jõudnud," sõnas autolammutuste liidu tegevjuht Siim Sellik.

Keskmise vana sõiduauto eest saab lammutuses 200 kuni 300 eurot.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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