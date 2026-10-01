Transpordiamet valmistub registrist kustutama üle 90 000 sõiduki

Transpordiamet valmistub 1. novembril liiklusregistrist kustutama peatatud kandega sõidukeid, mida oktoobri seisuga on 91 538.

Tänavu juulis kaardistas transpordiamet peatatud kandega sõidukid, mille staatus on püsinud muutumatuna seitse või enam aastat. Liiklusseaduse tähenduses on need kadunud sõidukid, mistõttu kustutatakse need liiklusregistrist.

Suvel oli selliseid sõidukeid liiklusregistris 97 668, millest omakorda 72 488 kuulusid kategooriatesse, mille eest tuleks alates 2027. aastast tasuda mootorsõidukimaksu, teatas amet.

Kolme kuu jooksul on sõidukiomanikud tegutsenud, ent jätkuvalt on kustutamisele minemas 91 538 sõidukit, millest 68 053 moodustavad tulevasest aastast maksuobjektiks muutuvad sõiduvahendid. Seetõttu palub amet inimestel üle vaadata endaga seotud sõidukid ja vajadusel asjaga tegeleda.

Kui inimese nimel on peatatud kandega sõiduk, mida soovitakse säilitada, tuleb see transpordiameti e-teeninduses ajutiselt kustutada. Sõiduki ajutise kustutamise käigus suunatakse klient fotorakenduse kaudu sõiduki olemasolu tõestama. Lisaks on võimalik võtta sõiduk aktiivselt kasutusse. Selleks tuleb läbida tehnoülevaatus ja sõlmida liikluskindlustusleping.

Kui inimesel on sõiduk füüsiliselt olemas ja registrikanne peatatud, aga seda ei soovita säilitada, siis tuleb sõiduk viia transpordiametiga koostööd tegeva jäätmekäitleja juurde, misjärel kustutatakse sõiduk liiklusregistrist tasuta.

Alates 2027. aastast rakendub mootorsõidukimaks peatatud kandega sõidukitele. Samuti tõuseb lammutustõendita sõiduki liiklusregistrist kustutamise riigilõiv 800 euroni, sel aastal saab seda toimingut teha 15-eurose riigilõivu eest.