Kümned tuhanded romusõidukid jäid registrisse ja lähevad nüüd maksu alla

Kümnetel tuhandetel romusõiduki omanikel oli novembri alguseni aega otsustada, kas sõiduk registrist kustutada. Paljud otsustasid seda mitte teha ning järgmise aasta algusest hakkab automaks kehtima veel 86 000 sõidukile.

1. novembril kustutas transpordiamet registrist üle 70 000 peatatud kandes ehk pikalt hoovil seisnud romu, kadunud või hävinud sõiduki, mille registrikanne polnud muutunud vähemalt seitse aastat.

"Suvel me saatsime umbes 100 000 inimesele selle teavituse ja kuskil 30 000 inimest otsustas siis seda, et nad ikkagi seda sõidukit ei soovi kustutada," ütles transpordiameti liiklusteenistuse direktor Siim Sarapuu.

Neile 30 000 sõidukile ja umbes 56 000 sõidukile, mis on olnud peatatud kandes vähem kui seitse aastat, hakkab uuest aastast kehtima mootorsõidukimaks.

"Otsustada saab siis kolme variandi vahel, kas see sõiduk võtta kasutusele, ehk et teha ära kindlustus, käia tehnoülevaatuses; viia ta jäätmekäitleja juurde, et ta ära üldsegi lammutada; või kui sõidukit kasutusele ei võta, jäätmekäitleja juurde ei taha viia, siis see sõiduk ajutiselt kustutada," rääkis Sarapuu.

Peatatud kandega sõidukite omanikud on asunud masinaid usinamalt lammutusse tooma. Vanametallifirma Kuusakoski võtab Tallinnas vastu 15 kuni 20 autot päevas ja maksab iga masina eest umbes 200 kuni 400 eurot.

"On küll hoogustunud, jah. Näeme, et kuskil septembri keskelt lausa 50 protsenti rohkem võrreldes eelmise aasta tulemustega," ütles vanametallifirma Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm.

Riik on korraldanud kampaania, mis võimaldab kuni 8. novembrini lasta auto oma hoovist lammutamisele viia.

Nii on tänavu Kuusakoskile üle antud juba 150 autot. Äraveo tellimiseks on vaja registreerimistunnistust, kuid kampaania ajal väljastab transpordiamet puuduva dokumendi tasuta.

Sõiduki ajutiselt registrist kustutamiseks tuleb esitada transpordiametile taotlus, kuid hetkel on menetlemise periood taotluste suure hulga tõttu pikenenud. Transpordiamet tegeleb endiselt 1. novembri eel sõiduki kustutamist vältida soovinutega.

"Päris suur hulk kliente ärkas viimasel kahel nädalal. Kui varem meil tuli sisse nädalas 2000 kuni 3000 taotlust, siis viimased kaks nädalat me töötasime koormuses 1000 taotlust päevas," ütles Siim Sarapuu.

Autokogu omaniku Raido Nottoni sõnul oli sõidukite kohta digitaalsete tõendite esitamine keeruline ja täiendavad juhised saabusid mõnele inimesele meili teel alles nädal enne tähtaega.

"Kindlasti vanematel inimestel, pensionärid, kellel neid vanu autosid garaažis - Moskvitšid, Žigulid - reaalselt ootasid. Nendel kindlasti oli keeruline. See kindlasti tekitaski võib-olla inimestes ka stressi ja milleks see kõik nii viimasele minutile jäi," lausus Raido Notton.

Sarapuu rõhutas, et inimesed, kelle peatatud kandega auto enam ei eksisteeri, peaksid laskma selle registrist kustutada enne aasta lõppu.

"Sellel aastal maksab see toiming veel 15 eurot, järgmisel aastal maksab seesama toiming 800 eurot," ütles Siim Sarapuu.