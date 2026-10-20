Tallinn tühistas rahandusministeeriumi hoiatusele viidates olümpiaujula hanke

Tallinna linnavalitsus otsustas tühistada suvel algatatud olümpianõuetele vastava ujula rajamise hanke, põhjendades seda rahandusministeeriumi hoiatusega, et see võib hanketingimuste tõttu järelevalvemenetluse algatada. Teade üllatas rahandusministeeriumi, sest nemad ei ole oma seisukohta hanke kohta veel üldse kujundanudki.

Tallinn on kavandanud Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale ujula rajamist alates 2019. aastast. Tänavu juulis kuulutas Tallinn välja rahvusvahelise riigihanke, leidmaks eraettevõtjat, kes niisuguse ujulaga spordikeskuse Lasnamäele rajaks. Riigihanke tähtaeg oli 1. oktoobril ning linn lootis, et leping saab sõlmitud juba järgmise aasta 1. jaanuariks.

Teisipäeval teatas aga linnapea Peeter Raudsepp linnavalitsuse pressikonverentsil, et hange on tühistatud.

"Paraku oleme sunnitud tühistama tänase ujula kontsessioonihanke, sest rahandusministeerium on hoiatanud linna, et kaalutakse hanke osas järelevalve alustamist," sõnas Raudsepp. "See asjaolu tähendaks lõputuid vaidlusi ja ka potentsiaalset hanke kehtetuks tunnistamist".

Linna teatel kaalus rahandusministeerium järelevalvemenetlust seetõttu, et hanketingimused ja konkurentsiolukord tekitasid küsimusi.

Raudsepp märkis, et ei ole sellise hinnanguga nõus, kuid linn ei saa võtta riske, mis võivad ohustada ujula rajamist. Seetõttu muudeti hankemudelit nii, et konkurentsi suurendada ja igal juhul riigiabikõlblikkus tagada ning alustati uue hanke ettevalmistamist.

Raudsepa sõnul on Tallinna eesmärk endiselt ehitada Eestis esimene rahvusvahelistele olümpianõuetele vastav ujumiskeskus nii tippsportlastele, harrastajatele kui ka lastele algõpetuse saamiseks.

"Soovime teha koostööd erasektoriga, sest see aitab pikaajaliselt vähendada hoone ülalpidamiskulusid ning on maksumaksja raha osas säästlikum otsus," ütles linnapea.

Linnavalitsuse pressiteate kohaselt tähendab uue hanke korraldamine paratamatult ajakulu ning ujumiskeskuse valmimine lükkub rahandusministeeriumi nõuete tõttu edasi vähemalt aasta võrra.

Rahandusministeerium pole hanke tühistamist nõudnud

Rahandusministeeriumis tekitab hämmingut Raudsepa väide, et ujula rajamine lükkub edasi nende nõuete tõttu.

"Me ei ole teinud ettekirjutust, me ei jõudnud isegi selleni, et algatada järelevalvemenetlus enne, kui nad ise hanke otsustasid tühistada," tõdes rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Elo Ellermaa.

Tallinnas opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid on varem investeerimistoetuse abil ujula rajamise plaani kritiseerinud, nähes sellises skeemis korruptsiooniohtu, ning endine linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles teisipäeval ERR-ile, et on teinud avaliku huvi kaitseks rahandusministeeriumile ettepaneku algatada järelevalvemenetlus, sest käpardlikult hanget tehes saab Lasnamäele teise Porto Franco.

"Ebaseaduslik abi oleks Euroopa Komisjoni poolt tagasi nõutud, arendaja oleks pillid kotti pannud ning meie saanud veel ühe keskerakondlikult haisva projekti, mis tondilossina juba aastaid linnapilti rikub," lausus Ossinovski

Rahandusministeerium ei ole Ellermaa kinnitusel midagi otsustanud: nad said taotluse, et algatada järelevalvemenetlus, kuid enne seda hindavad nad selle alustamise põhjendatust.

"Praegu olimegi alles hindamise faasis, küsisime hankijalt lisainfot ning järelevalvemenetlust ei ole algatatud ega selle suhtes seisukohta kujundatud. Hankija ehk Tallinna linnavaraameti soovil pikendati ka selgituste andmise tähtaega," ütles Ellermaa.

"Meile teadolevalt on Tallinna linnavaraamet aga otsustanud hanke omal algatusel kehtetuks tunnistada," lisas ta ning märkis, et põhjuseid peaksid oskama öelda hanke korraldajad.

Ellermaa sõnas, et kui riigihanke menetlus on kehtetuks tunnistatud, siis rahandusministeerium järelevalvemenetlust ei alusta.

Ujula põhinõuded jäävad uues hankes samaks

Uus hange peaks linnavõimude hinnangul andma arendajale laiema tegevusvabaduse. Hanke puhul jäävad endiseks ujula põhinõuded: kohustuslikud on kümne rajaga 50-meetrine võistlusbassein, 25-meetrine treeningbassein, õppebasseinid ning parkla.

Kõik ülejäänud lahendused saavad tulevased pakkujad kujundada vastavalt oma äriplaanile.

"Praeguse hanke vastu on huvi tundnud mitu potentsiaalset arendajat, mis näitab, et turul on projekti vastu reaalne huvi. Samas ei saa linn võtta riski, et aastaid ette valmistatud ujula takerduks pikkadesse menetlustesse või kohtuvaidlustesse. Uue hankega saame vajalikud küsimused juba eos maandada ja keskenduda ujumiskeskus ehitusele," sõnas abilinnapea Tiit Terik.

Tallinn on jätkuvalt valmis projekti panema kuni 20 miljonit eurot, mis on linna kinnitusel väiksem summa kui kuluks täielikult munitsipaalse ujula rajamiseks.

Uue hanke korraldamine tähendab, et lisaks ujula valmimise edasilükkumisele tuleb arvestada ka sellega, et vahepeal muutunud nõuded avalikele hoonetele võivad projekti lisada uusi kohustusi, sealhulgas avaliku varjumiskoha rajamise.

Ossinovski: linnavalitsus peaks munitsipaalspaa projekti kõrvale heitma

Jevgeni Ossinovski ütles, et ta on hankedokumentatsiooni põhjalikult läbi töötanud ja veendunud, et see hange ei vasta riigiabireeglitele.

"Kui eesmärk on mängida 20 miljonit eurot ühe ettevõtja tasku, siis muidugi ei suvatseta muretseda linnaelanike huvide ja riigiabireeglite pärast. Aga nad kehtivad siiski," sõnas ta.

Ossinovski lisas, et SDE on juhtinud volikogus linnapea tähelepanu asjaolule, et riigiabi küsimus on hankes sisuliselt käsitlemata. Selle peale muutis linnavalitsus tema sõnul kahel korral hoo pealt hanketingimusi, mis ainult süvendas nii juriidilisi kui sisulisi probleeme.

Ossinovski nimetas seda arutuks munitsipaalspaa projektiks ja soovitas Raudsepal see prügikasti visata. Selle asemel tuleks tema hinnangul ehitada arhitektuurikonkursi võidutöö alusel korralik olümpiamõõtmetes ujula, mida vajavad sportlased ja harrastajad.

"Las spaa, bowling ja hotell jäävad erasektori arendusriskiks," lisas Ossinovski, kelle sõnul oleks põhiprojekt praeguseks valmis ja käimas oleks uue ujula rajamise ehitushange, kui linnavalitsus oleks järginud eelmise linnavalitsuse plaani.

"Paraku ei ole me viimase aasta jooksul aga liikunud uuele ujuale ühtegi sentimeetrit lähemale," ütles Ossinovski.