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Tallinn kuulutas välja olümpiaujula rajamise hanke

Eesti
Uue ujula eelprojekti kolmemõõtmeline kuvand.
Uue ujula eelprojekti kolmemõõtmeline kuvand. Autor/allikas: Hannes Koppel / Asum Arhitektid OÜ
Eesti

Tallinn kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke eraettevõtja leidmiseks, kes rajaks Lasnamäele uue mitmeotstarbelise spordikeskuse, mille südameks saab rahvusvahelistele olümpiastandarditele vastav ujula.

"Rahvusvahelise hankega otsime partnerit, kes rajaks rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks sobiva ujulakompleksi koos vajaliku tugitaristu ja parkimislahendusega. Linn seab väga selged tingimused ujula kvaliteedile ja avalikule kasutusele, samas annab eraettevõtjale võimaluse kujundada ülejäänud hoone funktsioonid majanduslikult jätkusuutlikuks. Just selline koostöömudel aitab luua linnale suurema väärtuse ning tagada kompleksi pikaajalise toimimise," ütles linnavara ja linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Tiit Terik laupäeval saadetud pressiteate vahendusel.

Linn on Tondiraba spordihalli lähedusse Kuukivi tänavale kavandatava ujula projekti valmis toetama kuni 20 miljoni euroga kontsessioonilepingu kaudu ning soovib, et ujula on avalikkusele kättesaadav ning seal saab korraldada ujumisvõistlusi.

Kompleksi keskmes on kümne rajaga 50-meetrine bassein, millele lisanduvad 25-meetrine bassein ning lastebasseinid ujumise algõppeks. Võrreldes eelmise hankega on suurendatud 25-meetrise basseini radade arvu. Samuti on täpsustatud sissepääsude, riietusruumide ja rattaparklate nõudeid, et tagada kõrgetasemeliseks treenimiseks ja võistluste korraldamiseks vajalik taristu. Hoone ülejäänud funktsioonid saab kontsessionäär ärimudeliga ise määrata, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.  

Lisaks ujulale peab kontsessionäär rajama vähemalt 300-kohalise parkla, mis hõlmab kuni kahe maa-aluse korrusega parkimishoonet ning maapealset avalikku parkimisala. Linna ootus on kujundada tänavaruumi avatud, kutsuv ja linnaruumiga hästi lõimunud ujulakompleks, mis vastab Lasnamäe visioonis seatud põhimõtetele, lisati teates.

Kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmme sõnul on uue ujula puhul kõige olulisem, et see oleks päriselt kasutatav võimalikult paljudele inimestele. "See tähendab häid tingimusi tippsportlastele, harrastusujujatele, erivajadusega inimestele ning parasportlastele. Praegu on mitu põlvkonda noori ujujaid treeninud nii, et pikka basseini nähakse vaid üksikutel kordadel aastas. Oluline on rõhutada, et kui spordikompleksi rajab eraettevõtja, on sinna võimalik ehitada ka kauaoodatud lisavõimalused teiste spordialade harrastamiseks," kommenteeris Haukanõmm.

Haukanõmm lisas, et erilist tähelepanu pööratakse laste ja noorte ujumisoskuse arendamisele ning võimalusele ujuda ja treenida kvaliteetsetes tingimustes. Seetõttu on ujula kasutusaegade planeerimisel esimeses järjekorras Tallinna munitsipaalkoolide koolikohustuslik ujumisõpe, laste ja noorte treeningrühmad ning Tallinna linnalt sporditoetust saavad spordiklubid.

Rahvusvahelise riigihanke tähtaeg on 1. oktoober 2026, peale mida soovib linn kontsessioonilepingusse jõuda hiljemalt 2027. aasta 1. jaanuariks. Hanke võitja peab hoone ehitama ning tagama hoone kasutusloa väljastamise 34 kuu jooksul. Plaani kohaselt avatakse uus ujula linnarahvale 2029. aasta lõpuks.

Hanke materjalidega saab tutvuda riigihangete registris alates esmaspäevast, 27. juulist. 

Ujula rajamist investeerimistoetuse abil on varasemalt kritiseerinud Tallinnas opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid, kes näevad selles skeemis korruptsiooniohtu.

Toimetaja: Mait Ots

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