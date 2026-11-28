Hispaania pühapäeval toimuvad valimised toovad suure tõenäosusega võidu parempoolsetele parteidele ja viivad võimult Euroopa häälekaima sotsialisti Pedro Sancheze. Põhiteemadeks tõusid valijate jaoks kõrged eluasemehinnad, korruptsioonijuhtumid, raudteeõnnetused ja immigratsioon.

Hispaania parteid lõpetasid valimiskampaania suurte rahvaüritustega. Võidukursil olev konservatiivne Rahvapartei eesotsas peaministrikandidaadi Alberto Nunez Feijooga tegi seda Sevillas.

"Seekord tõepoolest me saavutame selle, mitte ainult võidu, vaid ka valitsuse," ütles Rahvapartei esimees Alberto Nunez Feijoo.

Nende tõenäoline koalitsioonipartner paremäärmuslik Vox Valencia korraldas rahvaürituse härjavõitlusareenil.

"Aitäh teile toetuse eest ja selle eest, et kannate meid oma õlgadel," sõnas Voxi esimees Santiago Abascal.

Vasakpoolsed kogunesid Madridis.

"Hääletame, hääletame, hääletame, et võita, valitseda ja liikuda edasi veel neli aastat. Suur tänu, kaaslased," lausus Sotsialistliku partei esimees, peaminister Pedro Sanchez.

"Me teame, et on suured teemad, mis vajavad lahendamist, nagu eluasemekriis," lisas Frente Amplio juht Ada Colau.

Madridi Carlos III ülikooli politoloog Guillermo Fernandez Vazquez ütles, et kõrged üüri- ja kinnisvarahinnad on nende valimiste üks peamistest teemadest.

"Esikohal on eluaseme teema, teiseks korruptsioon, siis avalikud teenused, eelkõige viimase aasta raudteeõnnetused ja vähemal määral sotsiaalpoliitika ja immigratsioon," ütles politoloog.

Kinnisvarahinnad on Hispaanias viimase kümne aasta jooksul kasvanud ligi 80%. Nõudlus on suur – seda sisserände tõttu kasvava elanikkonna ja suure turistide ning investorite huvi tõttu. Ehitajad ei suuda sellega sammu pidada, lisaks piiravad turgu jäigad regulatsioonid.

Hiljutine üldstreik korraldati samuti kõrgete eluasemehindade pärast ja streigi plakatitel on näha võtmekimp, mis paljude hispaanlaste jaoks on jäänud kättesaamatuks.

"Mina näiteks olen 38-aastane ja ma ei ole suutnud endale oma esimest eluaset soetada," ütles Cristian.

"Minu palk lähebki praktiliselt üüri maksmiseks, pluss lisakulud ja muu, tuleb arvutada ja hoida kokku siit ja sealt ja püüda vastu pidada. Kuu lõpuni välja ei tule," lisas Carolina.

Rahvapartei lubab miljonit uut eluaset ja turu liberaliseerimist. Sotsialistid 100 000 uut riiklikku eluaset.

"Vasakpoolsed rõhutavad reguleerimist, parempoolsed aga seda, et tuleb rohkem ehitada," ütles politoloog Vazquez.

Kiireid lahendusi siin ei ole ja kriisist väljatulek võtab aastaid.