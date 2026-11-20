Ajaleht The Times kirjutab, et Kataloonias asuva Ripolli linnapea Silvia Orriols ei kavatse Hispaania üldvalimistel kandideerida, kuid tema kasvav poliitiline mõju võib muuta jõudude vahekorda ja vähendada sotsialistist peaministri Pedro Sáncheze võimalusi võimule jääda.

Ripolli linnapea Orriolsi parempopulistlik erakond juhib Kataloonia iseseisvusliikumist, kuid ta on otsustanud valimisi boikoteerida ega kavatse isegi hääletama minna.

"Me ei ole hispaanlased," ütles 42-aastane Orriols ajalehele The Times. Ta pole kunagi Hispaania parlamenti kuulunud ja ei kavatse sinna ka minna.

Kataloonia võib aga osutuda üldvalimiste tulemuse seisukohalt otsustavaks piirkonnaks. 2023. aastal võimaldas sotsialistide ja Carles Puigdemonti separatistliku erakonna Juntsi koostöö Sánchezil võimule jääda.

Orriolsi juhitava Katalaani Alliansi toetus on kiiresti kasvanud ning erakond on hakanud valijaid üle võtma Puigdemonti Juntsilt. Junts läks Sáncheziga tülli juba aasta tagasi ning hääletas eelmisel kuul koos parempoolsete erakondadega peaministri eluasemepoliitika vastu. Seejärel oli Sánchez sunnitud kuulutama välja ennetähtaegsed valimised.

"Junts kukutas Sánchezi valitsuse, sest Kataloonia Allianss hingas neile kuklasse," ütles Orriols.

Ajaleht The Times kirjutab, et viie lapse ema Orriols on pärit keskklassi talunikeperest ning hariduselt raamatukoguhoidja. "Ta on tugev inimene, kahe jalaga maa peal ja peab oma sõna," ütles üks kohalik poepidaja.

Teda on võrreldud Jeanne d'Arciga ja ristisõdijast kuningannaga, kes astub vastu islamile. Sellised võrdlused peegeldavad religiooni kasvavat tähtsust Kataloonia valijate seas, kuna sisseränne annab endast üha enam märku ka sellistes linnades nagu Ripoll.

Orriolsi poliitilised vaated ühendavad Kataloonia iseseisvuspüüdlused, tugeva rahvusluse ja sisserändevastasuse. Ta peab islamit Kataloonia väärtustega kokkusobimatuks ning rõhutab piirkonna kristlikke juuri. Itaalia peaministrit Giorgia Melonit peab ta julgeks poliitikuks ja eeskujuks, kellelt tasub õppida

Tema erakonnal on Kataloonia parlamendis kaks kohta. Eelmisel kuul tehtud Ipsose küsitlus näitas, et järgmistel piirkondlikel valimistel võib erakond saada 30 kohta. Orriols kritiseerib vähemalt avalikult ka Hispaania parempopulistlikku erakonda Vox, pidades seda Franco-aegse mineviku jäänukiks.

Orriolsi otsus üldvalimisi boikoteerida võib aga aidata just Voxi. Orriols lükkab ümber väited, nagu oleks ta eraviisiliselt kutsunud valijaid üles toetama Voxi.

"Ma pole kunagi soovitanud hääletada Hispaania natsionalistliku partei poolt. Mitte kunagi," ütles Orriols.

Sáncheze jaoks on Kataloonia olnud oluline kaitsevall konservatiivide ja Voxi võimaliku võimuliidu vastu. Kui piirkonna sotsialistid ja vasakpoolsed separatistid säilitavad oma toetuse, võib see aidata tal takistada parempoolsete võimuletulekut. Junts peab valimiskampaaniat aga ilma oma juhita, sest erakonna liider Carles Puigdemont on elanud juba aastaid Belgias.

Hispaania ennetähtaegsed üldvalimised toimuvad 29. novembril.