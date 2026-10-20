Elron avab uutes Tallinna-Tartu rongides kohvikud

Rongikohvikute menüüst leiab nii kuumad ja külmad joogid kui ka võileibu, magustoite, salateid ja snäkke. Tulevikus on plaan valikut veel laiendada.

"Škoda rongide Tallinn-Tartu liinile toomisega tõstame Elroni kaugmaa teenuse uuele tasemele. Meie eesmärk on luua meeldiv reisikogemus, kus vajalikud tooted ja teenused on mugavalt käeulatuses kogu sõidu vältel," ütles Elroni kaugmaa teenusejuht Katri Kruuse.

Kruuse sõnul on rongikohvikute käivitamiseks vajalikud ettevalmistused jõudnud lõppjärku ning välja on valitud ka partner, kes hakkab toitlustusteenust pakkuma.

"Soovin tuua kiiretesse ja kaasaegsetesse rongidesse restoranikvaliteedi ja lahendused, mida reisija võib-olla rongist üldse ei ootagi," ütles Ostrat.

Maitseelamused OÜ on Eesti kapitalil põhinev valmistoidutootja. Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab AS-ile Eesti Raudtee ja Edelaraudtee AS-ile kuuluvatel raudteedel reisirongiliiklust. 2025. aastal tehti Elroni rongidega 7,66 miljonit reisi.