Kumb on tähtsam, kas 30 reisijat igas Tartu-Riia rongis või aastapalk 70 päästjale? Miks riik doteerib Tartu ja Riia vahelist rongiliini, mis Elroni enda hinnangul ei tasu end ära ka lähitulevikus ja millele maksame peale vähemalt kaks miljonit eurot aastas, küsib Ingmar Roos.

Olen uskunud Eesti riigi arengusse. Lootnud, et liigume järjekindlalt selleni, et õpetajad saavad väärikat palka ja päästjad ei pea unetundide ja pereaja arvelt käima lisatööl, et pere ära elatada. Mõistan, et see ei juhtu üleöö ja nõuab raskeid, kuid tarku valikuid. Eriti nüüd, mil riigikaitse vajab varasemast palju rohkem raha. Muutunud olukorras ei tohi me kulutada inimeste toimetuleku ja turvalisuse arvelt raha projektidele, millest võidame vähe, kuid millele jääme aastateks peale maksma.

Tegutsen valdkonnas, mis loob Eesti elanikele liikumisvõimalusi. Linnu ühendavad kommertsbussiliinid toimivad üksnes reisijate piletirahast, ilma dotatsioonita, ja annavad sadu töökohti, mille pealt makstakse makse. See ei ole ainult ühe ettevõtte mure, samas seisus on iga vedaja, kes peab konkureerima maksurahast doteeritud teenusega. Seepärast võtan õiguse näidata näpuga kohtadele, kus riik raiskab meie ühist raha.

"Elron lubas, et igas rongis sõidab vähemalt 48 inimest. Teel ideest teostuseni tehti järeleandmisi eesmärgis, mitte kuludes."

Riigil sündis 2023. aastal plaan käivitada Tartu ja Riia vahel rongiliiklus, mis pidi pakkuma kiiremat ja keskkonnasäästlikumat ühendust kui bussid. Juba 2024. aasta arvutused näitasid, et ka optimistlik eesmärk annab kesise tulemuse: kahe päevase rongipaariga võiks liini kasutada 60 000 kuni 70 000 reisijat aastas ja see maksaks riigile kaks miljonit eurot aastas. Elron lubas, et igas rongis sõidab vähemalt 48 inimest. Teel ideest teostuseni tehti järeleandmisi eesmärgis, mitte kuludes.

Kui liin selle aasta 13. jaanuaril käivitus, prognoosis Elron esimese aasta dotatsiooniks juba 2,3 miljonit eurot. Teenus läks käima kaks korda väiksemas mahus, kuid kavandatust suurema kuluga. Lõivu maksid ka Tartu ja Valga vaheliste asulate elanikud, kelle hommikune rongiühendus Tartusse asendati aeglase ja samuti doteeritud bussiga, nagu kirjutas veebruaris ERR.

Elroni andmetel kasutas jaanuarist septembrini Tartu-Riia otserongi rahvusvaheliseks reisimiseks üle 12 500 inimese. Rong on selle ajaga sõitnud Tartu ja Riia vahel 462 korda. Seega sõitis ühe rongiga Eestist Lätti või vastupidi keskmiselt 27 reisijat, 21 võrra vähem kui niigi tagasihoidlik prognoos. Ja seda koos suvise kõrghooajaga.

Kesise tulemuse taustal teatab Elron, et läheb oodatust paremini ja tekkinud on "vaba raha", mille eest rongid üles vuntsida ja lätlastele rentida. See raha on tekkinud keset eelarvedefitsiiti ja koondamislaineid, sest teist rongiühendust ei õnnestunud käima panna. Teiseks aitasid Eesti-sisesed reisijad ületada naeruväärselt madalale seatud piletitulu lati.

Esialgne plaan nägi ette, et iga reisija makstud euro kohta paneb riik juurde 10 eurot. Kuigi Eesti poolel on vaid kolmandik üle 250 km pikkusest liinist, moodustasid ainult Eestis sõitjad ligi 60 protsenti reisijatest. Tänu neile ei pea riik iga piletieuro kohta juurde maksma mitte kümme, vaid "ainult" kolm eurot.

Kriitiline lugeja võib öelda, et teenus kogub aja jooksul kasutajaid. Probleem on aga selles, et ka pikk plaan näeb ette järjepidevat maksurahast peale maksmist. Järgmise aasta eelarves on rongi jaoks kaks miljonit eurot ja sama summa on kavandatud ka 2030. aastaks. Kliimaministeeriumi ja Elroni lepingu järgi katab piletitulu isegi siis vaid 30 protsenti kuludest, mis on vähem kui Eesti-sisese rongiliikluse tänane tase.

Kingitusi naabritele teeme juba praegu. Valgast Riiani sõitvate Läti vedurijuhtide palga ja Läti raudtee kasutustasu maksab Eesti maksumaksja. Vastupidiselt transpordi ja liikuvuse arengukavale ei ole lätlasi suudetud veenda rongi ülalpidamisse panustama.

Iga kulu tuleb millegi arvelt. Kahe miljoni euro eest saaks riigi keskmist palka makstes päästjate ridadesse üle 70 inimese. Viimaste hinnangute järgi on Eestis puudu üle saja päästja. Tean, et mitu päästjat ja kiirabitöötajat teeb pere ülalpidamiseks lisatööd ka meie ettevõttes bussijuhina. Kui inimene, kelle elutöö on teisi päästa, peab ära elamiseks teist tööd tegema, puudutab see meid kõiki. Vedada rongiga 27 reisijat Eestist Lätti 70 lisapäästja palkamise asemel ei ole mõistlik valik.

Kes kahtleb, et tegu on meie ettevõtte ärihuvide kaitsmisega, sellele ütlen: soovin, et ettevõtjad saaksid riigiga konkureerimata pakkuda dotatsioonivaba teenust ja maksta makse, mille eest riik oma inimeste heaolu tagab. Ja kuigi päästjad on suurepärased bussijuhid, eelistaksin, et nad saaksid välja puhanuna päästa inimeste elusid.