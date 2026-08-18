Elron taastas kaablivarguse tõttu seiskunud idasuunalise rongiliikluse

Taristulõhkumise tõttu teisipäeva hommikul peatatud reisirongiliiklus Püssi ja Narva vahel taastus lõunal. Elron oli Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongiliikluse katkestanud, kuna Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel oli öösel lõhutud seal ehitatav kontaktvõrk.

"Kella 13 paiku taastati reisirongiühendus idasuunal, mis katkes pärast seda, kui rongide liikumist takistas Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel lõhutud ehitusjärgus kontaktvõrk. Reisirongiliiklus jätkub tavapärase sõiduplaani järgi," teatas Elroni kaubamärki kasutava AS-i Eesti Liinirongid reisijainfo spetsialist Endel Maas.

Rreisirongiühendus Jõhviga katkes, sest õhutud kontaktvõrk takistas rongide liikumist.

"Kell 7.25 avastati Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel raudtee gabariidis rippuv elektriliin, mis peatas piirkonnas rongiliikluse," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

Taristuomanik AS Eesti Raudtee prognoosis parandustööde valmimist keskpäevaks.

"Kella 13-ks kõrvaldasid AS-i Eesti Raudtee tehnikud takistuse ja saime jätkata tavapärase liiklusega," teatas Elroni esindaja pärastlõunal.

Vahepealsel ajal toimetas Elron reisijad sihtkohta bussiga.

"Palume reisijatelt ebamugavuste pärast vabandust," ütles Elroni esindaja. Elron hüvitab sõidukorra maksumuse rongi hilinemisel 30 või enam minutit ning hüvituse saamiseks tuleb täita tagastusvorm Elroni veebilehel.

Mäe rääkis ennelõunal ERR-i raadiouudistele, et juhtum võib mõningast mõju avaldada ka ülejäänud päeva sõiduplaanidele. "Hommikune intsident võib tuua päeva peale ka kaasa üleriigilisi hilinemisi, kuna rongid on kõik üle Eesti ringluses ja kui üks rong ei ole sõiduplaanis, ei liigu sinna, kus ta oli planeeritud, siis see võib tuua jadana kaasa ka teistes kohtades hilinemisi. Aga ei tahaks praegu sündmustest ette tõtata. Sel hetkel, kui rongid saavad taas liikuma, saabub suurem selgus," ütles ta.

"Hetkel toimib üle Eesti reisirongiliiklus igati korrapäraselt ja tavapäraselt," rõhutas Mäe.

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul ütles ERR-ile, et toimunus ei ole viiteid sabotaažile, mistõttu kapo juhtunut ei uuri, vaid menetlust juhib politsei- ja piirivalveamet (PPA).

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab AS-ile Eesti Raudtee ja AS-ile Edelaraudtee kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2025. aastal tehti Elroni rongidega 7,66 miljonit reisi.

Politsei: see on juba kolmas kaablivargus kuu jooksul

Politsei ja piirivalveameti (PPA) Jõhvi jaoskonna juht Nikita Golovin ütles ERR-ile, et tegemist on juba kolmanda kaablivargusega tema piirkonnas viimase kuu jooksul.

Häirekeskus sai teate reisirongiühenduse katkemisest Jõhviga kella 7.30 paiku ning politseile teadaolevalt oli öösel lõhutud ehitatavat kontaktvõrku Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahelisel lõigul, täpsustas ta.

"Hetkel meile teadaolevalt on tegemist vargusega ja meil ei ole põhjust arvata või kahtlustada, et tegemist võiks olla sabotaažiga," ütles Golovin.

Küsimusele, mis täpsemalt lõhuti, vastas Jõhvi politseiülem, et elektriliini postide vahelt oli kaableid ära lõigatud.

"Täpsemad asjaolud selguvad kohapeal, hetkel politseinikud toimetavad sündmuskohal," ütles Golovin ning lisas, et sinna on sõitnud erinevate erialade politseinikke alates kriminalistidest kuni uurijate ja patrullpolitseinikeni välja.

"Ehk siis anname edasi parima, et need asjaolud kiiresti välja selgitada," lubas ta. "Loomulikult politseil on siin omad uurimisversioonid. Kõigepealt üritame need uurimisversioonid paika saada ja tegeleda tõendite kogumisega. Hetkel suhtleme võimalike tunnistajatega, teeme muid toiminguid kriminaalmenetluse raames ja proovime seeläbi selgust luua," kirjeldas ta.

Golovini sõnul ei ole alust arvata, et keegi oleks tahtlikult raudteetaristut lõhkunud, vaid pigem on alust pidada seda kaablivarguseks raha teenimise eesmärgil. Tema sõnul on viimase kuu jooksul olnud juba vähemalt kaks sarnast juhtumit, kus raudteelt on kaableid varastatud, kuid need juhtumid ei ole otseselt rongiliiklust häirinud.