X!

Elron soovib Tartust Riiga sõitvad rongid üles vuntsida ja rentida neid lätlastele

Eesti
Elroni rong.
Elroni rong. Autor/allikas: Aron Urb/Elron
Eesti

Eesti riigile kuuluv reisirongifirma Elron tahab moderniseerida rongikoosseisud, mis sõidavad Tartu ja Riia vahet, et meelitada liinile rohkem reisijaid ning rentida ronge võimalusel ka lätlastele kohalike liinide jaoks.

Elron soovib Tartu ja Riia vahel sõitvad rongid muuta mugavamaks ning kasutada selleks liini teenindamiseks ette nähtud raha, selgub ettevõtte saadetud kirjast kliimaministeeriumile. Vaba raha on olemas seetõttu, et esialgu kavandatud teist väljumist päevas pole õnnestunud veel avada, sest puudu on ronge.

Liini opereerimiseks kahe väljumisega päevas mõlemal suunal eraldatakse Elronile riigi poolt aastas kaks miljonit eurot aastas, tänavu lisandus sellele 300 000 eurot ettevalmistuskuludeks. Elroni arvestuste järgi kataks tänavune rahaeraldis lisaks ühe väljumisega liinile kolme rongi moderniseerimise.

Elron märgib reisijate tagasisidele toetudes, et parem mugavusklass aitaks suurendada reisijate arvu Tartu-Riia liinil ning annab võimaluse ronge Lätis viibides tulu saamiseks välja rentida. Kõik see peaks aitama paremini katta Tartu-Riia liini kulusid, märkis Elroni juht Lauri Betlem.

Rongide Lätis rentimise taga on Läti reisirongioperaatori Vivi hange, millega soovitakse diiselronge rentida kolmele liinile: Leedu piir–Daugavpils–Riia –Daugavpils–Leedu piir; Riia–Valga–Riia ja Riia–Daugavpils–Riia. Hankemenetlus on veel pooleli.

"Tegime pakkumise viimasele marsruudile, sest praegune Tallinn–Riia otseväljumine jõuab kella 21 paiku Riiga ja alustab tagasisõitu hommikul kell 7.30. Vahepealne aeg on vaba, mille jooksul oleks mõistlik anda rongile tööd. See ühtlasi laiendaks Eesti reisijatele ühendusi Kesk- ja Kagu-Lätisse," ütles ERR-ile Elroni kliendikogemuse valdkonna juht Kristi Unt.

Uued istmed, vaibad, jalatoed

Kolmes rongis plaanib Elron uuendada istmeid, varustada iga istme pistikupesaga, asendada lauad praegustest pikematega, lisada tavaklassi istmetele jalatoed, vahetada esimeses klassis vaiba ning kleepida üle ühe rongi. Veel on kaalumisel pakialade ning vending-masina lisamine.

Unt märkis, et ronge polegi plaanis kapitaalselt ümber ehitada. "Räägime eelkõige piiratud sisetöödest," märkis ta.

Kokku arvestades oleks uuenduskulu kolme rongi peale koos väikse reservrahaga 756 000 eurot, mis teeb ühe rongi kohta 252 000 eurot. Koos liinikuludega on moodustab see veidi alla 2,2 miljoni ehk on vähem, kui riik tänavu Elronile eraldas.

Betlem märkis, et Elron saab alustada rongide moderniseerimist kohe pärast 2025. aastal liiklusõnnetuse tõttu taastamisele viidud neljavagunilise diiselrongi tagasitoomist liinile, mis eeldatavalt juhtub novembri alguses.

Ajakava järgi näeks moderniseerimine välja nii, et 2026. aasta jooksul soetatakse kõik kolme rongikoosseisu moderniseerimiseks vajalikud materjalid ning paigaldus algaks vastavalt vabade rongikoosseisude olemasolule 2027. aasta alguses.

Esialgse jah-sõna on ministeerium Elronile andnud, kuid nüüd on vaja lõplikku kinnitust ehk kirjalikku luba ja seetõttu Betlem kliimaministeeriumile kirja saatiski.

Elronil on Läti raudteel sõitmiseks praegu autoriseeritud kolm kahe vaguniga ning üks kolme vaguniga rongi. Peagi peaks Euroopa raudteeamet autoriseerima veel kolm kolme vaguniga rongi.

Elron alustas Tartu–Riia liinil reisijate teenindamist tänavu jaanuaris ühe väljumisega päevas. Teine väljumine päevas on võimalik käivitada pärast Tapa-Tartu raudteetaristu valmimist ja uute Škoda elektrirongide liinile viimist, mis järel saab Riia liinil kasutada vabanevaid diiselronge. Eesti Raudtee kinnitusel saab see toimuda 2027. aasta veebruaris.

2025. aastal sõlmisid kliimaministeerium ja Elron lepingu, millega ministeerium tellis Tartu–Riia liinil kaks väljumist päevas mõlemal suunal.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eesti raadio

AUHINNATUD SARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:37

Elron soovib Tartust Riiga sõitvad rongid üles vuntsida ja rentida neid lätlastele

06:35

Toiduturundaja "Impulsis": Nutri-Score annab lihtsustatud hinnangu

06:29

TÜ õigusteaduskond ei poolda pedofiilide fotode lisamist karistusregistrisse

06:24

Isamaa kaitsja: riigikogu valimisteks kriminaalasjas kohtuotsust ei tule

06:14

Ka Norstat näitab Keskerakonna möödumist Isamaast

06:11

Ukraina õhurünnak põhjustas tulekahju Lipetski metallurgiakombinaadis

05:38

Iisraeli valimistel paistab tekkivat viik

00:05

Valencia lõpetas Euroliiga tippude lahingus Fenerbahce võiduseeria

27.10

Järvela: kui Kane saaks vastu MM-tiitli, annaks ta kohe Ballon d'Or'i ära

27.10

Allikmaa: veebikasiinode maksusoodustuse lootused olid rajatud fiktsioonile

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

27.10

Stubb: Euroopa on uuesti pimeduse ajastus

27.10

Järvan: Eestis on asfalt otsa lõppenud Uuendatud

27.10

Koorberg: Meta kavandab suurimat sisuvargust

27.10

Swedbank vähendab grupis töötajate arvu ligi 500 võrra, tehisaru võib muuta tööjõuvajadust

27.10

Meedia: Putin lisab oma Valdai residentsi ümbrusse uusi õhutõrjeposte

27.10

Sõja 1707. päev: Oleškõs algas relvarahu Uuendatud

26.10

Trump nimetas Norrat peldikriigiks

27.10

Stubb ja Støre rääkisid Putiniga Uuendatud

27.10

Flávio Bolsonaro põgenes Brasiiliast

27.10

2G-võrk läheb mõne aastaga kinni ning see puudutab paljusid seadmeid

ilmateade

SPORT

00:05

Valencia lõpetas Euroliiga tippude lahingus Fenerbahce võiduseeria

27.10

Järvela: kui Kane saaks vastu MM-tiitli, annaks ta kohe Ballon d'Or'i ära

27.10

Flora noored kohtuvad Chelseaga: see on preemia tehtud tulemuse eest

27.10

ETV spordisaade, 27. oktoober

loe: kultuur

27.10

Kirjandusfestival "Röögatus!" kutsub mõtestama kirjanduse piire

27.10

Marmormaze avaldas Mustamäest inspireeritud õudusmängu "Mount Noire"

27.10

August Künnapu: mulle on olulised positiivne energia ja lihtsad kujundid

27.10

Berit Teeäär: Anu Põder jäi silma oma unikaalsuses

loe: eeter

27.10

Eesti Laulu žürii liige Inga: enim jäävad meelde artistid, kes jäävad endale kindlaks

27.10

Berit Teeäär: Anu Põder jäi silma oma unikaalsuses

27.10

Auhinnatud sari "Minu kallis ema" jõuab ETV vaatajateni

27.10

Holland loobub taas Eurovisioonil osalemisest

Raadiouudised

27.10

Rail Balticu ehitus keskendub Tallinna-Pärnu lõigule

27.10

Päevakaja (27.10.2026 18:00:00)

27.10

Ligi eraldas siseministeeriumi kolimiseks 11 miljonit eurot

27.10

Tallinn ostab 60 uut gaasibussi

27.10

Raadiouudised (27.10.2026 15:00:00)

27.10

Portugalis on vägivaldsete protestide järel uurimise all nii meeleavaldajad kui politseinikud

27.10

Novembrist läheb telefoninumbri üleviimine kiiremaks

27.10

Teaduskeskus Ahhaa soovib laieneda

27.10

Kolmapäeval sajab Lääne- ja Põhja-Eestis kohati hoovihma

27.10

Raadiouudised (27.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo