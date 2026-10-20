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Saaremaa vald plaanib vähendada ametnike arvu ligi 10 protsenti

Eesti
Foto: Margus Muld/ERR
Eesti

Eesti suurim, Saaremaa vald plaanib pärast üheksat aastat eksisteerimist teha struktuurimuudatusi ja vähendada ametnikke 10 protsenti. Kaotatud ametikohtadelt üle jäänud palgaraha kasutatakse palgatõusudeks.

Pärast aastat Saaremaal võimulolekut on Isamaa, Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon jõudnud olulise struktuurimuudatuseni. Uuest aastast peaks Saaremaa vallas ametnike arv vähenema ligi 10 protsendi võrra.

"Kui ametikohti on meil täna 180, siis uuest aastast, peale muudatust 164. Üle 100 000 euro on kokkuhoid, mis uuest aastast peaks olema võimalik valla struktuuri jäänud ametnikele palgatõusuks laiali jagada," lausus Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar.

Oluline struktuurimuudatuse kärbe puudutab ka maapiirkondi. Uuest aastast jääb senise 13 teenuskeskuse juhi asemel alles kaheksa, mis tähendab, et üks inimene hakkab edaspidi haldama mitme endise valla piirkonda. Opositsioonile see ei meeldi.

"Üheksa aastat peale ühinemist ei ole igas valla keskuses enam valla inimest kohal. Ma arvan, et see on väga suur põhimõtte muudatus, mida kindlasti toetada ei saa. Sest kui vald läheb inimestest juba nii kaugele, siis ei ole ka põhjust rääkida ühtsest Saaremaa vallast, mis oli kümme aastat tagasi ühinemislepingut allkirjastades kogu asja iva," ütles Saaremaa vallavolikogu liige Madis Kallas.

"Siis see piirkond muutub ju tohutult suuremaks ja see üks inimene, kes sellega tegelema jääb, peab ikkagi olema korraga ühes kohas, ta ei saa korraga kahes kohas olla. Kindlasti on ju neid, kes ei lähe vallavalitsuse uksest sisse Kuressaares, vaid nad on harjunud käima teenuskeskuses," lausus Valjala teenuskeskuse juhataja Tiit Aavik.

Vallavanem Rainer Antsaar siiski seda ei karda ja kinnitab, et ka kaheksa piirkonnajuhti on edaspidi kui mitte laua taga inimest ootamas, siis vähemalt telefonikõne kaugusel.

"Täna käib 99 protsenti suhtlust piirkonnahalduri ja tänase teenuskeskusega telefoni ja e-kirja teel. Ja nemad on meil ka ainukesed nii-öelda tublid ametnikud, kellel on 24/7 ametiauto käes. Ja ega ta kabinetis ei olegi. Ta liigub autoga ringi, ta on telefoniga kättesaadav ja kui keegi tahab vastuvõttu, siis saab seda ju kokku leppida," ütles Antsaar.

Perspektiivis näeb vald ka seda, et paljud igapäevaselt kümnete kilomeetrite kauguselt maalt Kuressaarde sõitvad ametnikud saaksid edaspidi rohkem oma tööd teha kodulähedases vallale kuuluvas majas.

Toimetaja: Marko Tooming

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