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Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele

Eesti
Foto: Erakogu
Eesti

Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust.

Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisserändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene-Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Rae vallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud vaid kahel juhul, toob see vallaametnikele palju lisatööd.

"Meie lastekaitsespetsialistid peavad koheselt reageerima kui kinnipidamiskeskusest tuleb teade, et sinna on saatjata alaealisi tulnud. Kuskil poolteist päeva kulub ühe isikuga tegelemiseks ja me peame eestkoste rollis olevana olema kõigi nendega tehtavate toimingute juures," ütles Rae vallavanem Gerli Lehe.

Sotsiaalkindlustusamet on septembrist alates osa koormust enda kanda võtnud.

"Seadus näeb ette, et sotsiaalkindlustusamet tuleb erakorralises olukorras kohalikule omavalitsusele appi. Ja täna tegelikult saame väga hästi Rae vallast aru, et on olukord keeruline, palju on tulnud korraga neid esindatavaid ja see on tekitanud lühikese aja jooksul vajaduse tööd ümber korraldada, seetõttu sotsiaalkindlustusamet pidas ka põhjendatuks vallaga jagada seda esindamisega seotud koormust," ütles sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse talituse juht Kaja Rattas.

Gerli Lehe tõdes, et töövälisel ajal ja nädalavahetustel on tõepoolest sotsiaalkindlustusamet valda toetanud, aga lisas, et rändekriis ei saa olla Rae valla lahendada. "Meie oleme oma kriisiplaanis ette näinud, et kuni kolm kuud kuni 1. oktoobrini oleme me valmis riiki toetama, sealt edasi me ootame nende ressursse ja oluliselt suuremat abi," lausus Lehe.

Vald soovib, et nende lastekaitsespetsialistidel jääks lõpuks aega ka oma valla lastele. Uue teemana on üles kerkinud kohustus hakata alaealistele kinnipidamiskeskuses haridust andma, mille sisu on aga ebaselge ja milleks samuti raha pole.

"Mõtleme koos. See on Eestile tõesti uus olukord, et meil on nii eksootilist keelt kõnelevad lapsed Eestis või väidetavad lapsed. Siin mõtleme koos kohaliku omavalitsusega, kui saame ka politsei- ja piirivalveametilt infot, kuidas nende laste jäämisega Eesti riiki on," ütles Kaja Rattas.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Helen Meumersi sõnul on riigi tugi Rae vallale läbirääkimiste küsimus.

"Konkreetse praktilise toe osas peavad Rae vald ja sotsiaalkindlustusamet muidugi omavahel eelkõige läbi rääkima, aga kuivõrd see otsus on juba tehtud, et sotsiaalkindlustusamet Rae valda toetab, siis ma usun, et see ongi läbirääkimiste küsimus - see maht ja vajadus," ütles Meumers.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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