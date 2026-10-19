Opositsioon olukorrast Luunja vallas: kapten on lahkunud ja kurss kadunud

Tartumaal Luunja vallas pole opositsioon rahul olukorraga, kus hiljuti astus tagasi volikogu esimees ja vallavanemaks võib saada praegune kohusetäitja. Koalitsiooni hinnangul peaks aga praegune opositsioon hoopis ise peeglisse vaatama ja mõtlema otsuste peale, mida opositsioonis olev valimisliit tegi siis, kui omas vallas ainuvõimu.

Augustikuus sai üleöö ametist priiks toonane Luunja keskkooli direktor. See samm viis ametist ka tol ajal valda juhtinud vallavanema, kes võeti maha umbusaldamise tulemusena.

Viimased kuud on vallavanema ametis olnud kohusetäitja, kuid loetud päevad tagasi pani vabatahtlikult ameti maha ka Luunja vallavolikogu esimees, Isamaasse kuuluv Kaimo Keerdo, kes oma otsust polnud esmaspäeval valmis kommenteerima.

Olukorraga pole rahul aga Luunjas ainsana opositsioonis olev valimisliit Luunja Hooandjad, kelle hinnangul on valla juhtimises torm, kapten on lahkunud ja kurss on kadunud. Vallavanema kohusetäitja, Isamaa toetajaliige Radž Sauk ütleb aga, et olukord on seaduspärane ja juba kolmapäeval saab vald endale nii uue vallavanema kui ka volikogu esimehe.

Vallavanemaks saab suure tõenäosusega Sauk ise, kes on varem olnud ka Luunja valla volikogu esimees.

"Ma olen andnud nõusoleku. Kuna meil koalitsioon koosneb neljast partnerist, siis kõigil olid välja pakutud oma inimesed, kes võiksid olla. Kõik neli osapoolt sisaldasid ka mind, kuulati veel ära üks kandideerija, kes oli välja pakutud ja peale seda tegid nad selle otsuse, et võiksin olla mina, kes jätkab nagu need kolm aastat," rääkis Sauk.

Opositsiooni kuuluva volikogu liikme Kaire Vahejõe sõnul ei saa sündmuste käiguga rahul olla ja tõenäoline uus vallavanem elu edasi ei vii.

"Radž Saugi juhtimisel, kui ta oli vallavolikogu esimees, ei toodud välisrahastust sisse ja see juhtimisstiil oli äärmiselt kummaline. Kui me tegelikult loeme ka koalitsiooni kokkulepet, mis eelmisel aastal praeguse koalitsiooni poolt allkirjastati, siis nende enda poolt oli ka ju see ettepanek, et vallavanem tuuakse väljast ja vallavanem ei tohiks olla poliitiliselt seotud. Täna neid kokkuleppeid enam ei peeta oluliseks," rääkis Vahejõe.

Sauk üles aga, et opositsiooni süüdistused on pahatahtlikud ning volikogu istungil on opositioonil võimalus esitada ka oma kandidaat.

Luunja Hooandjatele kuulus eelmisel valitsemisperioodil vallas ainuvõim ning Saugi hinnangul peaks valimisliit tegelema hoopis oma toonaste valikute põhjendamisega, millest nii mõnegi tehtud otuse kasulikkus vallale on küsitav.

"Minu põhimõtted on sellised, et vallas aetakse asju seaduspäraselt ja võimude lahususe printsiip peab vallas kehtima. Hooandjad, nende ootused on väga suured, kus nad põhimõtteliselt on saanud siin erilepingut külaseltsile, nad tahavad olla üle selle," rääkis Sauk.

Ta lisas, et teatud küsimustes on valla revisjonikomisjon pöördunud ka õiguskaitseorganite poole nendele asjadele tähelepanu juhtimiseks.

Vahejõe sõnul on aga ka koalitsiooni süüdistused valimisliidu pihta alusetud ja sellise sammuga tahab võimuliit tähelepanu praegustelt valupunktidelt kõrvale juhtida.

"Luunja vald oli väga hea mainega, väga palju on toodud Hooandjate valitsemisajal välisrahastust. Ei olnud sellises koguses kohtuvaidlusi nagu täna on. Täna tegelikult need valupunktid on päriselt ja reaalselt olemas," märkis Vahejõe.