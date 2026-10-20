Liivamägi: euribor tõuseb tänavu tõenäoliselt veel kõrgemale

Kui aasta tagasi oli kuue kuu euribor kaks protsenti, siis nüüdseks on see tõusnud kolmele protsendile. Liivamäe hinnangul on see peamine põhjus, miks on pankade puhaskasum kasvanud.

"Ühe poole pealt tõesti euribori kasv, aga teise poole pealt on ka laenumahud kasvanud. Kombinatsioonis on laenumahtude ja intressimäära kasv toonud pankadele suuremat puhaskasumit," sõnas Liivamägi.

Majandusteadlase sõnul on peagi oodata ka puhaskasumi tõusu suurte pankade puhul, kuna seni on efekt mõjutanud vaid väikeseid pankasid.

"Majanduskeskkond Eestis on olnud suhteliselt hea, mis on omakorda võimaldanud pankadel rohkem laene välja anda ja mis tähendab seda, et laenumahud on suurenenud. Lisaks sellele on tänu heale majanduskeskkonnale ka laenuportfellide kvaliteet olnud suhteliselt hea. Nii nagu LHV omapoolses kommentaaris ütles, siis pööratakse laenuprovisioone tagasi ja sealt omakorda on tulnud täiendav tulu LHV panga näol," selgitas Liivamägi.

Liivamägi sõnul on pankade laenuintressimarginaalid soodsamaks läinud ja seda suuresti tänu konkurentsitingimustele.

"Kui me nüüd kerime aega natuke tagasi ja vaatame, mis toimus siis, kui intressimäärad olid nullis või euribor nullilähedane, siis need laenuintressimarginaalid olid veel kõrgemad. Need on tulnud konkurentsitingimustes alla, aga tõsi on see, et kui me võrdleme Eesti pankade omakapitalitootlusi Euroopa pankadega, siis seal on ikkagi erinevus sees. Kui Euroopa pankade omakapitalitootlused on vahemikus 10 kuni 15 protsenti, siis Eesti pankade puhul, näiteks Coop Panga puhul me nägime pea 15-protsendilist omakapitalitootlust, LHV panga puhul lausa 19-protsendilist omakapitalitootlust. Tegelikult ruumi intressimarginaalide alandamiseks Eesti pankades oleks," ütles Liivamägi.

Majandusteadlase sõnul võib eeldada, et Euroopa Keskpank tõstab sel aastal veel intressimäärasid, mis omakorda tõstab euribori.

"Kui me vaatame nüüd, mis edasi võiks meid ees oodata, siis täna on finantsturgudel ootus, et intressimäärad püsivad sellisel tasemel või lausa isegi tõusevad. Tänu sellele, et Euroopas on meil kõrge inflatsioon, mis on üle Euroopa Keskpanga seatud ootuse, mis on kaks protsenti, tähendab see seda, et tõenäoliselt tõstab Euroopa Keskpank sellel aastal veel ühe korra intressimäärasid, mis omakorda tähendab kõrgemat euribori. Lähiaastad meile kahjuks selles osas tõenäoliselt leevendust ei too ja pigem niisuguse kolmeprotsendise euriboriga või natuke kõrgema tasemega võiksid kodulaenuvõtjad ja ettevõtjad arvestada," lausus Liivamägi.

Liivamägi ennustab ka, et pankade maksustamine tuleb tõenäoliselt ka tulevaste riigikogu valimiste eel taaskord teemaks.

"Ma usun, et on palju poliitikuid, kellele see teema tundub atraktiivne ja pangamaksu teema tõenäoliselt tõuseb taas päevakorda. Kas ja kuidas siit edasi minnakse, see sõltub natuke valimistest," ütles Liivamägi.