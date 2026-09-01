X!

Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3 protsendini

Majandus
Turulett.
Turulett. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Euroala inflatsioon tõusis augustis üle kolme protsendi. Hinnatõusu kiirenemine võib anda Euroopa Keskpangale tõuke intressimäärasid taas tõsta juba sel kuul, vahendas Reuters.

Eurostati teisipäeval avaldatud andmetel kiirenes inflatsioon 21 euroala riigis juuli 2,9 protsendilt augustis 3,3 protsendini. Kasvu põhjustasid pea täielikult kallinenud energiakulud, sest toornafta ja maagaasi hinnad tõusid ning naftatöötlejad kasvatasid marginaale.

Hinnasurve püsis samal ajal tagasihoidlik, pakkudes poliitikakujundajatele teatavat kindlustunnet, et energiahindade hüpe ei ole veel vallandanud teiseseid mõjusid, mis võiksid kiiret inflatsiooni põlistada ja sundida Euroopa Keskpanka jõulisemalt sekkuma.

Alusinflatsioon (mis ei arvesta toidu ja energia kõikuvaid hindu) aeglustus eelmisel kuul 2,5 protsendilt 2,4 protsendini, kuna tarbija ostukorvi suurima komponendi ehk teenuste hindade kasv langes 3,3 protsendilt 3,0 protsendini.

Teisipäevased näitajad vastavad keskpanga prognoosidele ja viitavad sellele, et oodatud hoiuseintressi tõstmine 2,50 protsendini 10. septembril kujuneb võrdlemisi lihtsaks otsuseks ega tekita turgudel erilist reaktsiooni.

Baasintresside tõstmine tooks kaasa ka euribori tõusu.

Kuue kuu euribor on viimaste nädalatega tõusnud 2,770 protsendini. Aastane euribor on viimased paar nädalat liikunud kolme protsendi juures, tõustes ka üle kolme protsendi.

Majandusteadlaste hinnangul peatab Euroopa Keskpank tõusud suure tõenäosusega septembris. 

Intressimäärad jääksid seega tasemele, mida paljud peavad "neutraalse" vahemiku ülempiiriks ehk tasemeks, mis majanduskasvu ei pidurda ega ka elavda. Seda toetab asjaolu, et tööturg on võrdlemisi jahtunud ning hinnasurve ei ole toonud kaasa märgatavat palgakasvu, mis omakorda kinnitab arvamust, et piisata võib vaid mõõdukast rahapoliitika karmistamisest.

Majanduskasv on ligikaudu ühe protsendi juures samuti üsna nõrk ning Iraani konflikti jätkumisel ähvardab see veelgi aeglustuda.

Finantsturud prognoosivad järgmiseks aastaks siiski veel kahte intressitõusu, eeldusel et kallim energia hakkab pikapeale kanduma ka teistesse hindadesse – eriti olukorras, kus Iraani sõja vaibumisest pole märke ja inflatsioon püsib kõrge.

Kuna ka maagaas kallineb ning laiem majandus on sõdade, tollitariifide ja kõrgemate intresside tekitatud pingetele hästi vastu pidanud, leiavad mõned analüütikud, et Euroopa Keskpangal võib tekkida vajadus hinnasurve ohjeldamiseks rohkem samme astuda.

Lisaks võivad intresse tõstma olla sunnitud ka teised juhtivad keskpangad, sealhulgas USA föderaalreserv.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus hooaeg

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:29

Harri Tiido: Poola välispoliitilisest strateegiast

13:09

Ametlik: Kristal liitub Šveitsis Käidi klubiga

13:03

Valitsuskabinet hakkab arutama kaitsevaldkonna raamatupidamise segadust

12:53

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas Uuendatud

12:51

Eesti veteransprinterid tulid USA ja Kanada ees maailmameistriks

12:50

Filmi „Ümera jõel” tegijad loodavad, et RMK võtab põneva võttepaiga kasutusse

12:47

David Vseviov andis välja kolmanda onu Moritza teose

12:47

Endine gängijuht mõisteti süüdi Tupaci mõrva kavandamises

12:45

Luunja võimuliit lõi vallavanema umbusaldamise tõttu kõikuma

12:44

Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3 protsendini

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

31.08

Politico: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kallase rolli tugevdada

06:36

Lõuna- ja Ida-Eestis said inimesed õhuohu hoiatuse Uuendatud

07:02

Õhuväe ülem: üks droon lendas Narva suunas ja teine ületas Eesti piiri Kagu-Eestis

12:53

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas Uuendatud

31.08

Psühhiaater: läbipõlemise esimene samm on teiste eluvaldkondade ohverdamine töö nimel

31.08

Leedu presidenti teavitati CIA juhi Moskva kõnelustest

31.08

Bill Gates ennustab ajaloo rahutuima aja saabumist

31.08

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

31.08

Haiglajuhid ja arstid peavad Jolleri plaani võimatuks

11:07

Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast

ilmateade

SPORT

13:09

Ametlik: Kristal liitub Šveitsis Käidi klubiga

12:51

Eesti veteransprinterid tulid USA ja Kanada ees maailmameistriks

12:12

Kardisportlane Markus Kajak võitis Le Mansis esikoha

11:38

Yamal jõudis Haalandist ja Mbappest kiiremini 50. väravani

loe: kultuur

12:47

David Vseviov andis välja kolmanda onu Moritza teose

12:47

Endine gängijuht mõisteti süüdi Tupaci mõrva kavandamises

11:56

Aurora Ruus: fonoteek – melomaanide privileeg või kultuuriväärtus?

11:46

Filmi "Ümera jõel" tegijad loodavad, et RMK võtab põneva võttepaiga kasutusse

loe: eeter

12:08

Toidublogija Aston Randén: quesadilla on tervislik valgurikas amps

11:18

Taavi Eilat: "Impulsi" juhtimine on huvitav väljakutse

10:43

"Pealtnägijas" teledebüüti tegev Heliis Raudsik: kõik lood telesse ei sobi

10:01

Vikerraadios algab uus arvamussaade "Neljas lugemine"

Raadiouudised

12:35

Lasketiirude rajamise nõuded leevenevad

12:30

Lähipäevad tulevad sajuhoogudega

12:20

Raadiouudised (01.09.2026 12:00:00)

09:55

Esimesse klassi läheb ligi 14 700 õpilast

09:50

Soome suured eelarveotsused jäävad järgmisele valitsusele

09:35

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (01.09.2026 09:00:00)

31.08

Narva-Jõesuu linn ostab eraomanikelt välja kuursaali

31.08

Agrone tehing Lätis vajab mõlema riigi konkurentsiameti heakskiitu

31.08

Majanduskasv vastab rahandusministeeriumi ootustele

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo