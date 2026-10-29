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Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata

Välismaa
Euroopa Keskpanga hoone Frankfurdis
Euroopa Keskpanga hoone Frankfurdis Autor/allikas: Euroopa Keskpank
Välismaa

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas neljapäeval jätta baasintressimäärad muutmata.

Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,65 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,90 protsenti.

Tänavu toimus kaks intressitõusu, neist viimane septembris, kuna Iraani sõjaga seotud energiahinnad kergitasid inflatsiooni. 

EKP märkis oma avalduses, et energiahindade tõus on jätkunud ning see avaldab tõususurvet inflatsiooniväljavaatele ja langussurvet kasvuväljavaatele. Keskpank lisas, et ehkki energiašoki täielik mõju ei ole veel avaldunud, on alusinflatsioon püsinud seni üldjoontes stabiilsena ja ka palkades ei täheldata praegu olulist reaktsiooni. 

EKP nõukogu eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerumine keskpika aja jooksul kahe protsendi tasemel. 

Euroala inflatsioon kerkis augustikuu 3,2-protsendilt septembris 3,8-protsendile.

Eamets: Euroopa Keskpank jättis turud pikad ninaga

Bigbanki peaökonomist Raul Eametsa sõnul eeldasid turud juba mõnda aega, et intressi tõstetakse, sest laenuvõtjatele oluline kuue kuu euribor on juba mõnda aega kolme protsendi kandis – selline euribori tase eeldaks ökonomisti sõnul keskpanga intressi 2,75 protsenti.

Teine põhjus, miks eeldati intressi tõusu, on Eametsa hinnangul kiirenev inflatsioon euroalal. 

"Teatavasti oli septembris hinnatõus 3,8 protsenti, mis on oluliselt kõrgem kui keskpanga poolt sihiks seatud kaks protsenti. Hinnatõusu lükkavad terves Euroopas (nii nagu ka Eestis) nafta ja veelgi rohkem maagaasi hind. Viimane omakorda mõjutab energiahindu, sest sõltub ju Euroopa elektriootmine päris olulises mahus maagaasist. Lisaks on gaas oluline majade kütmisel ning ilmad hakkavad tasapisi jahedamaks muutuma," ütles Eamets.

"Loota, et oktoobri inflatsioon tuleb oluliselt madalam kui oli septembris, on pehmelt öeldes natuke naiivne," märkis Eamets.

"Euroopa Keskpangal on paraku tavaks saanud reageerida turu muutustele tagantjärele ja viiteajaga. Seega võib eeldada intresside tõstmist järgmiselt koosolekult, mis toimub 17. detsembril," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

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