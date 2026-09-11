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Laenumaksed võivad kallineda seoses kevadise intressitõusuga

Majandus
SEB.
SEB. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Euroopa Keskpank tõstis neljapäeval baasintressimäärasid. Turud ootavad uusi intressi-kergitusi selle aasta lõpus ja järgmisel kevadel. Eestlaste laenumakseid mõjutavasse kuue kuu euribori on järgmine intressitõus juba sisse arvestatud ning euribor sel aastal pigem enam ei tõuse. Küll võivad laenumaksed kallineda seoses kevadise intressitõusuga.

Finantsturud usuvad praegu, et Euroopa Keskpanga neljapäevane intressimäära tõstmine 2,5-le protsendile, ei jää sel aastal viimaseks.

"Turuootused euroala baasintressidele on aasta lõpuks umbes 2,8 protsendi tasemel ja järgmise aasta kevadeks oodatakse baasintresside tõusu 3,2 protsendi juurde. Kui vaatame euribori, mis liigub eelkõige turu ootuste mõjul, siis see on täna 2,8 protsendi juures," ütles Avaroni investeeringute juht Rain Leesi.

Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Ülo Kaasik ütles, et mõistab, miks finantsturud uusi intressitõuse ootavad ning need sõltuvad arengutest maailmas ja energiakandjate hinnaliikumistest.

"Kas me nüüd peame veel tõstma või mitte, see sõltub sellest, kuidas tulevased arengud on ja kuidas inflatsioonisurved välja mängivad. Võib karta praegu seda eelkõige, et need riskid on suuremad, aga nad on seotud eelkõige geopoliitilise riskiga, kus sündmused võivad iga hetk ühte või teise suunda minna," lausus Kaasik.

Kuna eestlaste laenumakseid mõjutav kuue kuu euribor on juba praegu 2,8 protsenti, võib öelda, et järgmine intressitõus on sinna juba sisse arvestatud ja laenumakseid tõstma ei peaks. Küll on euribori tõus tõenäoline kaugemas tulevikus.

"Kui vaadata, mis tasemel on täna võimalik euribor fikseerida järgmiseks viieks aastaks, siis täna on seda võimalik teha 3,5 protsendiga, mis on sama kõrge intresside tase kui 2023. aastal, mil Euroopa Keskpanga intressimäärad olid nelja protsendi juures," ütles Leesi.

Eesti kodulaenulepingutes rakendatakse valdavalt ujuvat euribori ning seega kajastub euribori tõus otseselt laenumaksetes.

"Kui täna on kuue kuu euribor 2,8. Kui see tõuseb poole protsendi võrra, siis 100 000 laenujäägiga, suureneb kuumakse 30 eurot, 150 tuhandese puhul 45 eurot kõrgemaks," sõnas SEB eraklientide panganduse juht Sille Hallang.

Seni ei ole euribori tõus Eesti inimeste kodulaenu võtmise indu jahutanud.

"Täna me ei näe, et laenuvõtjate aktiivsus oleks vähenenud, pigem vastupidi, kodulaenuturg on väga aktiivne praegu eelmise aastaga võrreldes kasvus, nii et otsest mõju ei ole näha hetkel," ütles Hallang.

SEB uute kodulaenude maht on Hallangu sõnul kasvanud aastaga üle 10 protsendi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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