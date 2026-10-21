Ukraina korruptsioonivastane büroo otsis läbi keskpanga juhi ruumid

NABU kinnitas, et läbiotsimised toimusid keskpangas ja ühe selle töötaja kodus, kuid rõhutas, et kedagi pole kinni peetud ega kellelegi süüdistust esitatud. Pole teada, millise uurimisega Põšnõi seotud on.

Keskpanka on kritiseeritud seoses riigile kuuluva Sense Banki kaudu tehtud 150 miljoni grivna ehk umbes 3,4 miljoni dollari suuruse maksega, mida väidetavalt rahastati rahapesust saadud rahaga. Juunis kasutati seda summat endise energeetika- ja justiitsministri Herman Haluštšenko kautsjoni tasumiseks. Väidetavalt pole keskpank tegelenud Sense Bankiga seotud skeemide küsimusega.

Augustis esitati rahapesusüüdistused mitmele inimesele, sealhulgas president Volodõmõr Zelenski endisele kantselei asejuhile ja Sense Banki tegevjuhile. Neid süüdistatakse rahapesus, mille eesmärk oli tasuda Sense Banki kaudu kautsjon Haluštšenko eest.