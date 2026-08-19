Zelenski vallandas rahapesus kahtlustuse saanud presidendi kantselei asejuhi

Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) otsib Mudra valduseid läbi, ütles uurimisega kursis olev õiguskaitseallikas kolmapäeval väljaandele Kyiv Independent.

NABU teatas kolmapäeval, et viib läbi erioperatsiooni, et paljastada kuritegelik organisatsioon, mida juhivad praegune ja endine Ukraina parlamendiliige ning millesse on kaasatud presidendi kantselei kõrged ametnikud.

Hiljem teatas büroo, et kahtlustatavaid süüdistatakse 150 miljoni grivna ehk umbes pea kolme miljoni euro suuruse kautsjoni rahapesus. Kautsjon oli makstud teises korruptsioonijuhtumis kahtlustatava eest.

NABU sõnul kuuluvad kahtlustatavate hulka presidendi kantselei asejuht, parlamendiliige, endine parlamendiliige ning riigipanga tegevjuht ja nõukogu esimees – ilmselt on tegemist Sense Bankiga.

Zelenski andis hiljem samal päeval välja määruse Mudra ametist vabastamise kohta.

Mudra vastutas presidendi kantseleis kohtusüsteemi ja kohtureformi eest.

NABU otsis kolmapäeval läbi ka parlamendiliikme Vadõm Stolari valdused, ütles uurimisega kursis olev õiguskaitseallikas Kyiv Independentile.

"Saan kinnitada, et NABU viib minu kodus läbi uurimistoiminguid," kirjutas Stolar sotsiaalmeedias. "Teen bürooga täielikult koostööd ega takista õiguskaitseasutuste tööd mitte mingil moel."

Allika sõnul otsis NABU läbi ka endise parlamendiliikme Maksõm Mõkõtasega seotud valdused ning riigile kuuluva Sense Banki ruumid.

Sense Banki olevat kasutatud kanalina osa endise justiits- ja energiaministri Herman Haluštšenko kautsjoniraha ülekandmiseks, selgub parlamendiliikmete Jaroslav Železnjaki ja Oleksi Honšarenko avaldatud läbiotsimismäärustest.

Haluštšenkole on esitatud süüdistus rahapesus ja organiseeritud kuritegevuses 100 miljoni dollari suuruses korruptsiooniskeemis, mis keskendus riiklikule tuumamonopolile Energoatom. Energoatomi uurimine, mida tuntakse operatsioonina "Midas", on Zelenski ametiaja suurim korruptsiooniuurimine.

Uurijad on määruste kohaselt seostanud mitu endist ja praegust Sense Banki ametnikku nende tehingute korraldamise ja võimaliku finantsjärelevalvenõuete eiramisega.

Samuti väidavad uurijad, et Mudra pidi korraldama 150 miljoni grivna kogumise Haluštšenko kautsjoni tasumiseks.

Määruste kohaselt tegid tundmatud presidendi kantselei töötajad Mudrale ülesandeks viia Sense Bank presidendi kantselei kontrolli alla, et takistada teistel riigiasutustel panga üle kontrolli saavutamast.

Aprillis ja mais avaldatud helisalvestiste väidetavad stenogrammid näivad kinnitavat varasemaid Ukrainska Pravda teateid, mille kohaselt oli Sense Banki nõukogu abi Vassõl Veselõi Zelenski endise kantseleiülema Andri Jermaki soosik ning tal oli pangas suur mõju.

Stolar, kelle valdused samuti läbi otsiti, esindas kuni selle keelustamiseni pärast 2022. aasta täiemahulise sissetungi algust parlamendis venemeelset opositsioonierakonda Opositsiooniplatvorm – Elu Eest. Praegu esindab ta sellest erakonnast välja kasvanud Ukraina Taastamise gruppi.

Stolarit on uurivate ajakirjanike andmetel seostatud mitme vastuolulise ehitusprojektiga Kiievis ning skeemiga, milles väidetavalt peteti 2000. aastatel välja sadu koduostjaid. Stolar on süüdistusi õigusrikkumistes eitanud.

President Petro Porošenko ajal nimetas Ukraina meedia Stolarit tema mõju tõttu linnas Kiievi "de facto linnapeaks".

Teine läbiotsitav Mõkõtas juhtis aastatel 2010–2016 riigile kuuluvat ehitusettevõtet Ukrbud ning oli aastatel 2016–2019 parlamendiliige Rahva Tahte fraktsioonis.

Mõkõtasele esitati 2019. ja 2023. aastal süüdistus kahes omastamisjuhtumis ning 2022. aastal altkäemaksujuhtumis.