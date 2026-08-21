Ukraina võimud soovivad müüa Sense Banki ja vallandada juhtkonna

Uurimise all olevaid kahtlusaluseid süüdistatakse umbes 150 miljoni grivna ehk 3,4 miljoni dollari ulatuses rahapesus ning raha ülekandmises Sense Banki kaudu, et tasuda endise justiits- ja energeetikaministri Herman Haluštšenko kautsjon.

Kõige tähtsam kahtlusalune on president Volodõmõr Zelenski endine personaliülema asetäitja Irõna Mudra.

Haluštšenkole on esitatud süüdistus rahapesus ja organiseeritud kuritegevuses eraldiseisvas asjas, mis keskendub riiklikule tuumaenergia monopolile Enerhoatomile. Tegemist on Zelenski ametiaja suurima korruptsiooniuurimisega. Väidetavalt on Enerhoatomi korruptsioonijuhtumiga seotud ka Sense Bank.

Peaminister Serhi Koretskõi teatas varem päeval, et rahandusministeeriumile on tehtud ülesandeks müüa Sense Bank ja kanda tulu üle sõjaväele.

"Selles protsessis on vaja tagada maksimaalne läbipaistvus, konkurentsivõime ja efektiivsus," ütles Koretskõi müügi kohta.

"Samal ajal peab rahandusministeerium koos riigipangaga lahendama kõik sellesse finantsasutusse kuhjunud probleemid ning tagama läbipaistva ja kvaliteetse ühingujuhtimise," rõhutas peaminister.