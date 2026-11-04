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Ukraina korruptsioonitõrje paljastas pistisevõtjad julgeoleku- ja õiguskaitseasutustes

Välismaa
Ukraina korruptsioonivastase eriprokuratuur (SAPO) juht Oleksandr Klymenko (vasakul) ja korruptsioonivastase võitluse büroo (NABU) direktor Semen Krõvonos pressikonverentsil.
Ukraina korruptsioonivastase eriprokuratuur (SAPO) juht Oleksandr Klymenko (vasakul) ja korruptsioonivastase võitluse büroo (NABU) direktor Semen Krõvonos pressikonverentsil.
Välismaa

Ukraina korruptsioonivastased asutused teatasid kolmapäeval, et nende hinnangul said kõrged julgeoleku- ja õiguskaitseametnikud süstemaatiliselt altkäemaksu, et aidata varjata petukõnede tegemise keskuste ja muude ebaseaduslike ettevõtete tegevust.

Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) ja korruptsioonivastane eriprokuratuur (SAPO) paljastasid organisatsiooni, mis andis süstemaatiliselt õiguskaitseorganite ametnikele altkäemaksu. Seda tehti selleks, et pettustega tegelevad kõnekeskused ja muud ebaseaduslikud ettevõtted saaksid takistamatult tegutseda.

NABU ja SAPO kolmapäeval avaldatud info kohaselt olid juurdlusega, mis esmakordselt avalikustati septembris, seotud Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU), riikliku politsei ja peaprokuratuuri ametis olevad kõrged ametnikud ning ka allilmategelased.

Asutused lubasid avaldada operatsiooni Kartaago raames toimuva uurimise kohta peagi täiendavat teavet.

NABU teatel oli Kartaago erioperatsioon, mille eesmärk oli paljastada organisatsioon, mis pakkus kogu Ukrainas tegutsenud ebaseaduslike kõnekeskuste võrgustikule kriminaalset kaitset.

Organisatsiooni juhiks osutus üks peaprokuratuuri osakonnajuhatajatest. Uurijate hinnangul oli rühmituse organiseerija endine peaprokuratuuri ametnik Serhi Krapõva.

Igakuise tasu eest tagasid rühmituse liikmed kõnekeskuste omanikele kaitse kriminaalvastutusele võtmise eest ning selle, et nende suhtes algatatud uurimised blokeeritaks.

Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina meenutas, et operatsiooni Kartaago tõttu teatas peaprokurör Ruslan Kravtšenko oma tagasiastumisest ning parlament toetas Kravtšenko ametist vabastamist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski määras 17. septembril peaprokuröri kohusetäitjaks Hmelnõtskõi oblasti prokuratuuri juhi Anton Kovalski.

Esimeses avalduses lubas Kovalski viia lõpule prokuratuuri töötajate suhtes algatatud teenistuslikud ja personalialased menetlused, mis olid seotud operatsiooniga Kartaago.

RBK-Ukraina viitas ka infole, et juhtumiga seotud Serhi Kutsõi vabastati vahi alt kolme miljoni grivna suuruse kautsjoni vastu. Kutsõi on Krapõva autojuht ning NABU ja SAPO andmetel osales ta rühmituse tegevuses 2025. aasta oktoobrist kuni 2026. aasta septembrini.

Hiljem, 22. oktoobril teatas NABU kahtlustuse esitamisest endisele peaprokuratuuri osakonnajuhatajale Ivan Tõmošenkole. Uurimise andmetel vastutas ta suhtluse eest ebaseaduslike kõnekeskustega. Dokumenteeritud altkäemaksude kogusumma ületab miljard grivnat (20 miljonit eurot).

Samal päeval määras kõrgeim korruptsioonivastane kohus Tõmošenkole tõkendina vahi all pidamise, võimalusega vabastada ta kaheksa miljoni grivna suuruse kautsjoni vastu.

Eriprokuratuur taotles kautsjoniks 100 miljonit grivnat, kaitsjad aga kaks miljonit grivnat.

Üks grivna võrdub umbes kahe eurosendiga.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, RBK-Ukraina

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