Ajateenistusest viilijalt juhiloa võtmiseks pole varsti enam kohtu luba vaja

Juhul kui kaitseressursside ametilt tervisekontrolli kutse saanud noor jätab korduvalt kohale ilmumata, võib teda oodata sunniraha ning lõpuks ka juhiloast ilmajäämine. Kui seni pidi amet juhtimisõiguse peatamiseks tarvis halduskohtult loa küsima, siis uuest aastast pole seda enam tarvis.

Ajateenistusse astumise eeldus on terviseseisundi hindamine kaitseressursside ametis (KRA) ning seda läbimata ei saa kedagi ajateenistusse kutsuda, mistõttu on ka tervise hindamisel osalemine, kui selleks on kutse saabunud, kohustuslik.

Praegune kord näeb ette, et kui kutse saanu jätab korduvalt kohale ilmumata, saab KRA teha talle ettekirjutuse või sunniraha määrata ning kui seegi ei mõju, taotleda halduskohtult kutsealuselt juhtimisõiguse peatamist.

Alates uuest aastast see kord muutub ning KRA ei pea enam mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamiseks halduskohtult luba küsima, vaid võib selle otsuse ise teha, juhul kui kutsealune on korduvalt tervisekontrolli kutset eiranud, teda on tagajärgede eest hoiatatud ja hoiatus talle ka kätte toimetatud.

Kaitseressursside ameti kommunikatsiooninõunik Krismar Rosin ütles ERR-ile, et tegemist on ennekõike menetlusliku ja formaalse muudatusega, millega jäetakse vahele senine kohtulik eelkontroll.

"Eesmärk ongi kohtute aja säästmine," lisas Rosin.

Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu märkis, et kohtu jaoks on KRA-lt saadud taotlused juhtimisõiguse peatamiseks kiireloomulised ja need tuleb kohe lahendada.

"Küll aga on võimalik kohtul küsida kutsealuselt arvamust KRA taotlusele ning üldjuhul seda kohtud ka teevad," lausus Vilu.

Tema sõnul on tuleb ette arusaama, et kui sunniraha on ära tasutud, siis justkui vabanetakse arstlikku komisjoni ilmumise kohustusest, nii see aga ei ole.

"Kui kutsealune ei ilma arstlikku komisjoni, siis määratakse sunniraha eesmärgiga, et mõjutada isikut oma kohustust täitma, mitte aga nii-öelda asendustegevusena arstlikku komisjoni ilmumise asemel," rõhutas Vilu.

Kaitseressursside ameti kommunikatsioonijuht märkis, et kohus ei teinud ka varem neile juhiloa peatamiseks luba andes sisulist otsust, vaid kontrollis lihtsalt loa andmise eelduste olemasolu.

"Seega suures plaanis jääb üksnes nimetatud eelkontroll vahele," lisas Rosin tuleval aastal toimuva muudatuse kohta.