X!

Ajateenistusest viilijalt juhiloa võtmiseks pole varsti enam kohtu luba vaja

Eesti
Ajateenistusse asunud noormehed.
Ajateenistusse asunud noormehed. Autor/allikas: Julius Air Kull/mil.ee
Eesti

Juhul kui kaitseressursside ametilt tervisekontrolli kutse saanud noor jätab korduvalt kohale ilmumata, võib teda oodata sunniraha ning lõpuks ka juhiloast ilmajäämine. Kui seni pidi amet juhtimisõiguse peatamiseks tarvis halduskohtult loa küsima, siis uuest aastast pole seda enam tarvis.

Ajateenistusse astumise eeldus on terviseseisundi hindamine kaitseressursside ametis (KRA) ning seda läbimata ei saa kedagi ajateenistusse kutsuda, mistõttu on ka tervise hindamisel osalemine, kui selleks on kutse saabunud, kohustuslik.

Praegune kord näeb ette, et kui kutse saanu jätab korduvalt kohale ilmumata, saab KRA teha talle ettekirjutuse või sunniraha määrata ning kui seegi ei mõju, taotleda halduskohtult kutsealuselt juhtimisõiguse peatamist.

Alates uuest aastast see kord muutub ning KRA ei pea enam mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamiseks halduskohtult luba küsima, vaid võib selle otsuse ise teha, juhul kui kutsealune on korduvalt tervisekontrolli kutset eiranud, teda on tagajärgede eest hoiatatud ja hoiatus talle ka kätte toimetatud.

Kaitseressursside ameti kommunikatsiooninõunik Krismar Rosin ütles ERR-ile, et tegemist on ennekõike menetlusliku ja formaalse muudatusega, millega jäetakse vahele senine kohtulik eelkontroll.  

"Eesmärk ongi kohtute aja säästmine," lisas Rosin.

Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu märkis, et kohtu jaoks on KRA-lt saadud taotlused juhtimisõiguse peatamiseks kiireloomulised ja need tuleb kohe lahendada.

"Küll aga on võimalik kohtul küsida kutsealuselt arvamust KRA taotlusele ning üldjuhul seda kohtud ka teevad," lausus Vilu.

Tema sõnul on tuleb ette arusaama, et kui sunniraha on ära tasutud, siis justkui vabanetakse arstlikku komisjoni ilmumise kohustusest, nii see aga ei ole.

"Kui kutsealune ei ilma arstlikku komisjoni, siis määratakse sunniraha eesmärgiga, et mõjutada isikut oma kohustust täitma, mitte aga nii-öelda asendustegevusena arstlikku komisjoni ilmumise asemel," rõhutas Vilu.

Kaitseressursside ameti kommunikatsioonijuht märkis, et kohus ei teinud ka varem neile juhiloa peatamiseks luba andes sisulist otsust, vaid kontrollis lihtsalt loa andmise eelduste olemasolu.

"Seega suures plaanis jääb üksnes nimetatud eelkontroll vahele," lisas Rosin tuleval aastal toimuva muudatuse kohta.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:59

Loomingu Raamatukogu pani Ene Mihkelsoni seni avaldamata luuletused kaante vahele

15:48

Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävitaja Su-30

15:47

Ülikooli kliinikumi kirurgid katsetasid robotabi, asja rahastamine selge pole

15:44

Levadia sõlmis uue kolmeaastase lepingu ka väravavahiga

15:40

Venemaa droon tabas Kiievis kortermaja Uuendatud

15:35

Kõrged kütusehinnad tõstavad talvise teehoolduse kulu

15:35

Eesti keeles ilmusid Sylvester Stallone'i memuaarid

15:30

Raadiouudised (21.10.2026 15:00:00)

15:28

Witkoff nimetas Putinit humanistiks

15:18

Pakosta: AI kõige kahjulikum kasutus tuleks võrdsustada inimsusevastaste kuritegudega

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

20.10

Viidingu pärijad nõuavad Mutilt raamatu müügilt eemaldamist Uuendatud

06:28

WSJ: Musk andis korralduse Starlinki kiiruse piiramiseks Ukrainas

20.10

Sõja 1700. päev:USA, Ukraina ja Euroopa esindajad arutasid Oslos rahuplaani Uuendatud

20.10

Reformierakonna kampaaniat teeb seni poliitilisest reklaamist hoidunud Tank

15:40

Venemaa droon tabas Kiievis kortermaja Uuendatud

20.10

Põhjarannik: Agur koondas eesti keele õpetajad

20.10

Hiiumaa rannikul tiksub sajandivanune keskkonnapomm

06:28

Norstat: Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel langenud

20.10

Elron avab uutes Tallinna-Tartu rongides kohvikud

20.10

Suri kirjanik Kruusa Kalju

ilmateade

SPORT

15:44

Levadia sõlmis uue kolmeaastase lepingu ka väravavahiga

15:04

Uku Jürjendali vastane sattus haiglasse

14:28

PSG read hõrenesid märkimisväärselt

13:54

Eesti meresõudjaid saatis rannasprindi MM-il edu

loe: kultuur

15:59

Loomingu Raamatukogu pani Ene Mihkelsoni seni avaldamata luuletused kaante vahele

15:35

Eesti keeles ilmusid Sylvester Stallone'i memuaarid

14:21

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

13:49

Tallinna jõuab korduvalt vendade Coenite filmides üles astunud Tim Blake Nelson

loe: eeter

14:21

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

13:19

Tänavu Eurovisioonil Šveitsi esindanud Veronica Fusaro esineb Tallinnas

13:09

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

12:41

Inno Joonas: lilledega kaunistatud kõrvits loob toas mõnusa meeleolu

Raadiouudised

13:25

Riigikoolide õpetajad soovivad järgmiseks aastaks suuremat palgatõusu

10:55

Elva kavandab spaakompleksi, rahastus ja operaator on veel lahtised

10:00

Kaitsealuste laevavrakkidega peavad arvestama nii kaablite paigaldajad kui tuulepargid

09:55

Julgeolekukulu kajastub ka vee- või kaugküttearves

09:25

Raadiouudised (21.10.2026 09:00:00)

20.10

Päevakaja (20.10.2026 18:00:00)

20.10

Tallinn tühistas rahandusministeeriumi hoiatusele viidates olümpiaujula hanke

20.10

Euroopa Komisjon esitles uut Arktika strateegiat

20.10

Raadiouudised (20.10.2026 15:00:00)

20.10

Maineküsitlus tõi Soome peaministri erakonnale kehva tulemuse

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo