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Kohus tunnistas ajateenistust vältida aidanud firma ja selle juhi süüdi

Eesti
Andrei Vesterinen
Andrei Vesterinen Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Harju maakohus tunnistas kolmapäeval Andrei Vesterineni, Janika Butkevitšuse ja Armylaw OÜ süüdi kelmuses ning kaitseressursside ametile (KRA) valeandmete esitamises. Dokumentide võltsimist ja võltsitud dokumendi kasutamist kohus ei tuvastanud.

Karistuseks mõistis kohus Vesterinenile kaks aastat ja kaheksa kuud vangistust. Kohus ei pööra mõistetud vangistust täitmisele osaliselt. Kohe ärakandmisele kuulub üks kuu ja neli päeva vangistust. Ülejäänud karistus ehk kaks aastat, kuus kuud ja 25 päeva vangistust jättis kohus täitmisele pööramata tingimusel, et Vesterinen ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Janika Butkevitšusele mõistis kohus karistuseks kaks aastat ja neli kuud vangistust. Mõistetud vanglakaristust ei pöörata täitmisele, kui Janika Butkevitšus ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus tunnistas süüdi ka Armylaw OÜ ja mõistis karistuseks rahalise karistuseks 12 000 eurot. Rahalist karistust ei pöörata täitmisele, kui Armylaw ei pane aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Vesterinenil tuleb tasuda menetluskulud kokku 4824,75 eurot, Butkevitšusel 3519,89 eurot ja Armylaw'l 3279,28 eurot. Samuti tuleb süüdistatavatel hüvitada kannatanute esindajate kulud kokku 5414,88 euro ulatuses.  Kohus rahuldas ka kannatanute poolt esitatud tsiviilhagid.

Süüdistuse järgi pakkusid Armylaw juhatuse liige Andrei Vesterinen ja töötaja Janika Butkevitšus aastatel 2021–2022 sotsiaalmeedias ja äriühingu kodulehel õigusabiteenust, mis lubas klientidel "seaduslikult" vältida ajateenistust.

Prokuratuuri hinnangul eksitati kliente ning juhendati neid esitama rahvastikuregistrile valesid elukohaandmeid, koostati ja kasutati võltsitud elukohateateid ning muudeti kontaktandmeid, et takistada KRA-l nendega suhtlemist; lisaks esitati väärteomenetluses valeinfot keeleoskuse kohta, et menetlusi venitada.

Skeemiga põhjustati kümnele kannatanule varalist kahju kokku 16 224,99 eurot.

Kohus on tuvastanud, et Vesterinen lubas Armylaw veebilehel ja klientidega isiklikult suheldes, et ta pakub neile teenust, mille abil on seaduslikul alusel ja viisil võimalik kaitseväekohustusest vabaneda. Lisaks kasutas Vesterinen mitmel korral loosungit "100% garantii", et kaitseväkke kliendid minema ei pea. Sellest lähtuvalt pöördus Armylaw poole abi saamiseks erinevad inimesed (sh kannatanud ja tunnistajad), lootuses, et neile on garanteeritud seaduslikul viisil kaitseväekohustusest pääsemine.

Eelmainitud reklaamide ja põhjendamatute lubaduste näol lõi Vesterinen koostöös Butkevitšusega nendes kohtu hinnangul eksliku ettekujutuse, et Armylaw suudab pakkuda teenust, mille tellimisel on garanteeritud lõpuks tulemus, et klient ei pea ajateenistusse minema.

Kohus on tuvastanud, et tegelikkuses Armylaw kaudu tegutsenud Vesterineni ja Butkevitšuse poolt antud juhised ei olnud seaduslikud, vaid nende tegevus oli suunatud kaitseväeteenistuse seadusest tulenevate normide mittetäitmisele ja selliselt seadusega kehtestatud kaitseväeteenistuskohustuse vältimiseks, samuti vastas nende poolt juhendatud tegevus haldusorganile valeandmete esitamise kuriteo koosseisule. Nende õigusalased tegevused olid kliente eksitavad ning olid omakorda põhjuseks õigusalase abi vajaduse tekkeks.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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