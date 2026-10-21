Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävitaja Su-30

Venemaa uudisteagentuur Interfax teatas kolmapäeval kaitseministeeriumile viidates, et Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävituslennuk Su-30.

Ministeeriumi teatel toimus õnnetus treeninglennu ajal, kuid selle põhjust ei täpsustatud.

Meeskond katapulteerus ning inimohvreid ei ole.

Vahejuhtum toimus Tšernjahhovski rajoonis Timofejevka ja Zeljonõi Bori asula vahel.