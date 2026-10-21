Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävitaja Su-30
Venemaa uudisteagentuur Interfax teatas kolmapäeval kaitseministeeriumile viidates, et Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävituslennuk Su-30.
Ministeeriumi teatel toimus õnnetus treeninglennu ajal, kuid selle põhjust ei täpsustatud.
Meeskond katapulteerus ning inimohvreid ei ole.
Vahejuhtum toimus Tšernjahhovski rajoonis Timofejevka ja Zeljonõi Bori asula vahel.
A Russian Su-30SM fighter jet crashed in the Kaliningrad region. The pilots' condition is unknown. https://t.co/1ZF8OBuocV— Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 21, 2026
Toimetaja: Valner Väino
Allikas: Reuters